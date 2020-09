Katso kartasta, mitkä rikollisorganisaatiot kokoontuvat kotikulmillasi – KRP: jengitilanne voimakkaassa muutoksessa United Brotherhoodin väliaikaisen toimintakiellon vuoksi

Keskusrikospoliisin erityisessä seurannassa on Suomessa tällä hetkellä seitsemän tunnuksellista rikollisorganisaatiota. Näillä poliisin mukaan rikollisilla järjestöillä on kymmeniä kokoontumistiloja eri puolilla Suomea.

Kaikkiaan Keskusrikospoliisin tiedossa on lähes 30 kuntaa, joissa kyseiset organisaatiot pitävät kerhotiloja.

Seitsemällä merkittävimmällä tunnuksia käyttävällä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmällä on yhteensä jopa 700 poliisin tunnistamaa jäsentä. Alla olevasta kartasta näkyy, missä kunnissa kunkin jengin kerhotilat sijaitsevat.

Enemmistö kerhotiloista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, mutta KRP:n mukaan tunnuksellisten rikollisorganisaatioiden kokoontumistilat ovat viime vuosina siirtyneet syrjemmälle kaupunkien keskustoista.

Rikollisjärjestö voi nimessään viitata toimivansa Helsingissä, mutta kerhotilat ovat esimerkiksi Tuusulassa.

– Syrjäisemmissä paikoissa poliisin valvonta on vähäisempää poliisien pienemmän määrän vuoksi. Myös vaikuttaminen vaikka kunnan viranomaisiin voi olla helpompaa, koska piirit ovat pienet, arvioi rikoskomisario Antti Hyyryläinen Keskusrikospoliisista.

Jengit itse kiistävät olevansa rikollisorganisaatioita. Ainakin neljän suurimman liivijengin jäsenten on kuitenkin katsottu oikeudessa kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sen perusteella rikoksesta saatavaa rangaistusta voidaan koventaa. Liivijengiin kuuluminen ei sinällään ole rikos.

Keskusrikospoliisin mukaan Suomen merkittävimmät ja haitallisimmat järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät ovat Bandidos MC, Hells Angels MC, Cannonball MC, Outlaws MC, Satudarah MC, United Brotherhood ja Bats. Niiden jäsenmäärä vaihtelee noin 15 henkilöstä yli 200:teen.

Rikollisjärjestöjen keskeisin vaikutusalue sijaitsee yleensä niiden kerhotiloja lähimpänä olevan suuren kaupungin alueella. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden toiminta rajoittuisi vain kerhotilan maakuntaan.

Esimerkiksi Helvetin enkelit ja Bandidos ovat maailmanlaajuisia ja kansainvälisesti johdettuja rikollisorganisaatioita. Niiden toiminta on Suomessa keskusjohtoista ja maanlaajuista. Paikalliset alaosastot toimivat eri puolilla Suomea.

Kun tarkastelee kerhotilojen sijaintia, voi havaita tiettyjä maantieteellisiä painotuksia. Hyyryläisen mukaan jengit ovat yhteydessä toisiinsa ja sopivat reviireistä keskenään.

– Kerhotilojen sijoittuminen ei ole sattuman kauppaa. Esimerkiksi Bandidoksen tilojen sijainti painottuu pääkaupunkiseudun lisäksi Länsi-Suomeen ja Helvetin enkelien Itä-Suomeen, Hyyryläinen kertoo.

Rikollisten liivijengien sisäinen ja niiden välinen väkivalta on hyvin yleistä. Esimerkiksi Helvetin enkelien epäillään selvitelleen välejään heinäkuussa Espoossa ampumalla yhden jäsenensä kerrostalon parkkipaikalla. Henkirikoksen tutkinta on yhä kesken.

Väkivaltaa käytetään jengien johtamisen ja kiistojen ratkaisun välineenä.

– Väkivallan takana on hyvin usein jengien sisäinen kurinpito tai voimannäyttö rikollisille kumppaneille velkoihin tai reviirikiistoihin liittyen, Hyyryläinen kertoo.

KRP:n mukaan suomalaisissa sairaaloissa hoidetaan joka viikko rikollisjengien jäsenten ampuma-, puukotus- sekä pahoinpitelyvammoja.

