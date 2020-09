Valkoisessa talossa esiintynyt yhdysvaltalainen huippupianisti hurahti Suomeen – asuu nyt kirjekaverinsa lapsuuden huoneessa Maskussa

Vartija kertoi pianoa soittavalle Mackenzie Melemedille, että pian Laura Bush kävelisi hänen ohitseen. Kymmenenvuotias Melemed oli innoissaan ja päätteli vartijan katseen suunnasta, mistä päin Yhdysvaltain silloinen ensimmäinen nainen olisi tulossa.

Seuraavat minuutit Melemed pani Valkoisessa talossa pianolla parastaan mutta piti katseen naulittuna suuntaan, josta hän ajatteli pian bongaavansa arvovaltaisen kuulijan. Bushia ei koskaan näkynyt.

– Jälkeen päin sukulaiseni kysyivät, huomasinko, että Laura Bush käveli aivan ohitseni. En, koska hän käveli toisesta suunnasta. Olin harmissani, yhdysvaltalaispianisti naurahtaa.

Nyt 25-vuotias Melemed on New Yorkin kuuluisasta Juilliard Schoolista valmistunut, kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun vuonna 2017 Suomessa voittanut pianisti. Viisi vuotta Valkoisen talon Holiday Open House -joulujuhlien pianistina oli yksi monista kokemuksista, jotka valmistivat häntä lapsena taiteilijaksi.

Melemedin elämässä on riittänyt Amerikan meininkiä ja satumaisia käänteitä. Kun hän soitti 12-vuotiaana pianokilpailussa, yleisön joukossa oli päälle kahdeksankymppinen Diana, joka vakuuttui Melemedin taidoista. Hän rahoitti pojan opinnot yksityiskoulussa ja Juilliard Schoolissa.

Kun Melemed valmistui Juilliardista, Diana osti hänelle Steinway-flyygelin. Diana on Melemedin henkilökohtainen mesenaatti.

– Hän oli mukana silloinkin, kun kävimme ensimmäistä kertaa täällä Maskussa, Melemed kertoo.

Melemedin mukaan New Yorkin vuosien jälkeen Suomi tuntuu paikalta, jossa keskittyminen on helpompaa. Mikael Rydenfelt / Yle

Amerikkalaispianisti sai kirjekaverin Kohosen perheen tyttärestä

Melemed on haastateltavana maskulaisen Kohosen perheen omakotitalon keittiön pöydän ääressä. Hän on kuin kotonaan ja keittää kahvit.

Suomen viranomaiset ovat myöntäneet pianistille oleskeluluvan. Kun byrokratiaviidakko on selvitetty, hänellä on myös suomalainen pankkitili, suomalainen henkilökortti ja toiminimi.

Tämä on kahdeskymmenes visiitti Suomessa, ja nyt hän on jäämässä tänne pysyvästi.

Sähköpiano on muuttanut Melemedin mukana hänen kirjekaverinsa lapsuuden huoneeseen. Mikael Rydenfelt / Yle

Suomi-fani Melemedistä tuli, kun hän tutustui omituiseen kieleemme. Vajaat kymmenen vuotta sitten hän oli mesenaattinsa Dianan kanssa matkalla Prahaan pianokilpailuihin, mutta Finnairin lennolla suomalaiset sanat pistivät silmään. Helsingissä tehdyn välilaskun aikana matkaan tarttui suomen kielen oppikirja.

– Vietimme Prahassa kuukauden, jonka aikana opiskelin kieltä niin paljon kuin mahdollista. Takaisin tullessa meillä oli vajaa vuorokausi aikaa Suomessa. Yritin silloin puhua hotellissa vähän suomea. Kysyin, missä on keskusta, ja miksi taksi on niin kallis.

Pitkän haastattelun aikana Melemed puhuu enimmäkseen englantia, vaikka suomeksikin kyllä pärjäisi. Prahassa opitut suomen kielen alkeet olivat koetuksella, kun Melemed löysi suomalaisen kirjekaverin.

Melemed oli hakenut netistä kirjekaveria, joka voisi opettaa hänelle suomea, ja vastavuoroisesti Melemed voisi opettaa englantia.

– En osannut kuvitella, että sieltä omituiselta sivustolta oikeasti tärppäisi. Niin vain sain viestin, että kontakti on löytynyt.

Kohosen perheen tytär ja Melemed ovat samanikäisiä, silloin 17-vuotiaita.

– Juttelimme Skypessä ja Facebookin Messengerissä. Hänen englantinsa oli loistavaa, minun suomeni kauheaa. Kävimme läpi sijamuotoja. Minua ärsytti, ettei voi sanoa menen tori, vaan pitää sanoa menen torille.

