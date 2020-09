Kangaskauppias Päivi Tuominen halusi nähdä kaupankäyntiä haitanneen hökötyksen – Tampereen Ratikan koeajot ulottuvat nyt asematunnelille asti

"Ellu, tuu kattoon ny kun ratikka tulee!"

Tampereen Kalevassa kangaskauppaa pyörittävä Päivi Tuominen huikkaa sisään putiikin ovensuusta. Punainen ratikka ajaa kohta ensimmäistä kertaa liikkeen ohi. Tuomisella on syynsä, miksi hän haluaa nähdä sen.

Kangaskauppias Päivi Tuominen kertoo menettäneensä asiakkaita rakennustöiden vuoksi. Miikka Varila / Yle

– Se on tehnyt niin paljon haittaa kaupankäynnille, että haluan nähdä, millainen hökötys se on. Sitä on odotettu neljä vuotta.

Tuomisen mukaan ratikan rakentaminen katkoi kadut ja vei parkkipaikat. Sitä mukaa myös asiakkaat katosivat.

– Asiakkaat eivät päässeet kauppaan ja alkoivat karttaa. Nyt tie on auki ja kunnossa. Ihmiset tulevat autoilla eivätkä ratikalla.

Ratikan reviiri kasvaa

Ratikkaa on nähty Tampereen katukuvassa jo maaliskuusta lähtien. Ensimmäinen testivaunu oli Saksasta tuotu, käytetty raitiovaunu. Sillä ajeltiin Hervannassa sijaitsevan raitiotievarikon ja Turtolan väliä.

Mika Vilpas ajaa ratikan koeajoja. Miikka Varila / Yle

Ensimmäinen Tampereen oma ratikka saapui Kajaanin Otanmäen tehtaalta toukokuun lopulla. Sen koeajot katuverkolla alkoivat heinäkuun alussa.

Tällä viikolla ratikan reviiri laajenee. Koeajot ulottuvat Turtolasta Tammelaan, asematunnelille asti. Asematunnelilta ajetaan myös TAYSin linjaa Kaupinkadun risteykseen asti. Koeajoja tehdään maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Ratikalla ajetaan aluksi kävelyvauhdilla ja nopeutta lisätään asteittain. Raitiotien liikennöintinopeuden mukaisia koeajoja tehdään koko osuudella ja kaikilla raitiotiekaduilla. Enimmillään nopeus on 60 km/h Turtolan ja Rieväkadun välillä.

Suvi Poikkeus odottaa pääsevänsä ratikan kyytiin. Miikka Varila / Yle

"Hesalaiset ovat kateellisia"

Punainen raitiovaunu rullaa hissuksiin läpi Kalevan ja Tammelan kohti koeajojen päätepistettä, asematunnelia. Vaunu kerää yleisöä. Moni ottaa kuvia kännyköillään ja seuraa vaunua jalan tai pyörillä.

Jouko Juholan mielestä ratikka on outo näky.

– Kyllä se vähän oudolta näyttää. Ei tuollaisia kulkuneuvoja ole tuolla ruohikolla ennen nähty.

Koeajoissa testataan radan ja sähköradan toimivuus. Miikka Varila / Yle

Timo Juuti uskoo, että uudenkarhea ratikka voi herättää kateutta.

– Hesalaiset ovat kateellisia. Siellä ovat ratikat hitaita, pieniä ja epäviihtyisiä.

Suvi Poikkeus seuraa koeajoa tulevalla kotipysäkillään Itsenäisyydenkadulla.

– Se on todella hienon näköinen. Se kiinnostaa eniten, kun pääsee kyytiin.

Ratikan edellä ja ympärillä kulkee myös ryhmä huomioväreihin pukeutuneita työntekijöitä. Heitä kiinnostavat etenkin ratikan ajettavuus ja se, että ajojohdin on oikealla kohdalla.

Liikennesäännöt haltuun

Koeajoviikolla Turtolan ja Tammelan välisellä osuudella on tarvittaessa liikenteenohjaajia turvaamassa liikennettä. Tampereen Raitiotie Oy:n koeajokoordinaattori Niina Uolamo toivoo muulta liikenteeltä malttia.

– Pidämme liikennevalot toiminnassa, ettei liikenne puuroudu. Liikenteenohjaajat pysäyttävät, kun mennään ratikalla yli.

Jos liikenteenohjausta ei ole, noudatetaan raitiotiealueen liikennesääntöjä ja valo-opasteita. Ratikkakaupungin liikennesäännöt (siirryt toiseen palveluun) kannattaa kerrata ja pitää mielessä.

Koeajokoordinaattori Niina Uolamo ei yllättynyt yleisön kiinnostuksesta. Miikka Varila / Yle

Niina Uolamon mukaan koeajot ovat sujuneet odotetusti. Yleisö on tervetullutta, mutta ei liian lähelle.

– On ihanaa, että ihmiset tulevat bongaamaan, mutta jätetään meille tilaa.

Koeajokoordinaattoria ei yllättänyt yleisön kiinnostus.

– Tämä on mielestäni ehkä Suomen makein juttu. Tottakai ymmärrän, että täällä ollaan katsomassa.

Tampereen ratikka alkaa liikennöidä 9. elokuuta 2021.

Tampereella pitää nyt opetella liikkumaan ratikka-ajassa. Miikka Varila / Yle

