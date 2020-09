Kysely: vuorotyöläisiltä jää juhlimatta tärkeät juhlat joustamattomien työaikojen vuoksi – Mario Luna, 30, näkee keikkatöissä myös mahdollisuuksia

"Mulle vapaus on ollut se juttu, mutta joillekin 30 vuotta samassa yrityksessä voi antaa turvallisuuden tunnetta", toteaa helsinkiläinen Mario Luna.

"Mulle vapaus on ollut se juttu, mutta joillekin 30 vuotta samassa yrityksessä voi antaa turvallisuuden tunnetta", toteaa helsinkiläinen Mario Luna. Mikko Ahmajärvi / Yle

Mario Lunalle, 30, työtarjouksia on tullut jopa tunnin varoitusajalla. Silti hän näkee työelämän pirstaloitumisessa myös hyviä puolia.

Tuoreen kyselyn mukaan puolet vuoro- tai keikkatyötä tehneistä kertoo jääneensä paitsi ystävän tai perheen merkittävästä elämäntapahtumasta joustamattomien työvuorojen takia.

40 prosenttia ilmoittaa jopa irtisanoutuneensa vuorotyöstään liian myöhään tulleiden vuorolistojen vuoksi.

Kyselyn tulokset kertovat omalta osaltaan epävarmuudesta, joksi myös tulevaisuuden työelämää usein kuvataan.

Viime huhtikuussa toteutettuun Vuorotyöläisten arki 2020 (siirryt toiseen palveluun)-kyselyyn vastasi Suomessa 600 täysi-ikäistä, jotka tekevät työnsä tuntipohjaisesti tai vuorotyönä. Kyselystä rajattiin pois itsensä työllistävät. Raportin teetti työvoimanhallintasovellus Quinyx.

Valtaosa työsuhteista on edelleen kokoaikaisia (siirryt toiseen palveluun)ja toistaiseksi voimassaolevia, mutta erilaiset työmuodot yleistyvät.

Ja Mario Lunan, 30, mielestä se ei ole ollenkaan huono asia.

Luna jätti suurimman osan vuokratöistä taakseen vuosia sitten, mutta palasi alalle hetkeksi koronan tuomien mutkien seurauksena. Mikko Ahmajärvi / Yle

Helsinkiläiselle Lunalle alati muuttuva arki on tuttua. Vuokratöissä kutsu työmaalle saattoi kilahtaa puhelimeen joskus tunninkin varoitusajalla.

– Yleensä olen kyllä vastannut, että tulen, mutta kahden tunnin päästä.

Mutta onko silppumaisessa työssä mahdollisuutta suunnitella elämää pidemmälle?

Luna miettii hetken.

– Mulle vapaus on ollut se juttu, mutta joillekin 30 vuotta samassa yrityksessä voi antaa turvallisuuden tunnetta. En ole koskaan tuntenut tarvetta jäädä yhteen korporaatioon vuosikymmeniksi.

Silppumainen työura ei ole koskaan ollut hänelle tietoinen valinta, vaan keino pysyä itsenäisenä.

Taustalla on yläasteen aikaista kiusaamista ja siitä juontanut vakava, monivuotinen masennuskierre. Kuitenkaan toimettomuus ei ollut vaihtoehto.

– Ei mulla ollut mahdollisuutta suunnitella unelmia eteenpäin, koska yritin vain selvitä itseni kanssa. Kun ei ollut suuntaa, mihin mennä, tein vain sen, mitä pystyin, hän kertoo.

Ja nyt Luna haluaa kannustaa nuorempaa sukupolvea samaan.

Vuokratyö ei ole enää työelämän "paha mörkö"

Luna päätyi vuokrafirmoihin täysi-ikäistymisen kynnyksellä. Yrityksiä saattoi olla kolme samaan aikaan. Buukkauksia tuli muuttoihin, mattopesuloihin, leipomoon ja lopulta myös rakennustyömaille.

Yhdellä työmaalla töitä tehtiin kivipölyssä ilman maskeja ja suojausta. Kun silmät olivat täynnä roskaa ja suussa maistui hiekka, työnteko vaikeutui merkittävästi.

Luna kuitenkin korostaa, että vuokrafirmat haluavat ajaa työntekijän etua. Toisaalta ne haluavat myös pitää kiinni asiakkaistaan.

– Jokainen työmaa voi vaikuttaa turvallisuuteen, mutta sä olet omillasi. Sulla ei ole sellaista täyttä tukea. Ymmärrän niitä nuoria, joiden asemassa joskus olin. Kokemattomampana sun itsetunto ja rohkeus työelämässä voi olla sillä mallilla, että sitä menee helposti siihen, mitä muut käskee sun tekevän.