Melemed ja Kohosen perhe ystävystyivät ajan kuluessa. Vuonna 2016 yhdysvaltalaispianisti matkusti ensimmäistä kertaa Dianan kanssa Suomeen ja Maskuun. Samoihin aikoihin Melemed aloitti suomen kielen opinnot Columbian yliopistossa. Juilliard antoi hyvin suoriutuneille opiskelijoille mahdollisuuden valita aina loman ajaksi yhden maksuttoman yliopistokurssin. Melemed valitsi suomen.

Tällä hetkellä pianisti asuu Kohosilla tyttären lapsuuden huoneessa.

– Perheen isä sanoi minulle, että kukaan ei käytä sanaa ystäväperhe. Hän pyysi kutsumaan meitä vain ystäviksi. Vastasin, että tehän olette parhaita ystäviäni.

Kohosen perheen talosta Maskussa on tullut Melemedille väliaikainen Suomen-koti. Mikael Rydenfelt / Yle

Improvisaatiotehtävä oli koitua kohtaloksi

Englantia, ranskaa, suomea ja vähän koreaa puhuvalle Melemedille musiikki on kieli muiden joukossa. Siihen hän tutustui kolmevuotiaana, kun hän sai isoisältään kosketinsoittimen. Kielen sijamuodot ja musiikin vaikeat kuviot ovat harjoiteltavissa, mutta tärkeintä on sisältö.

– Musiikilla ei voi ilmaista itseään ilman intohimoa. Kappaleelle on omistauduttava sataprosenttisesti. Kuulija huomaa heti, jos yhteys esittäjän ja musiikin välillä katoaa.

Melemedille oli käydä niin kansainvälisessä Maj Lind -pianokilpailussa vuonna 2017. Sinne hänet oli houkutellut kuulija pienessä konsertissa, jonka Kohosten sukulainen oli järjestänyt edellisenä vuonna.

Välierän ohjelman osaksi sai valita joko Kaija Saariahon sävellyksen tai improvisaatiotehtävän pianisti Jukka Nykäsen kirjoittaman teeman eli melodiapätkän pohjalta.

Melemed oli ainoa kilpailija, joka valitsi improvisaation. Se tuntui luontevalta, sillä nuorena Melemed sekoitteli huvikseen musiikkityylejä keskenään ja esiintyikin usein improvisoiden.

Kilpailussa Melemed muistaa hetken, kun hän silmäili eteen saatua teemaa.

– Ajattelin, että tuhosin juuri mahdollisuuteni kisassa. Ei siksi, että teema olisi ollut vaikea, vaan siksi, että minuun iski jonkinlainen black out. En keksinyt, mistä edes aloittaisin.

Melemedin kanssa maailmaa kiertänyt Diana oli kannustamassa pianistia myös Maj Lind -kilpailun finaalissa. – Omat vanhempani tekivät paljon töitä, eivätkä he pidä matkustamisesta. Kun kilpailu- ja konserttimatkat tulivat kohdallani ajankohtaisiksi, ajattelin ensimmäisenä Dianaa. Sandra Saulo / Yle

Muutaman minuutin päästä Melemed oli vasta saatuine teemoineen lavalla tuomariston edessä.

– Suorituksesta tuli lopulta vähän kliseinen ja jazzahtava, mutta olin yllättynyt, että se meni ihan ok. Ainakin se oli paras improvisaatioista, koska olin ainoa improvisaatiotehtävän valinnut, Melemed nauraa.

Tuomaristo piti kuulemastaan ja Melemed pääsi finaaliin. Muut finalistit valitsivat romanttisen konserton, Melemed soitti klassismista ammentavaa Beethovenia.

– Finaalissa oli helppoa kapellimestari Anna-Maria Helsingin johdolla. Olin soittanut kyseisen konserton muutaman kerran aiemmin orkesterin kanssa.

Lopulta Melemed voitti merkittävimmän Suomessa järjestetävän pianokilpailun ja oli median lellikki suomen kielen taitonsa vuoksi.

Ylen lähetyksissä kilpailua analysoinut pianopedagogi Niklas Pokki oli Melemedin kilpailusuorituksista vakuuttunut.

– Mackenzie Melemed on noussut ymmärrettävästi yhdeksi yleisön suurista suosikeista. Hän on onnistunut erittäin hyvin jokaisessa erässä, ja osoittanut sekä rajattomalta tuntuvaa soittoteknistä valmiutta että suurta taiteellista potentiaalia, Pokki arvioi.

Monien mielestä yhdysvaltalaispianisti dominoi kisaa.

– Minusta ei tuntunut siltä. Mukana oli muutama todella hyvä pianisti ja välillä olin huolissani, Melemed toteaa vaatimattomasti.

