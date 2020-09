Hallitus aloittaa väännön ensi vuoden rahan käytöstä, viiden puolueen sorvattava yhteinen näkemys moneen kiistaan – Yle seuraa ja näyttää suorana alkaen klo 9.10

Neuvotteluista odotetaan valmista tiistaina, mutta pääministeri Sanna Marin on varautunut neuvottelujen venymiseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aloittaa maanantaina neuvottelut valtion ensi vuoden talousarviosta. Neuvotteluista odotetaan poikkeuksellisen vaikeita, koska koronavirus on sekoittanut pahoin taloudenhoitoa.

Viiden hallituspuolueen puheenjohtajat ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kommentoivat neuvottelutilannetta saapuessaan Säätytaloon.

Yle näyttää suorana viisikon ja Vanhasen kommentit. Voit seurata suoraa klo 9.10 alkaen klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Kokoamme tähän juttuun päivän neuvottelujen keskeisen annin.

Neuvotteluista odotetaan valmista tiistaina, mutta pääministeri Marin sanoi viime viikolla neuvottelujen voivan venyä keskiviikolle.

Tästä jutusta voit lukea tarkemmin, millaisia päätöksiä hallitukselta odotetaan ja mistä kysymyksistä hallituspuolueilla on eniten kiistaa. Esimerkiksi tupakan ja alkoholin veronkorotuksista on jo sovittu.

Hallitukselta odotetaan viimein myös linjauksia, miten hallitusohjelmassa luvattu työllistämisohjelma toteutetaan. Nyt pitäisi löytää keinot 30 000 työpaikan lisäykseen hallituskauden aikana.

Monien mielestä tavoitetta on vaikea saavuttaa, ellei hallitus ole valmis tukkimaan ns. eläkeputkea tai lopettamaan sen kokonaan. Se on vaikeaa erityisesti vasemmistoliitolle.

Ratkaistavana on myös kuntien tukeminen, koska koronaviruksen ennakoidaan heikentävän kuntien taloutta ensi vuonna jopa tätä vuotta enemmän.

Yrityksille on jo luvattu sähköveron alennus, mutta energiaverotuksesta odotetaan ratkaisuja myös hallituksen ilmastotavoitteisiin. Pahin kipupiste siinä on turve, josta keskustan ja vihreiden tavoitteita on vaikea sovittaa yhteen.

Aiheesta voi keskustella tiistai-iltaan 15.9. klo 23.

Lisää aiheesta:

Tupakan ja viinan hinnat nousevat taas, viimeinkin tietoa eläkeputken kohtalosta – katso tästä, mitä budjettipäätöksiä hallitukselta odotetaan

Ylen tiedot: Hallitus ei saavuta työllisyystavoitetta ilman eläkeputken rukkaamista – vasemmistoliitto vastustaa yhä esitystä

Uusimmat tiedot koronaviruksesta