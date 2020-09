Syöpähoito vaarassa viivästyä jopa tuhannelta potilaalta vuodessa – HUSin johtajaylilääkäri kehottaa vastaanotolle koronasta huolimatta: "Se ei odottamalla parane"

Erikoissairaanhoitoon on tullut syöpäpotilaita viime kuukausina 5–10 prosenttia vähemmän kuin normaalisti.

Syöpäepäilyn takia on hakeuduttu Uudellamaalla hoitoon huomattavasti aiempaa vähemmän.

Viime kuukausina erikoissairaanhoidossa on ollut syöpätapauksia peräti noin 5–10 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaviruspandemiaa, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista.

Notkahdus potilasmäärässä voi tarkoittaa kuukaudessa jopa sataa hoitamatonta syöpää. Johtajaylilääkäri Mäkijärvi arvioi, että tilanteen jatkuessa pitkään vuodessa viivästyy vähintään usean sadan, jopa tuhannen potilaan syöpähoito.

– Olen vähän huolissani. Oletus on se, että kyllä he sieltä tulevat, mutta ehkä viive diagnoosiin ja hoitoon on kasvanut ja joissain syöpätyypeissä se vaikuttaa hoidon lopputulokseen, sanoo johtajaylilääkäri Mäkijärvi.

Osa puuttuvista potilaista saattaa olla johtajaylilääkäri Mäkijärven mukaan vielä hoidon alkuvaiheessa, eli erikoissairaanhoidon ulkopuolella. Tilanne on kuitenkin poikkeuksellisen huolestuttava.

– Kehoittaisin ihmisiä tutkituttamaan ja selvittämään syöpäepäilyt ajoissa. Kuten muissakin sairauksissa, jos on uusi kyhmy, kipu, tai muu oire, joka ei kotikonsteilla helpota, täytyy lääkäriin lähteä ja asia selvittää. Se ei odottamalla parane.

HUSissa hoidetaan vuosittain yhteensä yli 10 000 uutta syöpäpotilasta.

