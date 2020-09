Viikonloppu toi Kuhmon koronaryppäseen kolme uutta tartuntaa – altistuneita myös Kainuun ulkopuolella

Viikonloppu muutti Kainuun rauhoittunutta koronatilannetta. Kolme testitulosta osoittautui positiiviseksi.

Tällä hetkellä Kuhmon koronaryppäseen liittyviä tartuntoja on 29. Perjantaina positiivisen testituloksen saanut on ollut karanteenissa ja kaksi muuta tartuntaa tuli niin sanotusti puun takaa. Toinen näistä on Hyvinvointi Sammon työntekijällä. Asumispalveluyksikön työntekijän tartunta vei karanteeniin yhdeksän muuta työntekijää. Näiden kaikkien testitulokset osoittautuivat sunnuntaina negatiivisiksi.

Kolmas viikonloppuna todettu tartunta on otettu Kainuussa ulkopaikkakuntalaiselta. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että tästä johtuen Kuhmon koronaryppään altistumisia on nyt myös Kainuun ulkopuolella.

Kaikkiaan näihin kahteen tartuntaan liittyy altistumisia noin 40.

– Kaikki on tavoitettu ja altistuneet saatu karanteeniin sekä oireiset on ohjattu testaukseen, Koukkari kertoo jäljitystyöstä.

Kuhmossa on aiemmin todettu tartuntoja kotihoidon työntekijöillä sekä kehitysvammaisten palveluyksikössä. Näissä tilanne saatiin haltuun rajoitustoimilla.

Koukkari muistuttaa, että viruksen uhka on edelleen olemassa. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa koko Kainuussa ja oikeanlainen yskiminen, käsihygienia ja turvaetäisyyksien pitäminen on tärkeää.

Lue myös:

Kuhmossa kahdella kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Tästä alkoi Kuhmon koronaketju: tartuntaa kantanut sai negatiivisen testituloksen, varmistui positiiviseksi vasta kaksi viikkoa myöhemmin

Koronatartuntojen lähde selviää vaihtelevasti eri puolilla maata, HUSin alueella jäljittäminen hankalinta: "60–70 % on saanut tartunnan mistä tahansa"