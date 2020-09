Pekka Kataja helpottui vangitsemisista, mutta uskoo tapaukseen liittyvän muitakin henkilöitä – "En olisi ikinä uskonut, että joku yritetään murhata tällaisen syyn vuoksi"

Katajan murhan yritykseen liittyen on vangittu kaksi miestä. Heistä toinen on jyväskyläläinen kunnallispoliitikko Teemu Torssonen.

Lauantaiaamuna puhelimeen vastaa huojentuneen kuuloinen mies.

– Uutisen kuultuani otin eilisiltana muutaman naukun. Olen helpottunut siitä, että poliisi on omissa tutkimuksissaan päätynyt tekijöistä samaan johtopäätökseen kuin itsekin, eduskunta-avustaja ja perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Kataja kuvailee tunteitaan.

Keskusrikospoliisi kertoi eilen edistyneensä Katajan heinäkuisen murhayrityksen tutkinnassa.

Kaksi miestä on vangittu todennäköisin syin epäiltynä teosta. Heistä toinen on jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssonen. Yle julkaisee Torssosen nimen tämän yhteiskunnallisesti merkittävän aseman vuoksi. Toinen vangituista on vuonna 1976 syntynyt mies, jolla on yhteyksiä äärioikeistoon.

Tapaus liittyy Katajan mukaan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun

Katajan mukaan murhayrityksen taustalla ovat vuoden 2019 eduskuntavaaleja edeltäneet tapahtumat. Torssonen ei toiveestaan huolimatta päässyt perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi. Päätös henkilöityi osin puolueen Keski-Suomen vaalipäällikkönä toimivaan Katajaan. Torssonen erotettiin lopulta myös puolueesta.

Katajan mukaan näistä tapahtumista käynnistyi tapahtumaketju, jossa toinen nyt vangituista miehistä lähetteli muun muassa valtavan määrän sähköpostia perussuomalaisten maakunnallisille toimijoille. Torssosen tukena toiminut mies vaati Katajan mukaan viesteissään hänen "kuriinsaattamistaan". Osa viesteistä on Katajan mukaan toimitettu tiedoksi myös puoluetoimistoon.

– Tämä on uskomatonta. Olen ollut politiikassa vuodesta 1984 ja tullut aika kovapintaiseksi, en jää hautomaan, jos minua haukutaan. Olin sähköpostiviesteistä tietoinen ja näinkin niistä osan. Ne eivät sisältäneet tappouhkauksia vaan pikemminkin peiteltyjä uhkauksia. En olisi ikinä uskonut, että joku yritettäisiin murhata tällaisen syyn vuoksi.

Murhayritykseen liittyy Katajan mukaan muitakin henkilöitä

Kataja uskoo, että nyt vangittujen kahden miehen lisäksi tapaukseen liittyy muitakin henkilöitä.

– Olen sataprosenttisen varma siitä, että nyt on vangittu oikeat henkilöt. Yhtä lailla selvää on, että suunnitteluun ja avunantoon on osallistunut muitakin henkilöitä.

Poliisin toimintaan Kataja on erittäin tyytyväinen.

– Poliisi on tehokas. Kun KRP ryhtyi tutkimaan tätä, huomasin heti, että tutkintaan on laitettu aikamoiset resurssit. En hetkeäkään epäile, etteikö juttu selviä.

Murhayrityksen jälkeen Katajaa hoidettiin Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. Myös tervedenhuolto saa häneltä kiitosta.

– Lääkärit ja hoitajat osasivat hommansa. He myös jaksoivat toistuvasti muistuttaa siitä, kuinka onnekas olin jäädessäni henkiin.

Näyttää siltä, että väkivallasta ei ole jäänyt pysyviä vammoja. Toistaiseksi Katajalla ei ole ollut myöskään pelkotiloja tai posttraumaattisia stressireaktioita. Kotiinsa hän on aikeissa palata lähiaikoina.

– Poliisi ei ole kieltänyt menemästä kotiin, mutta puolueen oma turvallisuusorganisaatio on neuvonut olemaan yötä jossain muualla.

Kataja pelkää uusia ylilyöntejä

Henkilökohtaisen koston lisäksi tapahtumalla on Katajan mukaan laajempaa poliittista merkitystä. Hänen mukaansa murhayritys oli isku puoluetta kohtaan. Yhtenä taustatekijänä hän pitää perussuomalaisten demonisointia mediassa.

– Meitä on perusteetta syytetty äärioikeistolaisiksi. Nyt kun isku puoluetta kohtaan tuli äärioikeistosta, se osoittaa, kuinka älyttömiä nämä demonisointiväitteet ovat olleet.

Kataja pelkää, että ylilyöntejä saattaa vastaisuudessa tulla myös äärivasemmiston puolelta.

