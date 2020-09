Venäjän johdon valta punnitaan paikallisvaaleissa – Onnistuuko myrkytetyn Aleksei Navalnyin "fiksun äänestämisen" taktiikka?

Noin kolmasosa venäläisistä, 35 miljoonaa ihmistä, voi tänään osallistua paikallisvaaleihin. Äänestys tapahtuu 41:llä Venäjän 85:stä alueesta.

Vaaleissa valitaan muun muassa 18 kuvernööriä, neljä parlamenttiedustajaa sekä monien kaupunkien ja alueiden paikallishallinnot.

Analyytikoiden mukaan maan hallitseva puolue Yhtenäinen Venäjä säilyttää asemansa, todennäköisesti vaalivilpin avulla. Puolueeseen kohdistuu kuitenkin paineita, koska maan talous on koronapandemian, ulkomaisten pakotteiden ja öljyn hinnanlaskun takia heikentynyt.

Navalnyi ja "fiksu äänestys"

Näkyvimmän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytys saattaa innostaa hallinnon vastustajia. Navalnyi on levittänyt vaalipiireihin "fiksun äänestämisen" taktiikkaansa.

Sen mukaan oppositiota kannattavat keskittävät äänensä sille ehdokkaalle, jolla on parhaat mahdollisuudet voittaa Yhtenäisen Venäjän ehdokas. Usein se voi olla myös valtapuoluetta hyvinkin myötäilevä ehdokas, vaikkei virallisesti sitä edustakaan. Olennaista on, ettei Kremlin ehdokas voita vaalia.

Eniten Navalnyin organisaatio on suositellut kommunisteja ja äärikansallismielisen LDPR-puolueen ehdokkaita. Tästä syystä Navalnyin taktiikka on saanut arvosteluakin.

Kiinnostavia kohteita seurattavaksi

Vaalit alkoivat eräillä alueilla poikkeuksellisesti jo perjantaina ennakkoäänestyksenä. Osa äänestyspaikoista oli turvallisuussyistä ulkosalla.

Ehkä kiinnostavin vaali käydään Venäjän kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Novosibirskissä, missä opposition perustama Novosibirsk 2020 -ryhmittymä on onnistunut saamaan ehdokkaat 40:een kaikkiaan 50:stä vaalista. Opposition ehdokkaita on yritetty painostaa luopumaan ehdokkuudesta ja opposition päämajaan on tehty myrkkyisku.

Moscow Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan tiukin kuvernöörinvaali nähdään ehkä Irkutskissa, missä istuva kuvernööri Igor Kobšev saa kovan haastajan entisestä FSB-upseerista, kommunistien ehdokkaasta Mihail Stšapovista.

Habarovskissa, Venäjän Kaukoidässä, on jo kahden kuukauden ajan ollut mielenosoituksia, joissa on vaadittu suositun kuvernöörin, liberaalidemokraatteja edustavan Sergei Furgalin vapauttamista. Edelliset vaalit voittanutta Furgalia on syytetty murhista.

Yle Venäjän Kaukoidässä: Habarovskin protestit hermostuttavat Kremliä ja tarjoavat syyn Navalnyin myrkytykseen

Arkangelissa hallitseva puolue on ollut epäsuosittu sen jälkeen, kun alueella levisi uutinen, jonka mukaan Moskovasta alettaisiin tuoda Arkangelin alueelle valtavat määrät jätettä.

Myös Tomskissa, missä Aleksei Navalnyi vieraili ennen sairastumistaan, saattaa oppositio nostaa kannatustaan. Kaupungissa on paljon opiskelijoita.

Lue lisää Tomskin tilanteesta kirjeenvaihtaja Erkka Mikkosen reportaasista.

13.9. klo 8.55 Täsmennetty kuvausta "fiksun äänestämisen" taktiikasta.

Lähteet: AFP