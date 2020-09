Facebook palkkaa silmäpareja valvomaan keskusteluja Suomen kuntavaalien alla – suomalainen Aura Salla vastaa digijätin EU-vaikuttamisesta

Sosiaalisen median jättiyhtiöiden valta demokraattisissa vaaleissa on valtava.

Kun esimerkiksi Yhdysvaltojen istuva presidentti Donald Trump ja demokraattinen haastaja Joe Biden koventavat hyökkäyksiään toisiaan kohtaan, vaalimyrskyn silmässä ovat Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Instagram. Ehdokkaat tavoittavat massoja niiden kautta.

Edellisissä presidentinvaaleissa 2016 Venäjän on todettu vaikuttaneen vaaleihin Trumpin hyväksi some-kanavissa. Facebookin johtaja on arvioinut Trumpin voittaneen nimenomaan ovelan Facebook-kampanjan ansiota (siirryt toiseen palveluun).

Poliittiset päättäjät seuraavat some-kampanjointia silmä kovana. Miten äänestäjiin vaikutetaan, esiintyykö poliittista manipulaatiota?

Juuri syyskuun alussa (siirryt toiseen palveluun) Facebook kertoi lopettavansa uusien vaalimainosten julkaisun alustoillaan viikkoa ennen Yhdysvaltojen äänestyspäivää rauhoittaakseen villiä kamppailua. Raja määriteltiin viikoksi, koska yhtiö ei ehtisi enää lähempänä vaaleja tarkistaa mainosten sisältöä ajoissa.

Mutta riittääkö se?

Sata miljardia viestiä päivässä Facebook omistaa myös Instagram-kuvanjakopalvelun ja WhatsApp-pikaviestisovelluksen. Käytännössä yhtiön yksinvaltias on toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, jolla on selvä enemmistö yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Somen käyttäjämäärät kasvavat maailman digiyhteyksien parantuessa. Esimerkiksi Facebookilla on liki kolme miljardia käyttäjää. Sen alustoilta lähetetään yhtiön oman ilmoituksen mukaan sata miljardia viestiä päivässä. Viestittelyä on hankala valvoa, koska osa siitä tapahtuu suljetuissa ryhmissä, ja sisältö on eri tavalla personoitua eri käyttäjille. Julkaistuja poliittisia mainoksia voi tarkastella Facebookin julkisessa mainoskirjastossa.

Facebook seuraa vaalivaikuttamista kaikissa länsimaissa. Harkintansa mukaan, paikallista lainsäädäntöä noudattaen yhtiön johto päättää mainonnan rajoittamisesta.

"Nyt on varauduttu paremmin"

Euroopassa yhtiö aloittaa keskustelut vaalivuorossa olevan maan hallituksen ja viranomaisten kanssa vähintään kuukausia ennen äänestyspäivää. Toimia vaalien turvaamiseksi vaikuttamisyrityksiltä kehitetään jatkuvasti.

Näitä neuvotteluja seuraa aitiopaikalla Facebookin EU-suhteista vastaava johtaja Aura Salla Brysselissä.

– Jos vertaa viime presidentinvaaleihin Yhdysvalloissa, niin teknologia on kehittynyt valtavasti neljässä vuodessa. Meillä tiedostetaan, tunnistetaan ja pysytään käymään läpi dataa paljon paremmin kuin aikaisemmin, Salla arvioi neljän Facebook-kuukautensa jälkeen.

Hänellä on kokemusta myös politiikasta, sillä hän oli kokoomuksen EU-vaaliehdokkaana viime vuoden keväällä. Hän sai liki 39 000 ääntä, mutta ei tullut valituksi.

Sallalla on vaikuttava ura EU:n digi- ja kyberasioissa. Hän on tehnyt töitä niiden parissa niin komissaari Jyrki Kataisen kabinetissa kuin komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin esikunnassakin.

Jo viime vuonna Ylen vaalikonevastauksessaan (siirryt toiseen palveluun) Salla kertoi olevansa "täysin eri mieltä" siitä, että EU:n pitäisi säädellä digijättien toimintaa.

Ja kas: nyt hänen työnsä on vaikuttaa niin, että säätely olisi digijäteille mahdollisimman edullista. Hän on myös korkeimmassa asemassa Facebookissa koskaan ollut suomalainen.

Euroopan unionin pitäisi "saada itsensä kasaan" ja olla yhtenäisempi vallankäyttäjä, Facebookin johtaja Aura Salla sanoo. Hänen mukaansa myös amerikkalaiset digijätit toivovat yhtenäisyyttä. Toni Määttä / Yle

EU-lobbaaminen lisääntyy

Facebookille on satanut kuraa niskaan roppakaupalla viime vuosina. Yhtiö on saanut jättisakkoja esimerkiksi väärien tietojen antamisesta viranomaisille ja käyttäjätietojen vuotamisesta Cambridge Analytica -skandaalissa.