Nämä rikosten uhrit ovat yleensä haluttomia selvittämään tapausten kulkua poliisille sekä terveydenhoitoviranomaisille. Siksi kaikki rikollisorganisaatioiden jäsenten väkivallanteot eivät välttämättä tule poliisin tietoon.

Yhteiskunnan normaalit suojarakenteet eivät toimi alamaailmassa.

– Rikollisten liiketoimien myötä syntyneitä velkasuhteita ei viedä oikeuteen riita-asioina eikä väkivallasta tehdä rikosilmoituksia. Tämä luo usein koston kierteitä ja pakottaa rikollisia osapuolia pitämään yllä väkivaltapotentiaalia, toteaa Hyyryläinen.

Väkivaltapotentiaali voi tarkoittaa esimerkiksi aseistautumista ja riittävän suurta jäsenten määrää.

– Jengien jäseniltä on takavarikoitu vuosien saatossa paljon ampuma-aseita. Se kertoo vähintään varautumisesta väkivaltaan. Varsinaiset henkirikokset ovat suhteellisen harvinaisia, sanoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

KRP:n arvion mukaan jengiläisten vahva huumausaineiden käyttö ja laaja aseistautuminen aiheuttaa vaaraa välittömien uhrien lisäksi sivulliselle yleisölle. Se lisää myös poliisin työturvallisuusriskiä.

KRP:n mukaan jengitilanne elää voimakkaita murroksen vaiheita. Tänä vuonna pakkaa on sekoittanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätös asettaa rikollisjärjestö United Brotherhood väliaikaiseen toimintakieltoon. Päätöksen myötä UB ei ole voinut jatkaa sille tärkeiden tunnusten käyttämistä.

UB:n lopullista lakkauttamista käsitellään oikeudessa loppuvuodesta. Etenkin KRP on pitänyt yllä keskustelua myös muiden tunnuksellisten rikollisjärjestöjen toiminnan kieltämisestä. Esimerkiksi Alankomaat on kieltänyt Helvetin enkelien, Bandidoksen ja Satudarah -moottoripyöräkerhojen toiminnan.

Haasteena moottoripyöräkerhojen lakkauttamisessa Suomessa on ollut niiden rikollisen tarkoituksen todistaminen. Saman asian kanssa on oikeudessa painittu muun muassa uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen laukkauttamisessa. Korkein oikeus päätyi kieltämään järjestön toiminnan tiistaina 22. syyskuuta antamassaan ratkaisussa.

Vaikka toimintakielto voikin vaikeuttaa rikollisjärjestöjen toimintaa, eivät niiden jäsenet jää toimettomiksi. Tästä on saatu viitteitä muun muassa Lahdessa, jossa entisiä UB:n jäseniä on siirtynyt Helvetin enkelien kanssa yhteistyötä tekevään Red Roots -liivijengiin.

Suurin osa UB:n jäsenistä on vankilassa, mutta KRP:n mukaan monet heistä jatkavat toimintaansa sieltä käsin.

– Ammattirikolliset tekevät lähtökohtaisesti rikoksia, oli heillä jengitunnuksia tai ei. Näen, että liivikielto on yksi tapa heikentää jengien valtaa. On eri asia mennä perimään velkoja yökerhossa rikollisjärjestön liivit päällä kuin ilman niitä. Ulkoisilla rikollisjärjestön tunnusmerkeillä on pelotevaikutus. Niillä on selkeä viesti, joka toimii uhkauksena, Hyyryläinen sanoo.

KRP:n mukaan aika ajoin syntyy uusia paikallisia rikollisjengejä. Keskusrikospoliisin tiedossa on Red Rootsin lisäksi useita uusia ja nousevia rikollista toimintaa harjoittavia liivijengejä, jotka pyrkivät saamaan jalansijaa alamaailmassa.

Suomessa on monia satoja moottoripyöräilyä harrastavia liivejä kantavia kerhoja. Näiden harrastekerhojen joukossa on tunnetusti kymmeniä kerhoja, jotka avoimesti kannattavat jo eri oikeusasteissa todettuja järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä.

