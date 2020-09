Lappilainen igluyrittäjä: Hallituksen päätöksillä ei vielä ole merkitystä, kaikki peruutettiin jo elokuussa ja nyt odotellaan reittilentoja

Matkailuyrittäjä Juhani Eiramo ei vielä kajauta ilmoille hurraa-huutoja hallituksen päätöksistä höllentää matkustusrajoituksia. Eiramo on pyörittänyt Saariselän alueella Kakslauttasessa lähes 50 vuotta matkailualan yritystä. Tällä hetkellä lähimmälle lentokentälle Ivaloon ei ole reittilentoja, mikä saa matkailuyrittäjän kasvot mietteliääksi.

– Hallituksen päätöksillä ei vielä ole merkitystä meille, sillä reittilentoja odotellaan. Meillä ei ole chartermatkailjoita., sillä meidän kannalta tärkeää on niin sanottu ”syöttöliikenne” Helsingistä.

Lapin matkailualan yrittäjien mukaan talven matkavarauksista osa on jo menetetty ja jäljellä olevista neuvotellaan matkanjärjestäjien kanssa. Kaslauttanen Arctic Resort Oy menetti varaukset jo kesän lopulla, vaikka elokuun alussa kalenterit olivat vielä täynnä.

– Silloin lähtivät ensimmäiset normaalilaskut ensi talvesta, joissa eräpäivä oli 15. elokuuta. 16. elokuuta ei ollut enää yhtään varausta, kaikki oli peruttu, toteaa Kakslauttasen matkailuyrittäjä Juhani Eiramo.

Tällä hetkellä Juhani Eiramon mukaan varauksia ei ensi talvelle ole ainuttakaan. Vesa Toppari / Yle

"Toistaiseksi rahoituksesta on pystytty sopimaan"

Eiramon yritys on täysin riippuvainen ulkomaalaisista matkailijoista, joita viime vuonna oli yli 60 000. Investointeja on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana 40–50 miljoonan euron edestä. Kakslauttaseen on rakennettu mm. planetaario ja yksi majoitusrakennusprojekti on vaiheissaan Utsjoella. Toistaiseksi rahoituslaitosten kanssa on pysytty suunnitelmassa.

– Tähän mennessä on pärjätty, mutta kovat ajat ovat edessäpäin, jos matkailu ei käynnisty. Katsotaan sitten, kuinka käy, miettii Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n yrittäjä Eiramo.

Koronapandemia jyllää eri vaiheessa maailmalla. Matkailuyrittäjä uskoo, että jossakin vaiheessa tilanne helpottuu, mutta se vaatii toimivan rokotteen, muuten tilanne on sekava.

– Rokote mahdollisimman aikaisin ja kaikki terveet yritykset pitäisi pystyä säilyttämään pystyssä, ettei tulisi sitä 90-luvun laman opetuksia. Joskus tämä menee ohi, se on ihan varma, miettii Eiramo.