Kimpussa ovat sittemmin olleet niin lainsäätäjät, aktivistit, osakkeenomistajat kuin tietoturvastaan huolestuneet tavalliset kansalaisetkin. Facebook on myös käynyt vastaiskuun. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on puhunut sodasta (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Analyysi: Mitä Facebook, Google, Apple ja Amazon ovat tehneet ansaitakseen vihanpidon? Tässä ovat syntilistat

Tietoturva-asioiden parissa työskentelee Facebookin palkkalistoilla tai yhteistyökumppaneina nyt noin 35 000 ihmistä ympäri maailman. He seuraavat keskusteluja ja vaikuttamisyrityksiä.

Aura Sallan tiimissä on parisenkymmentä eri maista kotoisin olevaa facebookilaista, joiden tehtävä on pitää yhteyttä lainsäätäjiin – lähinnä jäsenmaiden neuvostoon, EU-parlamenttiin ja -komissioon.

Riittääkö mainosten rajoittaminen?

Joka vuosi pidetään vaalit useassa EU-maassa. Tämän vuoden lopulla uurnille käydään Liettuassa ja Romaniassa.

– Minulla oli juuri puhelu Romanian ministerin kanssa. Romaniasta vastaava maajohtajamme ja minä kävimme läpi, miten vaaleja turvataan Romaniassa ensin lokakuussa kuntatasolla ja joulukuussa kansallisella tasolla, Salla kertoo.

Pelkkä vaalimainosten määrän tai ajoituksen säätely ei välttämättä riitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo epäilty, että maksettujen mainosten kieltäminen viikoksi vaalien alla voi politisoida muuta some-sisältöä.

Kielto saattaa siirtää mielipidevaikuttamista keskusteluryhmiin ja lisätä poliittisten ääriliikkeiden some-myllytystä seuraajaverkostojen avulla.

Myös Suomen ensi vuoden kuntavaalien lähestyessä Facebook lisää valvojia, jotka seuraavat keskustelua. Valmistautuminen aloitetaan puolta vuotta aiemmin eli pian.

Yhtiö neuvottelee viranomaisten kanssa, mitä nämä toivoisivat Facebookin tekevän.

– Mitä turvataan, miten turvataan, ja kuinka monta silmäparia tarvitaan siihen, että käydään läpi, mitä käytännössä tapahtuu ennen vaaleja, Salla kertoo.

Suomen kieli hankaloittaa valvontaa

Suomen ensi kevään kuntavaaleissa valvonta on tavallista vaikeampaa harvinaisesta kielestä johtuen.

Suurilla kielialueilla hyötynä on tekoäly, koska algoritmit tunnistavat helpommin häiritseviä tai totuutta vääristeleviä sisältöjä. Algoritmi saa enemmän "syötteitä", kun sanoja käytetään paljon.

Esimerkiksi suomen kieltä algoritmi ei toistaiseksi pysty tunnistamaan yhtä hyvin.

– Pienemmillä kielialueilla kuten Suomessa tarvitaan silmäpareja tarkistukseen, joten siihen saattaa mennä vähän kauemman, mutta otamme tämän äärimmäisen vakavasti.

Salla korostaa, että viime kädessä ihmiset ovat itse vastuussa omista sanomisistaan.

– Meille on hirveän tärkeää se, että vaalit ovat mahdollisimman vapaat, ja että kaikilla on samat mahdollisuudet, hän sanoo. Samaa on sanonut usein myös Facebookin pääomistaja, perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

Facebook ja muut some-kanavat ovat pienille yrityksille tärkeä markkinointikanava. Helsingin Kalliossa sijaitsevan Oh my goodness -kahvilan ja joogastudion yksi omistajista, toimitusjohtaja Minna Kruhse kertoo Aura Sallalle yrityksen some-yhteisöistä. Toni Määttä / Yle

"EU on minulle yhä elämäntapa"

Kun Salla nimitettiin EU-komission entisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantajakuntaan vuonna 2016, hän sanoi Ylen haastattelussa, että EU ei ole hänelle työ vaan elämäntapa.

Myös EU-lobbaaminen sopii hänen elämäntapaansa. Hän kertoo punninneensa Facebookin edustamia arvoja ja ajatuksia ennen nimitystään. Omalta tuntui esimerkiksi tavoite mahdollisimman yhtenäisistä ja toimivista sisämarkkinoista.

