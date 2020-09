Mistä joutuu luopumaan, jos valitsee pakotepuhelimen? Huawei rakentaa imperiumiaan, mutta toteutus ontuu yhä

Huawei P40 Pro+:n sisään on mahdutettu peräti kymmenkertainen zoom. Koronavilkkua tai verkkopankkia ei kuitenkaan vielä saa.

Valkoisesta pahvipaketista paljastuu upea ja toisaalta hyvin ristiriitainen puhelin.

Huawei P40 Pro+ on sileä kuin kaukaiselta rannalta löytynyt kivi. Näyttö täyttää koko etupaneelin ja kaartuu kauniisti reunoilta.

Huawein oma Kirin 990 5G -siru pyörittää raskasta grafiikkaa kuin tyhjää vain. Kameroita on peräti viisi, ja kuvasensorin koko on muhkeat 50 megapikseliä.

Puhelimen sisään mahdutettu optinen zoom on peräti kymmenkertainen – isompi kuin yhdessäkään toisessa puhelimessa.

Tämä on parasta, mitä kiinalaisella kännykkäjätillä on juuri nyt tarjota.

Huawei on kuitenkin tukalassa tilanteessa. Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi se joutuu tarjoilemaan uudet puhelimensa kuluttajille ilman Googlen sovelluskauppaa ja muita palveluja.

Pakon edessä Huawei on koonnut omaa sovellusten ja kehittäjien ekosysteemiään, jonka on määrä paikata Googlen jättämä aukko.

Minä otin yhtiön lippulaivapuhelimen viikonlopuksi koekäyttöön selvittääkseni, onko tuon aukon paikkaaminen mahdollista. Mistä joutuu luopumaan, jos valitsee pakotepuhelimen?

Puhelimen sisällä on Huawein kehittämä Kirin-siru. Tänään syyskuun 15. päivänä yhtiö joutuu lopettamaan niiden valmistuksen. Jari Kovalainen / Yle

Aloitetaan: Elo ilman Googlea

Huawein tv-mainos lähetetään parhaaseen katseluaikaan. Laulajatähti Anna Puu kertoo suomalaisille, että käyttäjän kaipaamat sovellukset löytyvät Huawein omasta App Gallery -sovelluskaupasta.

Aivan näin yksinkertaista se ei ole.

Huawein kaupassa on tarjolla paljon sovelluksia, mutta hyvin paljon jää löydettäväksi erilaisten kiertoteiden avulla. Se vaatii paljon enemmän työtä ja perehtymistä kuin mihin länsimainen asiakas on tottunut.

App Gallery on Huawein oma sovelluskauppa. Jos käyttäjän kaipaama sovellus löytyy sieltä, lataus sujuu helposti. Phone Clone on ohjelma, jolla Huawein ostaja voi siirtää tietoja ja sovelluksia vanhasta puhelimestaan. Tällä tavoin uuteen puhelimeensa voi saada monia sellaisia appeja, joita ei Huaweille ole "virallisesti" saatavilla. Petal Search on Huawein uusin hakusovellus, jolla käyttäjä voi selata myös kolmansien osapuolten katalogeja. Edistyneet Android-käyttäjät ovat ehkä tottuneet lataamaan sovelluksia APKPuren ja APKGK:n kaltaisilta sivuilta. Peruskäyttäjän näkökulmasta sivujen ulkonäkö on hyvin sekava ja asennusprosessi vaikea. Quick Appit ovat eräänlaisia verkkosivujen ja kännykkäsovellusten risteytyksiä. Niiden käyttökokemus on yllättävän selkeä, eikä monessa tapauksessa jää juuri jälkeen “oikeasta” sovelluksesta. Näillä Huawei-puhelimen käyttäjäkin pääsee kiinni Gmailin, Google Mapsin ja Youtuben kaltaisiin Google-sovelluksiin. Läheskään kaikista sovelluksista ei kuitenkaan voi tehdä tällaista pikaversiota. Villi kortti. Jos edellä kuvatut keinot eivät auta, käyttäjä voi ladata Amazonin sovelluskaupan. Fire-puhelimet olivat Amazonin yritys horjuttaa Googlen valta-asemaa Androidissa. Yritys epäonnistui (siirryt toiseen palveluun) , mutta kaupasta löytyy yhä esimerkiksi Supercellin klassikkopelit Clash of Clans ja Hay Day.

Iltasatu: Olipa kerran maailman suurin kännykkävalmistaja...

Kuulostaako tutulta? Lauantai-iltana mielessäni pyörii muisto kymmenen vuoden takaa.

Suomalainen Nokia yritti rakentaa omaa sovellusten ja kehittäjien ekosysteemiään Googlen ja Applen vaihtoehdoksi. Huawein lailla Nokiakin teki laadukkaita puhelimia, joissa panostettiin erityisesti kuvausominaisuuksiin.

