Poliisi: Haavoittuneen karhun etsinnät jatkuvat Keski-Suomessa Petäjävedellä – tarpeetonta liikkumista alueella on syytä edelleen välttää

Petäjävedellä auton kanssa yhteentörmäyksessä haavoittuneen karhun etsinnät jatkuvat ainakin toistaiseksi, kertoo poliisi.

Poliisi tiedotti karhukolarista viime yönä. Karhu oli poliisin mukaan törmännyt henkilöautoon ja loukkaantunut.

Komisario Ari Aro Sisä-Suomen poliisilaitokselta toteaa, että karhu on todennäköisesti loukkaantunut lievemmin kuin aluksi arvioitiin, mutta tarpeetonta liikkumista Metsäkulman alueella on syytä silti edelleen välttää.

– Karhua on suurriista virka-apu toimijat koirien kanssa etsineet koko yön ja edelleen etsintä jatkuu. Karhusta ei ole havaintoja. Aika isoa aluetta on haravoitu eli on oletettavaa, että se on jatkanut matkaansa. Auton jälkienkin perustella on myös oletettavaa, että karhu on loukkaantunut aika lievästi, kertoo Aro.

Poliisi on antanut luvan haavoittuneen karhun lopettamiseen.

– Ihmiselle vaarallinen karhu voidaan poliisilain perusteella lopettaa. Myös eläinsuojelulain nojalla loukkaantunut ja kärsivä eläin voidaan lopettaa.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti viime yönä, että Keski-Suomen Petäjäveden Metsäkulman alueella liikkuu mahdollisesti ihmiselle vaarallinen karhu.

Viranomaiset lähettivät tilanteesta yöllä paikallisen vaaratiedotteen.