– Jos amerikkalainen yritys tulee Eurooppaan, niin se painii edelleen 27:n eri lainsäädännön kanssa, ja ehkä pohtii, että mitä tuo Britannia tuossa heiluu. Suomalaisillekin yksi keskeisimmistä tavoitteista on, että markkina on mahdollisimman yhtenäinen, Salla sanoo.

– Vapaa markkina on se, minkä edestä teen ja on pyydetty tekemään työtä.

Toinen Facebookia ja Aura Sallaa yhdistävä arvo on samanlainen näkemys sananvapaudesta.

– Sivistysvaltiossa ihmisten pitää itse käyttäytyä ja pohtia sanomisiaan, eikä niin, että lainsäätäjä määrittää mikä on oikeaa ja mikä väärää puhetta.

Sallan mielestä somessa on se hyvä puoli, että pienetkin saavat sen kautta äänensä kuuluviin. Hän vertaa asetelmaa vaalikampanjointiin, josta hänellä itselläänkin on kokemusta.

– Kaikilla ei ole rahaa laittaa pystyyn valtavia televisiokampanjoita, mutta heillä voi olla varaa mainostaa somen alustoilla. Kyllä nämä amerikkalaiset yritykset mahdollistavat paljon asioita Euroopassa.

Salla korostaa Facebookin roolia pienten ja keskikokoisten yritysten elämässä. Monelle yksinyrittäjälle tai pk-yritykselle Facebook on paitsi pääkanava markkinointiin ja mainontaan myös kouluttautumisen paikka. Esimerkiksi koronakriisissä yhtiö on perustanut neuvontapalveluja pienille yrityksille.

– Lähes 98 prosenttia uusista eurooppalaisista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. En voi liikaa korostaa sitä, että ne ovat olennaisessa asemassa talouskasvun rakentamisessa koronan jälkeen, Salla sanoo.

Sallan mukaan Facebook suhtautuu myötämielisesti digijättien verotukseen, mutta järjestelmä pitäisi luoda talousjärjestö OECD:n tasolla. Hän tekee paljon yhteistyötä muiden digijättien kuten Applen, Amazonin ja Googlen EU-johtajien kanssa Brysselissä. Toni Määttä / Yle

Käyttäjätietoja ei saa enää siirtää Yhdysvaltoihin

Tuorein digijättien – ja luultavasti myös suomalaisten yritysten – toimintaa häiritsevä (siirryt toiseen palveluun) päätös saatiin heinäkuussa EU-tuomioistuimesta. Sen mukaan eurooppalaisten tietoja ei voi siirtää Yhdysvaltoihin, koska niillä ei ole siellä samaa suojaa kuin EU:ssa.

Tarkalleen ei vielä ole tietoa, mitä se tarkoittaa esimerkiksi suomalaisten yritysten kannalta, jotka käyttävät Yhdysvalloissa sijaitsevia palvelimia. Digijättien kannalta se tarkoittaa todennäköisesti, että ne joutuvat siirtämään datakeskuksiaan ja paikallistamaan toimintojaan entistä enemmän Eurooppaan.

Viime viikolla Irlannin viranomaiset ohjeistivat nimenomaan Facebookia, että EU-tuomioistuimen päätöksen seurauksena yhtiö ei saa enää siirtää käyttäjädataa Atlantin yli. Irlannin viranomaiset ovat asiassa toimivaltaisia, koska Facebookin Euroopan-pääkonttori on Irlannissa, verotussyistä.

Facebook haastaa päätöksen (siirryt toiseen palveluun). Maanantaina oikeus jäädytti sääntelyviranomaisen päätöksen.

– Olen käynyt pitkiä puheluja Kaliforniaan siitä, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä vaikuttaa eurooppalaisiin yrityksiin. Tilanne on vielä epäselvä, ja tähän kaivattaisiin nyt linjausta EU-tasolla, Salla sanoo.

Aiheesta lisää:

Cambridge Analytica -skandaalin paljastanut toimittaja taistelee internetjättien piilovaikuttamista vastaan – "Facebook pitäisi kieltää vaaleissa"

Mark Zuckerberg Washington Postissa: Internet tarvitsee uudet säännöt – aloitetaan näistä neljästä

Heikki Valkama: Teknologiajättien tarkkailijatontut ovat olleet tänäkin vuonna tuhmia – menetettyä yksityisyyttä on vaikea saada takaisin

Analyysi: Facebookin skandaalien sarja jatkuu ja jatkuu – Nyt paljastui teknologiajättien "salaseura"