Nokia oli aikanaan kännyköiden markkinajohtaja – ja Huaweikin nousi juuri maailman suurimmaksi (siirryt toiseen palveluun).

Nokia kuitenkin epäonnistui, onnistuuko Huawei Nokiaa paremmin?

Viime viikon kehittäjätapahtumassa puhunut Huawein globaaleista kumppanuuksista vastaava johtaja Wang Yanmin kehui, että Huaweilla on ekosysteemissään jo 1,8 miljoonaa sovelluskehittäjää.

Yhtiö on noussut nopeasti maailman kolmanneksi suurimmaksi ekosysteemiksi.

– Vuoden aikana sopimustemme piiriin on tullut 80 prosenttia maailman 3000 suosituimmasta sovelluksesta, Yanmin sanoi.

Huawei on hänen mukaansa sovelluskehittäjille kiinnostava kumppani, koska se on valmis jakamaan suuremman osuuden sovellusten tuloista kehittäjien kanssa. Google ja Apple ottavat sovelluskauppansa myynnistä noin kolmanneksen, mitä moni sovelluskehittäjä pitää kiskurihintana.

Huawei lupaa myös tukea kehittäjiä paikallisesti yli 170 maassa ja lupaa myös toimia markkinointikanavana. Yanminin mukaan länsikehittäjät voivat viedä sovelluksiaan Huawein kyydillä Kiinan markkinoille.

Osa kehittäjistä on kuunnellut lupauksia herkällä korvalla. Huawein App Gallery -sovelluskauppa näyttää houkuttelevan etenkin niitä, jotka ovat joutuneet ahtaaseen rakoon Applen ja Googlen järjestelmissä.

Apple ja Google sulkivat peliyhtiö Epicin ulos sovelluskaupastaan. Siksi ei ole yllätys, että yhtiön hittipeli Fortnite on näyttävästi esillä Huawein kaupassa.

Autonavigaattoreiden valmistaja TomTom hävisi pelin Android-puhelimissa Googlen omalle karttasovellukselle. Nyt se on hakeutunut tiiviisti Huawein ekosysteemiin.

Kehittäjäkoferenssissa rummutetaan myös kyytipalvelu Boltia, jonka sovellus on muualla jäänyt pahasti Uberin jalkoihin.

Viikonlopun saldo: Mitä jäi puuttumaan?

On ikävä antaa pois lainapuhelin, joka on niin paljon parempi kuin pari vuotta vanha Samsungini. Huawein sovelluskaupan ja edellä kuvattujen kikkojen avulla yllättävän moni sovellus löytyi ja myös asentui laitteeseen.

Nyt Huawei P40 Pro+ -puhelimiesta löytyy paikallisliikenteen HSL-sovellus, Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Yle Areena, TikTok, Snapchat, Twitter, Fortnite, Spotify, Netflx, Facebook....

Asennusprosessi oli kuitenkin monessa tapauksessa työläs. Kiinassa Android-käyttäjät ovat tähän kikkailuun tottuneet, koska maan hallinto estää Googlen palveluiden käyttöä.

Länsimaiselle käyttäjälle kokemus oli uusi.

Lisäksi, moni kriittinen sovellus jäi puuttumaan:

Työpaikan lounasravintolan maksusovellusta ei löydy. Eikä myöskään pysäköintihallin vaatimaa sovellusta. Työkäytössä puhelin on ylipäätään mahdoton, jos siellä käytetään laajasti Googlen välineitä.

Kuntoilusovellus Sportstracker asentui epävirallisesta lähteestä, mutta ei löytänyt gps-signaalia.

Angry Birds 2 -pelin sain Petal Haku -sovelluksen kautta toimimaan – mutta rahaa pelissä ei voi käyttää. Minua se ei haittaa, mutta Roviota todennäköisesti kyllä. (Huawei vakuuttaa noudattavansa Petal Haku -sovelluksessa tiukkoja tekijänoikeussuojan säännöksiä.)

Metsäretkelle Huawei-käyttäjä tarvitsee paperikartat, koska Maastokartat-sovellus ei toimi ilman Googlen palveluja.

Nintedo Switch -pelikonsolin lapsilukkoa ohjaava kännykkäsovellus ei toimi.

Käyttäjän kannalta erityisen ikävää on ladata sovellus vain huomatakseen, että se ei toimi. Pahin ongelma on kuitenkin se, että puhelimeen ei saa esimerkiksi Nordean ja OP:n verkkopankkisovelluksia.

Toinen näkyvä puute on Koronavilkku. Koronan tartuntaketjuja jäljittävällä sovelluksella on Suomessa jo pari miljoonaa käyttäjää, mutta uusien Huawei-puhelinten omistajat eivät ole tässä joukossa.