Hotellissa on yksinäistä, vaikka takana olisi upea konsertti

Kohosen perheen olohuoneen pöydällä on Melemedin ostama suomenkielinen Monopoli alkuasetelmissa odottamassa seuraavaa peli-iltaa. Sosiaalinen luonne tarvitsee sosiaalisia tilanteita.

Ristiriitaista onkin, että pianistina työskentely tarkoittaa vääjäämättömästi lukemattomia yksin vietettyjä hetkiä, olipa kyse harjoittelusta tai konserttimatkoista.

– Yksinäisimpiä hetkiä elämässä on palata hotellille konsertin jälkeen. Se tuntuu pahalta ja on masentavaa, Melemed toteaa.

Melemed toivoo löytävänsä ystäviä Suomesta, mutta piireihin pääseminen ei ole helppoa. Mikael Rydenfelt / Yle

Luonteeltaan Melemed on sanalla kuvattuna välitön. Hän tulee ihmisten kanssa helposti toimeen. Kontaktit ovat vähentyneet, sillä Juilliardin kaverit lähtivät New Yorkista valmistumisen jälkeen, eikä Suomessakaan ole vielä löytynyt omanikäisiä porukoita, joihin liittyä.

– Suomessa sellainen on ylipäänsä vaikeaa. Täytyy tuntea ihmiset syntymästä saakka, jotta voi päästä porukoihin, Melemed naurahtaa.

Edessä saattaakin olla muutto Helsinkiin. Sieltä Melemed tuntee valmiiksi enemmän ihmisiä, ja siellä on helpompi työskennellä taiteilijana.

– Tosin tässä on kaikenlaista puuhaa vielä edessä. Maksan esimerkiksi New Yorkin asunnostani kallista vuokraa ensi kesäkuuhun saakka, vaikka asunto on tällä hetkellä käytännössä varasto flyygelilleni.

Hankintalistalla Moccamaster

Maj Lind -kilpailun voiton myötä Mackenzie Melemedille tarjoutui Suomessa työmahdollisuuksia, ja suhteiden luominen helpottui. Osaltaan siksi pohjoinen maa kiinnostaa häntä entistä enemmän. Muutaman vuoden aikana taiteilija on konsertoinut useiden suomalaisorkestereiden solistina, viimeksi syyskuun alussa Jyväskylä Sinfonian edessä.

– Tutustuminen Suomen eri kaupunkeihin on ollut todellinen seikkailu. Maj Lind -kilpailusta alkanut matka on ollut uskomaton. En vaihtaisi sitä mistään hinnasta.

Oleskelulupa tuntuu lottovoitolta.

– Jätin hakemuksen päivää sen jälkeen, kun ensimmäiset rajoitukset astuivat Suomessa voimaan. Olin varma, että kaikki perutaan. Sen sijaan olen nyt täällä ja päässyt esiintymään orkesterin edessä, kun Yhdysvalloissa se lienee mahdollista aikaisintaan ensi kesänä.

Melemed on ollut Suomessa kaikkina vuodenaikoina, mutta ei koskaan yhtäjaksoisesti joulukuusta helmikuuhun. – Kaikki sanovat, että se on masentavaa aikaa. Haluan kokea sen. Mikael Rydenfelt / Yle

Aina kun Melemed soittaa uuden suomalaisen orkesterin solistina, hän ostaa muistoksi Oiva Toikan suunnitteleman Iittalan lasilinnun. Kahdeksan lintua odottaa nyt New Yorkin asunnolla paluumuuttoa Suomeen. Pianisti omistaa tätä nykyä myös muun muassa Marimekkoa ja muumimukeja.

– Suomessa on hyvää designia. Pidän laadusta, enkä halua kerätä krääsää matkamuistoksi.

Melemed haaveilee omakotitalosta läheltä Helsinkiä. Siellä voisi soittaa pianoa häiritsemättä naapureita, kuten nyt Maskussa. New Yorkissa Atlantin-ylitystä odottava Steinwaykin mahtuisi sinne.

Ylipäänsä Suomi antaa mahdollisuuden keskittyä yksittäisiin asioihin kerrallaan ja hidastaa elämää. Se on newyorkilaissilmin Suomen ja suomalaisuuden parhaita puolia.

Tavaroista hankintalistalla on ainakin kahvinkeitin. Sellaista Melemed on jo käynyt etsimässä kirpputorilta.

– Haluan Moccamasterin. Se olisi tosi suomalaista.

Katso Melemedin Maj Lind -kilpailun finaalisuoritus alta. Kaikki kilpailuesitykset löytyvät tästä linkistä.