Esimerkiksi Helsingin Kattilahallissa syyskuun alussa järjestetyissä Bandidos MC:n vuosijuhlissa oli paikalla vieraita yli 30 suomalaisesta yleisölle melko tuntemattomasta moottoripyöräkerhosta.

Uudet tulokkaat saattavat pyrkiä itsenäisiksi toimijoiksi jollekin rikollisuuden sektorille tai ne voivat hakeutua yhteistyöhön jo paikkansa vakiinnuttaneiden jengien kanssa.

– Rikolliset jengit pyrkivät myös itse kontrolloimaan omia markkinoitaan ja torjumaan uusia yhteistyötä tekemättömiä tulokkaita pois markkinoilta, Hyyryläinen kertoo.

Moottoripyöräkerhot toimineet jopa 30-luvulta lähtien

1. Bandidos MC on suurin kansainvälisistä Suomessa toimivista rikollisista moottoripyöräjengeistä eli niin sanotuista prosenttijengeistä. Pysyviä osastoja ”bandiiteilla” on 13 ja sen alajengeillä on 22 osastoa. Alajengejä ovat Support Team X, Diablos MC ja Bad Attitude Crew. Bandidos on levinnyt Suomen kautta myös Viroon. Bandidos MC perustettiin Texasissa vuonna 1966. Suomen Bandidos perustettiin 90-luvun alussa.

2. Cannonball MC on toiseksi suurin rikolliseksi luokiteltu MC-jengi. Se on perustettu Suomessa vuonna 1991. Sillä on 10 CMC osastoa ja 6 alajengin (Squad 32) osastoa. Cannonball on perustanut osaston myös Tallinnaan.

3. United Brotherhood on tunnuksellinen liivijengi, mutta se ei ole moottoripyöräjengi. Se syntyi kolmen rikolliseksi luokitellun ryhmittymän M.O.R.E.:n, Natural Born Killersin ja Rogues Galleryn -jäsenistä vuonna 2010. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asettanut jengin väliaikaiseen toimintakieltoon, kunnes asiaa käsitellään oikeudessa vuoden 2020 loppupuolella. UB jatkaa poliisin arvion mukaan toimintaansa, mutta se ei ole näkyvää. Suurin osa UB:n jäsenistä on tällä hetkellä suorittamassa vankeusrangaistuksia.

4. Hells Angels MC on kansainvälinen rikollinen moottoripyöräjengi. Sillä on Suomessa kuusi osastoa. Jengi perustettiin vuonna 1948 Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Moottoripyöräkerho levittäytyi Pohjoismaihin Tanskan kautta 1980-luvun alussa.

5. Outlaws MC on kansainvälinen rikollinen moottoripyöräjengi, jolla on kaksi alaosastoa Suomessa. Se on aikeissa levittää toimintaansa Lappeenrannan ja Jyväskylän lisäksi myös muualle Suomeen. Perustettiin alun perin Yhdysvalloissa Illinoisissa vuonna 1935. Toiminta Suomessa alkoi muutama vuosi sitten.

6. Satudarah MC on Hollannissa 1990 perustettu kansainvälinen moottoripyöräjengi, jolla on toistaiseksi toimintaa Suomessa pääkaupunkiseudulla. Suomessa jengi aloitti toimintansa vuonna vuoden 2017 alussa.

7. Bats ei ole liivijengi eli sen jäsenet eivät käytä tunnuksellisia liivejä. Batsin eli niin sanotun lepakkoliigan jäsen tunnistetaan selkeimmin jäsenyyttä kuvastavasta tatuoinnista. Jokaisella jengiin hyväksytyllä jäsenellä on oikeassa peukalonhangassaan musta tripaalityyppinen tatuointi, jonka he itse ovat kertoneet esittävän lepakkoa. Batsin toiminnan pääalueeksi on arvioitu pääkaupunkiseutu, mutta sen rikollista toimintaa on myös muualla Suomessa. Bats on toiminut ainakin vuodesta 2002 lähtien. Useat jengin perustajista ovat kotoisin Joensuun seudulta. Vaikka jengi on perustettu Suomessa, sillä on vahvat kytkökset Ruotsiin.