Oleellista on, että hyväksyy muutoksen ja keskittyy siihen, mitä voi tehdä valittamisen sijaan. Mario Luna

Hänen mukaansa työelämässä painavat harppausten sijasta pienet askeleet.

Vaikka pohjalta on vaikea nousta, se on mahdollista: Tällä hetkellä Lunalla on kulttuurituottajan tutkinto, oma osakeyhtiö ja työ aloittelevan rakennusyhtiön operaatiovastaavana.

"Oleellista on, että hyväksyy muutoksen ja keskittyy siihen, mitä voi tehdä valittamisen sijaan"

Ammattiliitto Pron puheenjohtajan Jorma Malisen mukaan vuokrahommia ei pidetä enää työelämän pahana mörkönä. Toisin oli vuosikymmen sitten.

– Takavuosiin verrattuna vuokratyössä sopimuksen mukaiset työehdot ovat yleistyneet, joten siihenkin suhtaudutaan nyt paremmin.

Malinen muistuttaa silpputyötä tekevän tulotason olevan 10–15 prosenttia alhaisempi verrattuna vakituisessa työsuhteessa olevaan.

– Myös vuosilomat eivät kerry, koska työsuhteen päättyessä myös vuosilomat maksetaan ulos. Julkisuudessa tätä on puolusteltu sillä, että uudet sukupolvet tekevät vain hienoja töitä ja matkustavat sitten ympäri maailmaa, kunnes tekevät taas pätkää. Mikään ainakaan minun lukemani tutkimus ei kuitenkaan puolla tätä.

Lunaa kesäisin käytettävät puhkikuluneet fraasit lomalle lompsahtamisesta ja laiturinnokista eivät ärsytä. Hän ei juuri "vedä lonkkaa", mutta kuulee vuokratöitä tekeviltä tuttaviltaan lomia vietettävän lähinnä silloin, kun siltä tuntuu. Tai kun töitä ei ole yksinkertaisesti tarjolla.

Mediassa työelämää käsitellään millenniaalien näkökulmasta usein uupumuksen ja epävakaisuuden kautta.

Demos Helsingin Työ 2040 -skenaarioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) uhkakuvissa toistuvat myös palkkatyön radikaali väheneminen sekä töiden jyrkkä jako pienen eliitin hyväpalkkaisiin tehtäviin ja yleistyviin matalapalkkaisiin palvelutöihin.

Lunan mukaan maailma muuttuu joka tapauksessa, niin kuin se on tehnyt aina.

– Oleellista on, että hyväksyy muutoksen ja keskittyy siihen, mitä voi tehdä valittamisen sijaan. Sosiaalinen media on vaikuttanut osaltaan yhteiskuntaan niin, että nautinnot ja voitot haluttaisiin heti. Unelmien saavuttaminen vaatii kuitenkin aikaa ja ponnistusta.

Lunan mukaan tärkein työelämää määrittelevä taito on tällä hetkellä kyky omaksua uutta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Jos hän voisi antaa neuvon vuokratöitä aloittelevalle 19-vuotiaalla itselleen, se olisi selkeä: Älä anna turvallisuuden tunteen tulla kasvun edelle.

– Nuorena ei tajua, miten nopeasti aika kulkee. Olen nähnyt joitain vuokratöistä tuttuja tyyppejä vuosien jälkeen, jotka ovat päätyneet siihen ekaan paikkaan, mitä tarjottiin ja valinneet turvallisuuden kasvun sijaan. En tietenkään halua tällä dissata ketään, joillekin se turvallinen työ saattaa vaan olla se juttu.

Jos tarjottu työ ei tunnu juuri siltä, mitä aluksi haluaa, kannattaa se silti ottaa vastaan. Näin pääsee alkuun.

– Ja sen jälkeen tehdä päivittäin työtä ja reflektointia, jotta voi mennä juuri sitä kohti, mikä on itselleen tärkeää, Luna sanoo.

Oletko joutunut joustamaan liikaa vuoro- tai keikkatöissä? Aiheesta voi keskustella 23.9 klo 23 asti.

Lue lisää:

Nuoret työntekijät ovat epälojaaleja ja kärsimättömiä – mutta paljon parempia työntekijöitä kuin vanhempansa

Tuija Siltamäki: Parjattujen millenniaalien työmarkkinoilla kytee turhautuminen, josta työnantajien kannattaisi pikkuhiljaa kiinnostua

Vuorotyöläinen! Jos työvuorolistasi laadittaisiin näin, jaksaisit paremmin