Japanin tuleva pääministeri Yoshihide Suga takaa jatkuvuutta, ellei korona särje sopusointua

Yoshihide Suga on kulkenut pitkän tien isän mansikkapelloilta Japanin politiikan eturiviin.

Yoshihide Suga nousee Japanin seuraavaksi pääministeriksi, kun parlamentin alahuone ääneestää asiasta keskiviikkona. Sugan valinta varmistui maanantaina, jolloin hän nousi liberaalidemokraattisen LDP-puolueen johtoon.

LDP:llä on alahuoneessa ehdoton enemmistö, joten Sugan valinta pääministeriksi sinetöityy helposti.

Suga perii asemansa Shinzō Abelta, joka väistyy pääministerin paikalta terveyssyistä. Suga on Aben pitkäaikainen tukija ja ollut tämän oikea käsi. Suga on toiminut vuodesta 2012 Aben hallituksen kansliapäällikkönä.

Yleinen arvio on, että Sugan myötä ei Japanin politiikassa juuri mikään muutu. Hän on varma valinta. Hän tuo Japanin poliittiseen elämään jatkuvuutta ja vakautta.

Suga on perusharmaa mies ja politiikan pragmaatikko.

Hänen tehtävänään on luotsata Japani syksyllä 2021 pidettäviin parlamenttivaaleihin.

Pitkä tie politiikan huipulle

Yoshihide Suga on 71-vuotias ja poliittiselta uraltaan eräänlainen edeltäjänsä vastakohta.

Siinä kun Abe peri poliittisen uran ministereinä toimineilta isältään ja isoisältään, niin Suga on luonut uraansa itse. Japanin tuleva pääministeri on mansikanviljelijän poika Pohjois-Japanista.

Tie liberaalidemokraattisen puolueen sisäpiiriin on kulkenut mansikkapellon, Tokion Hosein yliopiston ja Jokohaman kaupunginvaltuuston kautta. Parlamentin alahuoneeseen Suga valittiin ensimmäisen kerran 1996.

Ensimmäinen ministerikokemus Sugalla oli Jun'ichirō Koizumin hallituksessa vuodesta 2005. Salkussa olivat puhelinverkot ja muut kommunikaatioasiat.

Aben hallituksissa Suga on ollut vuodesta 2007 lähtien eri posteilla ja kahdeksan viime vuotta tämän rinnalla kansliapäällikkönä. Aina kun Aben hallitus on pitänyt tiedotustilaisuuksia, on Suga ollut pääministerin vierellä.

Yoshihide Suga kukitti väistyvän pääministerin Shinzō Aben. Suga on ollut Aben luottomies vuosikausien ajan. Eugene Hoshiko / AFP

Abenomics-linjan takuumies

Nyt Suga nousee kabinetin takahuoneista ja pääministerin varjosta parrasvaloihin.

Vakaus Sugan kohdalla merkitsee nimenomaan sitä, että hän jatkaa esimerkiksi Abenomics-nimen saaneella Aben talouspoliittisella linjalla. Hallitus satsaa julkisiin investointeihin, jotta talouden rattaat pyörisivät vinhemmin.

Suga on puhunut muun muassa minimipalkan nostamisesta ja maataloustuotteiden viennin tukemisesta.

Hän on jo aiemmin, ainakin omien sanojensa mukaan, ollut keskeinen henkilö parantamassa turismin edellytyksiä Japanissa sekä laskemassa puhelujen hintoja.

Talous supistuu ja korona vaivaa

Sugan tulevan pääministeriyden yksi suurimpia haasteita on kuitenkin juuri taloudessa. Japanin talous supistui tämän vuoden toisella neljännekselä 7,8 prosenttia.

Kaikki ei selity pelkästään koronan aiheuttamalla laskusuhdanteella, sillä talous lähti alamäkeen jo ennen koronaa.

Koronan vaikutukset tulevat kuitenkin Sugan eteen heti kun hän istahtaa pääministerin tuolille. Jo Aben hallitusta moitittiin hitaista ja heikoista toimista koronaa vastaan.

Suga on sanonut, että uuden hallituksen strategiana on parantaa testaamista ja panostaa koronarokotteen saamiseen mahdollisimman pian.

Japanin vanha kansa

Sugan hallituksen yhtälö koronan vastaisessa taistelussa ei ole kadehdittava. Japanin väestö on maailman vanhinta, joten koronan aiheuttamat riskit ovat erityisen mittavat.

Sugan hallituksen eteen tulevat myös tältä vuodelta koronan takia ensi vuodelle siirretyt Tokion olympialaiset.

Olympialaisten imagovoitot ja mahdollinen piristysruiske turismiin houkuttavat. Toisaalta koronapandemian ennustaminen on epävarmaa ja epäkiitollista työtä.

Jos olympialaiset järjestetään ja niistä tulee jättimäinen viruslinko, on poliittinen hinta kova. Jos kisat taas perutaan ja se syventää talouden alamäkeä, ei poliittinen hinta ole sen alhaisempi.

Kansliapäällikkö Suga sai kunnian paljastaa, että keisarillisen aikakauden uusi nimi on Reiwa. Franck Robichon / EPA

Ulkopoliittisesti kokematon

Harmaan kansliapäällikön hailakkain ulottuvuus on hänen diplomaattinen kokemattomuutensa. Yoshihide Suga ei ole ollut mikään Reissu-Lasse, hän ei ole pahemmin delegaatioissa matkustellut.

Nyt hänen on kuitenkin uppouduttava diplomatian saloihin.

Japanin kohdalla se merkitsee esimerkiksi taiteilua alueen mahtimaan Kiinan kanssa. Aivan oma lukunsa on Pohjois-Korea. Suga on jo ilmaissut kiinnostuksensa tavata Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un silmästä silmään ja ilman ennakkoehtoja.

Ulkopoliittisesti Japanin kannalta on kiinnostavaa tietysti myös se, että maan läheinen liittolainen Yhdysvallat valitsee piakkoin presidentin. Kumpi tahansa valitaan, toimeen on tultava.

Sugalle on luvassa tähtihetkiä maailman muiden johtajien vierellä.

Keisarillinen tähtihetki

Tähän mennessä hohdokkain hetki lienee ollut aprillipäivänä 2019, kun kansliapäällikkö Suga sai paljastaa kansalle uuden keisarillisen aikakauden nimen.

Japanissa eletään nyt Reiwa-aikakautta, kun maa siirtyi keisari Akihiton kauden jälkeen Naruhiton aikaan. Reiwa tarkoittaa kaunista sopusointua.

Jos talous jatkaa supistumistaan ja korona lähtee kovasti jylläämään, pohtii pääministeri Yoshihide Suga Reiwan syvintä olemusta kaiholla vielä monta kertaa.

Lähteet: Reuters, AP, AFP