Nämä ovat puutteita, joita ei voi sallia yli tuhannen euron puhelimelle.

P40 Pro+ ei ole saatavilla Suomessa. Ilman +-merkkiä myytävän pikkuveljen hinta on yli tuhat euroa. Jari Kovalainen / Yle

Koronavilkku? "Mahdollisimman pian"

Vaikka laite olisi hieno, sovellukset ratkaisevat. Suomen Huaweilta luvataan, että pankkiohjelmistot ja Koronavilkku ovat tulossa, vaikka aikataulua ei vielä voi julkaista.

– Molemmat ovat meille tärkeysjärjestyksessä ihan kärjessä, sanoo Huawein Suomen Huawei Mobile Services -tiimin vetäjä Antti Piha.

– Olemme keskustelleet THL:n kanssa ja molemmilla on tahtotila tuoda Koronavilkku saataville mahdollisimman pian.

Nokia hävisi taistelun älypuhelimissa, koska se ei onnistunut haastamaan Googlen ja Applen ekosysteemejä. Piha on kuullut vertauksen ennenkin.

Hänen mukaansa Huawei on merkittävästi paremmissa asemissa kuin Nokia ja Microsoft aikanaan.

– Suurin ero on se, että meidän markkinaosuutemme Kiinassa on 50 prosentin luokkaa. Siellä meillä on ollut toimiva ekosysteemi jo useita vuosia. Sitä tilannetta Nokialla ja Microsoftilla ei ollut missään vaiheessa, Piha kuvaa.

Pihan mukaan Huawein sovelluskaupassa on myös eurooppalaisia käyttäjiä lähes 80 miljoonaa – olkoonkin, että todennäköisesti he ovat samanaikaisesti myös Googlen sovelluskaupan käyttäjiä.

Suomessa Huaweilla ja sen tytärbrändi Honorilla on noin 25 prosentin markkinaosuus, ja Huawein nimi komeilee yhä esimerkiksi Elisan myydyimpien puhelinten listalla (siirryt toiseen palveluun).

Nuo puhelimet ovat kuitenkin vanhoja malleja, joissa on Googlen palvelut. Seuraava vuosi kertoo, seuraavatko asiakkaat Huaweita maailmaan, jossa ei ole Googlea.

Seuraavaksi: aivan uusi käyttöjärjestelmä

Huawei ei aio antaa periksi. Tänä vuonna yhtiö rakentaa omaa Android-yhteisöään, mutta ensi vuonna yhtiön puhelimissa on kokonaan uusi käyttöjärjestelmä HarmonyOS.

Tällä hetkellä kehittäjien on kohtuullisen helppoa kääntää vanhoja Android-sovelluksiaan Huawei-puhelimiin, koska siinä on kuitenkin pohjimmiltaan sama Android. Esimerkiksi HSL:n mobiilisovellus saatiin käännettyä Huawein sovelluskauppaan noin kuukaudessa, kertoo ETN-verkkolehti (siirryt toiseen palveluun).

HarmonyOS on kuitenkin aivan uusi käyttöjärjestelmä. Huawei lupaa Ylelle toimitetussa lausunnossa, että Huawein nykyiseen palvelualustaan ja AppGallery-sovelluskauppaan ladatut sovellukset "siirtyvät saumattomasti HarmonyOS-laitteille".

Tämä on kriittinen kysymys. Muussa tapauksessa sovelluskehittäjät joutuisivat aloittamaan nollasta.

Sapelinkalistelu jatkuu

Huaweilla on edessään pitkä tie. En yhtään ihmettelisi, jos Huawei palaisi Googlen kumppaniksi heti, jos Yhdysvaltain ja Kiinan välillä koittaa liennytyksen aika.

Toistaiseksi siitä ei ole merkkejä. Tänään syyskuun viidentenätoista päivänä (siirryt toiseen palveluun) Huawei joutuu keskeyttämään Kirin-sirujen valmistuksen, koska niissä on käytetty yhdysvaltalaista teknologiaa. Vientikielto vaikuttaa myös puhelinten näyttöihin (siirryt toiseen palveluun).

Huawein edustajat kertovat Ylelle, että yhtiöllä on tarpeeksi varastoja, jotta se voi jatkaa toimituksia ja julkaista uusia puhelimia. Näyttöjenkään osalta yhtiö ei tiedonannon mukaan ole riippuvainen yksittäisistä valmistajista.

Huawei todennäköisesti toivoo, että marraskuun vaaleissa valta vaihtuisi Valkoisessa talossa. Toisaalta, yhtiöllä ei juuri ole ystäviä demokraattileirissäkään.

Kaikkea sitä kuluttaja joutuu miettimään, kun valitsee älypuhelinta.