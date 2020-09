Infektioylilääkäri hallituksen päätöksistä: Jalkautuminen mökkikyliin ja hotelleihin testaamaan olisi Lapissa erittäin työlästä

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas organisoi terveysturvallisuustoimia, kun ulkomaalaisia matkailijoita alkaa saapua joulusesongin aikana Lappiin.

Hallitus päätti, että punaisista maista saapuvan matkailijan, joissa tartuntaluku ylittää 25 rajan 100 000 henkilöä kohden, täytyy käydä kohdemaassa koronatestissä kolmen vuorokauden jälkeen. Toistaiseksi ei ole mietitty, kuinka ja missä testaaminen hoidetaan.

– Se, että lähdetään hakemaan testejä eri puolilta hotelleja ja mökkikyliä hyvinkin kaukaa, niin se vaatii valtavasti henkilökuntaa ja käytäntö on hankalaa. Tehokkain malli on, että henkilöt saapuisivat testiin tiettyyn testauspaikkaan, laskee infektioylilääkäri Markku Broas.

Puhallustestit ratkaisisivat ongelmia

Terveydenhuollossa toiveet ovat myös puhallustesteissä. Niiden luotettavuus ei toistaiseksi ole sillä tasolla, että ne täyttäisivät vaaditun turvaluokituksen.

– Tietysti odotamme innolla puhallustestejä ja mikä niiden luotettavuus on ja saavatko ne virallista hyväksyntää. Se nopeuttaisi testausta ja muuttaisi testausstrategiaa huomattavasti, jos tämä saataisiin käyttöön.

Matkailijoita Joulupukin Pajakylässä. Esko Jämsä / AOP

Testilaitteistoista on huutava pula maailmalla

Lappiin odotetaan jouluksi noin 50 000 chartermatkailijaa, jos matkailuyritykset välttyvät lisäperuutuksilta. Testaamisesta on Broaksen mukaan kehkeytymässä valtava urakka, sillä esimerkiksi testilaitteistoja haalivat parhaillaan useat maat.

– Laitekapasiteetin hankkiminen on todella, todella kova urakka, koska maailmalla on kilpailu tosi kovaa. Laitteiden ja reagenssien saaminen on tosi vaikeaa. Nämä kaksi kuukautta, joka on nyt aikaa, on ehdottomasti minimiaika nykylaitteistolla ja resurssoinnilla päästä liikkeelle.

Ongelma on omatoimimatkailijat, jotka saapuvat Helsingin kautta

Lappiin lennetään omatoimimatkalla pääasiassa Helsingin kautta. Jos matkailija saapuu Helsinkiin, niin vielä ei ole tiedossa, kuinka hänet rekisteröidään ja tiedetään testaamistarpeesta kolmen vuorokauden jälkeen. Ryhmämatkalla tieto saadaan helpommin kuin omatoimimatkalla.

– Se tuntuu aika vaikealta. Jos tulee ihan omatoimisesti Suomeen, niin meillä ei ole tietoa, että millä tavalla heitä voidaan tavoittaa kakkostestiin. Jääkö se henkilön omalle vastuulle, miettii Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.