Useita kuollut nuorten autokolareissa, joissa on neljä samanlaista piirrettä – poliisi: "Tällaista oireilua ollut nyt liikaa"

Useita nuoria aikuisia on kuollut Suomessa viime aikoina liikenneonnettomuuksissa. Yhteistä kuolonkolareille ovat nuoret kuskit, kova vauhti, kaverit autossa ja epäily päihteistä.

Esimerkiksi Ikaalisissa sattui kuukausi sitten vakava liikenneonnettomuus, jossa yksi nuori sai surmansa. Kolme muuta autossa ollutta loukkaantuivat. Auton kyydissä oli neljä noin 20-vuotiasta nuorta.

Tutkinnanjohtaja Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista sanoo, että kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

– Jäljistä on pääteltävissä, että tilannenopeus on ollut huomattava. Poliisi on huolissaan kehityksen suunnasta.

Nieminen vetoaa nuoriin, että he tiedostaisivat, kuinka vakava rattijuopumus voi olla.

– Teoilla on täysin kohtuuttomat seuraukset, Nieminen sanoo.

Samoja piirteitä

Vain pari päivää Ikaalisten kuolonkolarin jälkeen kolme nuorta kuoli ulosajossa Nokialla. He opiskelivat ammattiopisto Tredussa ja Ylöjärven lukiossa.

Nokian onnettomuuden jälkiä. Jarkko Vuolle / Yle

Onnettomuudesta selvinnyttä nuorta on epäilty kuskiksi, hän on kiistänyt asian. Rikosnimikkeinä tutkinnassa ovat törkeä rattijuopumus, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kolme törkeää kuolemantuottamusta.

Tämäkään ei vielä riittänyt.

Valkeakoskella työmatkalla ollut pyöräilijä kuoli syyskuussa autoilijan törmättyä häneen aamuyöllä. Kuljettaja pakeni paikalta, mutta epäilty saatiin myöhemmin kiinni.

Tapaus on hieman erilainen, koska uhri on sivullinen, eikä ollut auton sisällä. Tässäkin tapauksessa epäilty on kuitenkin nuori aikuinen, jota epäillään päihteiden käytöstä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aku Virjola kertoo, että epäilty on alle 30-vuotias mies, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Kyydissä oli toinen nuori mies.

Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Onnettomuus tapahtui Valkeakoskella tässä risteyksessä. Antti Eintola / Yle

Virjola kertoo, että poliisi on huolissaan nuorten liikennekäyttäytymisestä.

– Tällaista oireilua on ollut poliisin silmissä nyt liikaa.

Pirkanmaa on niittänyt kyseenalaista mainetta myös laittomien kiihdytysajojen takia. Etenkin Pirkkalassa, Tampereen kupeessa on ollut useita satoja autoja ja ihmisiä.

Pääsääntöisesti paikalla on poliisin mukaan nuorta väkeä. Poliisi on estänyt osan tapahtumista, mutta niiden järjestäminen ei ole loppunut.

– Toivotaan, että järjetön kaahaus loppuu. Näissä voi olla pahoja seurauksia ja toiminta on vaarallista, ylikomisario Jari Näkki kertoi Ylelle kesällä.

Kaksi vakavaa onnettomuutta lauantaina

Kaikissa tapauksissa ei epäillä rattijuopumusta. Viime lauantaina Lounais-Suomessa sattui kaksi vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa molemmissa epäillään kuljettajaksi ikäpoikkeusluvalla ajokortin saanutta 17-vuotiasta nuorta.

Porin Laviassa sairaalaan toimitettiin yhdeksän 16–18-vuotiasta nuorta, joista kaksi loukkaantui vakavasti.

Toisen nokkakolarissa olleen ajoneuvon kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vammantuottamuksesta. Loukkaantuneet olivat rikoksesta epäillyn kuljettajan ajoneuvon kyydissä. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta asiaan.

Toinen onnettomuus tapahtui aamuseitsemän aikaan Vehmaalla. Ajoneuvo ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä suoralla tiellä ulos ajoradalta, ja vakavasti loukkaantunut kuljettaja kuljetettiin sairaalaan. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kuolemanriski kolminkertainen

Vaikka suurin osa nuorista ajaa huolellisesti, nuorten kuljettajien kuolemanriski on yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna.

Liikennekuolemat ovat Suomessa vähentyneet viime vuosina, mutta nuorten kuskien yliedustus on säilynyt. Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen kertoo, että vakavat, tuoreet onnettomuudet herättävät huolta.

Markkanen kertoo nuorten onnettomuuksien syistä yleisellä tasolla. Hän ei tunne tuoreiden onnettomuuksien yksityiskohtia.

Nuorten riskiä nostaa kokemattomuus liikenteessä ja kehittymässä olevat aivot.

– Aivot kehittyvät nykytiedon mukaan 25-vuotiaaksi asti. Viimeiseksi kehittyvät etuotsalohkossa olevat aivoalueet, jotka vaikuttavat kykyyn tehdä päätöksiä ja arvioida riskejä. Kehittymättömyyden ja kokemattomuuden yhteisvaikutus lisää nuorten riskiä liikenteessä, Markkanen sanoo.

Kesä ja viikonloput näkyvät onnettomuustilastoissa. Liikenneturvan mukaan henkilövahingoista joka kolmas tapahtuu yleensä kesä–elokuun aikana. Kuolemantapauksista henkilöautossa 43 prosenttia tapahtui yöaikaan.

– Valoisat kesäyöt ovat niitä, joihin riskit kasaantuvat. Ei suinkaan pimeät ja haastavat kelit.

37 prosentilla kaveri ajanut humalassa

Nuoret suhtautuvat sinänsä rattijuopumukseen kielteisesti. Liikenneturvan vuoden 2018 kyselyn mukaan aniharva nuori kertoo ajaneensa itse päihtyneenä.

– Vaikka kuljettaja ei ole päihtynyt, tarkkaavaisuuteen vaikuttaa myös se, millainen meininki autossa on. Jos kaverit juovat autossa, tulee helposti yllytystä, Markkanen sanoo.

Suomalaisnuorista 37 prosenttia kertoo kaverinsa ajaneen jotain moottoriajoneuvoa päihtyneenä. Joka neljäs alle 20-vuotias kertoo tuntevansa huumeissa ajaneen kuskin.

Eeva-Liisa Markkasen mukaan asennekasvatusta tarvitaan. Aikuisten pitäisi auttaa nuoria saamaan rohkeutta puuttua kaverin ajamiseen ja estää rattiin lähteminen humalassa.

