THL tarkensi lapsia koskevia ohjeitaan – koululaiset koronatestiin vaikka oireet olisivat lievätkin, päiväkoti-ikäistä voi seurata kotona

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tarkentanut lasten ja nuorten koronatestejä koskevia ohjeitaan.

THL suosittelee nyt koronatestiä kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita.

Sen sijaan alle kouluikäisiä lapsia voi seurata pari päivää kotona, jos oireet ovat lievät.

Ohjeet löydät tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun). Alle kouluikäisen lapsen lievät oireet määritellään niissä seuraavasti: "Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta."

Koronaan viittaavia oireita ovat muun muassa kuume, yskä, kurkkukipu, väsymys, nuha, pahoinvointi, hengenahdistus, lihaskivut ja ripuli. Tarkemmalle oiresivulle pääset tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

THL tähdentää, että edes lievästi oireilevaa lasta ei pidä laittaa kouluun tai päiväkotiin. Tätä suositellaan, jottei koronatartunnan saanut lapsi altistaisi muita.

Ainoa poikkeus tästä on nuha tai aivastelu, joka on selvästi allergista tai liittyy esimerkiksi ulkona olemiseen. Jos tällaisen lapsen yleistila on normaali eikä infektio-oireita ole, lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin.

THL: Ohjetta tulkittiin liian löysästi

Tarkennus voi silti tuntua pieneltä muutokselta. Vajaat kolme viikkoa sitten THL suositteli, että hyvin lieväoireista kouluikäistäkin lasta voi tarkkailla kotona eikä koronatesti ole heti välttämätön, ellei taustalla ole matkailua tai todettua altistusta virukselle.

Asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä sanoo Ylelle, että ohje sinällään on sama kuin aiemmin. Sarvikiven mukaan on kuitenkin tarpeen korostaa sitä, että lievempi suhtautuminen oireisiin koskee vain alle kouluikäisiä lapsia, ja muiden on syytä mennä testiin.

Aiempaa ohjetta tulkittiin Sarvikiven mukaan liian löysästi, ja moni oireilevakin lapsi kävi koulussa. Altistusten ja karanteenien määrä on viime viikkoina lisääntynyt.

Miten toimia testin jälkeen?

Jos testitulos on negatiivinen, paranemassa oleva lapsi voi palata kouluun tai päiväkotiin. Tällöin ei tarvitse odottaa aivan kaikkien oireiden väistymistä, THL neuvoo.

Jos koronatestin tuloksen saaminen kestää pitkään, kouluun tai päiväkotiin voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että lapsi ei ole altistunut varmistetulle koronavirustartunnalle eikä kukaan perheenjäsen ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta