Karanteenissa olleet abit pääsivät sittenkin yo-kokeisiin Espoossa – Yhdenvertaisuutta on huomioida yksilölliset tilanteet, sanoo YTL

Espoossa Kaitaan lukiossa osa aiemmin karanteeniin määrätyistä abeista pääsi sittenkin osallistumaan syksyn ensimmäisiin ylioppilaskirjoituksiin tänään maanantaina, vaikka vielä viime viikolla tilanne näytti mahdottomalta.

Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn vahvistaa, että arvioinnit tehdään jokaisen altistuneen osalta erikseen ja yksilöllisesti. Tartuntatautiviranomaiset ovat arvioineet kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat, missä ja milloin he ovat altistuneet.

– Jos altistuminen on tapahtunut hiljattain ja tilanne on kesken, niin ei ole auttanut mikään. Jos taas karanteeni on ollut päättymässä ja oireita ei ole ollut, niin on voitu lisätesteillä arvioida tartuttavuutta. Viimeisenä karanteenipäivänä todennäköisyys on hyvin pieni, kun testituloskin on negatiivinen, Svahn sanoo.

Svahnin mukaan tartuntatautilaki puhuu kohtuullisuudesta arvioinnissa. Lisäksi tartunta tulee yleensä ilmi viiden päivän sisällä, mutta karanteeni on kahden viikon mittainen, jotta sen jälkeen ei olisi enää mitään riskiä sairastua.

Kaitaan lukion rehtorin Harri Henttosen mukaan tartuntatautiviranomaiset ratkaisivat koulun abien tilanteen, koululla ei ollut mitään osuutta oppilaiden kokeisiin pääsyyn.

– Viranomaiset purkivat negatiivisen koronatestin perusteella muutamien oppilaiden kohdalta karanteenin, koska koepäivä oli heidän viimeinen karanteenipäivänsä, Henttonen kommentoi.

Riku ja Aino olivat kokeessa, Niklas ei

Opiskelijoiden valmistautumiseen päätöksen kanssa soutaminen ja huopaaminen ehti kuitenkin vaikuttaa.

Ylelle peruuntuneista terveystiedon kirjoituksista aikaisemmin kertonut Riku Eskelinen sai viikonloppuna tiedon, että reitti kirjoituksiin saattaisi sittenkin aueta, jos koronatestin tulos on negatiivinen. Testi valmistui sunnuntaina ja tänään Eskelinen oli kokeessa maski päässä.

Hänen mukaansa olisi kuitenkin ollut tasapuolisempaa, että Ylioppilastutkintolautakunta olisi siirtänyt maanantain kokeet kahdella viikolla syksyn yo-kokeiden loppuun, niin kuin siirrettiin koeaikoja keväälläkin.

– Kaikilla olisi ollut paremmin mahdollisuus osallistua. Itsellenikin olisi jäänyt kaikkien näiden sähläysten jälkeen enemmän lukuaikaa, Eskelinen sanoo.

Lyhyeksi jäänyttä valmistautumisaikaa harmittelee myös Kaitaan lukion Aino Huovinen, joka niin ikään pääsi kokeeseen negatiivisen koronatestin jälkeen.

Hän oli lukenut terveystietoa edellisen kerran puolitoista viikkoa sitten ja kertasi asioita sunnuntai-iltana, mutta osa jäi lukematta.

– Ei jäänyt aikaa riittävästi valmistautumiseen. Edestakainen säätäminen hankaloitti valmistautumista englantiin, jonka kirjoitan keskiviikkona, Huovinen sanoo.

Niklas Pitkänen puolestaan kertoo lopettaneensa valmistautumisen kokonaan, kun karanteenin uskottiin estävän maanantain kokeeseen osallistumisen. Hän ei myöskään lähtenyt testiin enää viikonloppuna ja siten terveystiedon kirjoituksetkin jäivät tällä kertaa väliin.

– En ollut käynyt testeissä, enkä uskonut, että olisin saanut tulosta parissa päivässä, kun oli vielä viikonloppu, Pitkänen toteaa.

Yleislinjaus on tiukka

Kaitaan lukiolaisille tehty myönnytys on mitä ilmeisimmin jäämässä Espoossa poikkeukseksi. Kaupungin opetustoimen mukaan yleinen linjaus on, etteivät karanteenissa olevat voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin.

– Se on jyrkältä tuntuva päätös, mutta jos lukioihin kerättäisiin karanteenissa olevia, niin riskitaso nousisi todella korkeaksi. Koulussa voi olla 150–200 muuta kokelasta. Pitäisi varmistaa, ettei heistä kukaan sairastu, puhumattakaan valvojista ja koulun henkilökunnasta, sanoo Espoon toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Tapio Erma.

Espoon tartuntatautien lääkärin Topi Turusen mukaan kunnan tartuntatautiviranomainen päättää karanteeneista. Negatiivinen testitulos ei pääsääntönä lyhennä karanteeniaikaa, koska sairastumisen mahdollisuus voi jatkua testaamisen jälkeenkin.

– Altistumisen vakavuus ja karanteenin tarpeellisuus arvioidaan kuitenkin yksilöllisesti, ja rajatapauksissa testaamisesta voidaan hakea lisävarmistusta. Haastava tehtävämme on toisaalta varmistaa, että kirjoitukset ovat turvallisia kaikille osallistujille ja toisaalta, ettei kenenkään oikeuksia tarpeettomasti rajoiteta, sanoo Espoon tartuntatautien lääkäri Topi Turunen.

– Jos henkilö on asetettu karanteeniin, hän ei voi mennä samaan huoneeseen muiden kanssa, vaan hänellä on oltava erillinen tila kokeiden tekemiselle, sanoo puolestaan terveyspalveluiden johtaja Svahn.

Useamman karanteeniin asetetun voisi mahdollisesti laittaa samaan tilaan, jos se olisi riittävän iso turvavälit huomioiden. Lisäksi kaikilla tulisi olla maskit päällä.

Toteutuuko abiturienttien yhdenvertaisuus?

Kuntien ja koulujen erilaiset tavat ratkoa karanteeniin joutuneiden tilannetta herättävät kysymyksen oppilaiden yhdenvertaisuudesta.

Ylioppilastutkintolautakunnnan mukaan pyritään siihen, että tilanne on kaikille samanlainen. Yhdenvertaisuutta ei lautakunnan mukaan kuitenkaan ole se, että kaikki saavat kaiken täsmälleen samalla tavalla, vaan tilanteet arvioidaan yksilöllisesti sekä kokelaan että lukion kannalta.

Lautakunnan mukaakaan karanteenijärjestelyt ovat hyvin vaikeita, jopa lähes mahdottomia toteuttaa. Myös terveysviranomaiset joutuvat keskittämään voimavaroja sairastuneiden hoitoon oireettomien erityisjärjestelyjen sijaan.

– Näitä erityisjärjestelyjä ei voi kohtuudella edellyttää kaikilta lukioilta, sanoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä.

Jos abi ei pääse osallistumaan sairastumisen tai karanteenin vuoksi yo-kokeisiin tänä syksynä, ensisijainen ratkaisu on ilmoittautumisen mitätöinti, jolloin hän pääsee osallistumaan ensi keväänä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei vielä ota kantaa asiaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon ei asiasta ole tullut yhteydenottoja. Toimiston mukaan tilanne on vaikea, sillä kyse on monimutkaisesta laintulkinnasta.

