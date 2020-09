Äärioikeistotutkija pitää murhayritystä poikkeuksellisena – sisäministeri Ohisalon mukaan näyttöä äärijärjestöjen kieltämiselle etsitään

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan vain syyttäjä ja Poliisihallitus voivat tehdä aloitteen äärioikeistolaisen järjestön lakkauttamisesta. Ohisalon mukaan viranomaiset etsivät nyt näyttöä sille, löytyykö äärijärjestöjen kieltämiselle perusteita.

– Itse olen sitä mieltä, että kaikki keinot pitää käyttää. Hyvinvointivaltiossa ei ole suotavaa, että ihmiset joutuvat pelkäämään poliittista väkivaltaa ja ekstremististä liikehdintää ylipäänsä.

Ohisalon mukaan Poliisihallitus tai syyttäjä voi hakea järjestön lakkauttamista käräjäoikeudelta.

– Asia ei ole poliitikon käsissä, mutta voin koko hallituksen puolesta todeta, että haluamme stopin kaikelle väkivallalle.

Keskustelu äärijärjestöjen lakkautusmahdollisuuksista nousi perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritysepäilyn jälkeen. Vuonna 2018 Turun hovioikeus lakkautti Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan. Lakkautusta perusteltiin muun muassa sillä, että järjestön toimintaan liittyi rotusyrjintää ja vihapuhetta.

Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina, että Katajan tapauksessa on todennäköisin syin vangittu kaksi epäiltyä, joista toisella on kerrottu olevan yhteyksiä äärijärjestöön. Ylen tietojen mukaan vuonna 1976 syntynyt mies on kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon, ja hänellä on kontakteja myös lakkautettuun uusnatsijärjestöön PVL:ään.

Esimerkiksi keskustan kansanedustajat Joonas Könttä ja Mikko Kärnä sekä sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vaativat lauantaina Twitterissä Soldiers of Odin -järjestön lakkauttamista.

Kun kielletään yksi, liikehdintä siirtyy muualle

Ohisalon mukaan sisäministeriössä seurataan ääriliikehdintää ja toimitaan niin, että ihmisiä saataisiin irtaantumaan ääriliikkeistä erilaisten exit-ohjelmien avulla. Ohisalo kuitenkin huomauttaa, että kun kielletään yksi nimi ja yksi järjestö, liikehdintä voi jatkua jossakin toisaalla ja toisen nimen alla.

– Hallituksessa olemme hyväksyneet ekstremismin vastaisen ohjelman, ja yleisellä tasolla olemme sitoutuneet tämänkaltaisen toiminnan estämiseen.

Ohisalo pitää Katajan epäiltyä murhayritystä erittäin vakavana asiana. Hän ei kuitenkaan ota tapaukseen tarkemmin kantaa, koska tapaus oikeuskäsittelyineen on vielä kesken.

– Politiikkona haluan sanoa, että kaikki väkivalta on täysin tuomittavaa, ja tottakai jos kyseessä on poliittinen väkivalta, se on erittäin vakavaa. Toivon, että Suomessa tehdään kaikki sen eteen, ettei tämänkaltainen leviä, Ohisalo sanoo.

Ohisalo muistuttaa, että politiikassa toimivien, julkista valtaa käyttävien ihmisten toiminnan reunaehdot ovat tarkat.

– Meidän on noudatettava lakia, ja näitä tapauksia täytyy nyt puolueidenkin piirissä harkita tarkasti, hän sanoo.

Tutkimuskoordinaattori Tommi Kotonen tutkii suomalaista äärioikeistoilmiötä. Jyväskylän yliopisto

Äärioikeistotutkija: Järjestön ulkopuolelle suuntautuva raaka väkivalta muistuttaa 30-luvun IKL:n aikoja

Suomalaista äärioikeistoa tutkinut Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta on perehtynyt myös Soldiers of Odin -järjestöön.

Hänen mukaansa järjestössä on esiintynyt silloin tällöin sisäisiä kahakoita ja kerhotappeluja, mutta järjestön ulkopuolelle suuntautuvaa raakaa väkivaltaa hän pitää poikkeuksellisena, erityisesti kyseisessä kontekstissa.

– Jos puhutaan murhan yrityksestä, se on poikkeuksellista jopa Suomen ääriliikkeiden historiassa. Pitää mennä 30-luvulle ja IKL:n aikoihin asti, että löytyy tämänkaltaisia tapauksia, joissa mennään ihmisen kotiin ja käytetään raakaa väkivaltaa.

Kotosen mukaan äärijärjestön lakkauttaminen ei ole täydellisesti ongelmia poistava ratkaisu, mutta toki lakkauttaminen heikentää järjestöä ja vaikeuttaa sen toimintaa esimerkiksi rahoitusaseman heiketessä.

– Kun Pohjoismainen vastarintaliike lakkautettiin, sen kymmenen vuotta rakentama brändi menetettiin samalla. Tyypillisesti lakkautetun järjestön jäseniä siirtyy kuitenkin muihin samankaltaisiin järjestöihin.

Toinen murhayritysepäilystä vangittu, vuonna 1976 syntynyt mies on Kotosen tietojen mukaan jo jättäytynyt Odinien toiminnasta pois ja keskittynyt oman yhdistyksensä toiminnan pyörittämiseen. Sikäli Kotosen mukaan suoran linkin löytyminen Soldier of Odin-järjestöön voi olla hankalaa.

Soldiers of Odin-järjestö sai alkunsa maahanmuuttoaallon alkuvaiheessa vuonna 2015.

