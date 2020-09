Naantalissa jalostamon mahdollinen lakkautus otettiin vastaan järkyttyneenä – Valtuuston puheenjohtaja: "Shokki tämä on"

Naantalin jalostamon pääluottamusmies ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Aho on uutisesta järkyttynyt.

Öljynjalostamoyhtiö Nesteen ilmoitus yt-neuvottelujen käynistämisestä ja Naantalin jalostamon mahdollisesta sulkemisesta on otettu Naantalissa järkyttyneenä vastaan.

– Tämä tuli tänään täysin yllättäen, sanoo Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Mutanen kertoo saaneensa aamulla kello yhdeksältä soiton Nesteeltä, jossa asiasta kerrottiin. Tieto piti pitää kuitenkin visusti salassa, ennen kuin Neste virallisesti kertoi asiasta tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Kyllähän tämä oli järkyttävä ja surullinen uutinen ja olemme hyvin huolestuneita, Mutanen sanoo.

Nesteellä on Naantalissa noin 350 työpaikkaa ja yhtiö on kaupungille erittäin merkittävä yhtiöveronmaksaja. Lisäksi työntekijöistä monet maksavat kunnallisveronsa Naantalille.

– Mikäli päädytään jalostamon lopettamiseen, niin se on todella iso isku Naantalille. Mutta myös lähikunnille ja koko Varsinais-Suomelle. Puhutaan miljoonista euroista, talousvaikutukset ovat isot, Jouni Mutanen sanoo.

Oli osattu pelätä, muttei uskottu

Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, SDP:n Kimmo Aho on seurannut Naantalin jalostamon toimintaa aitiopaikalta, sillä hän on myös Naantalin jalostamon pääluottamusmies.

– Vaikka tätä on pelätty, niin ei ole ihan viimeiseen asti uskottu. Shokki tämä on, Aho sanoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Jan Lindströmin on vaikea uskoa tänään kuulemaansa uutista Naantalin jalostamon mahdollisesta alasajosta.

– Tämä yllätti meidät kaikki ja tällä on isot vaikutukset. Neste on käyttänyt paljon paikallisia palvelun tuottajia ja tällä on myös suuret välilliset vaikutukset, Lindström sanoo.

Lindströmillä on huoli Naantalin jalostamon työntekijöistä, joista suuri osa asuu Naantalissa.

– Toivotaan, että Neste kantaa yhteiskuntavastuunsa, ja toivottavasti valtiokin tulee jollain tavalla vastaan, että näitä inhimillisiä asioita pystyttäisiin jollain tavalla lieventämään.

Kaikki yritetään mitä voidaan

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen sanoo, että kaupunki aikoo olla yhteydessä valtiovaltaan, alueen kuntiin ja päättäjiin, voisiko Naantalin jalostamon vielä pelastaa.

– Jo tänään pidämme kokouksia, jossa pohdimme mitä kaupunki voisi tehdä, Mutanen sanoo.

Myös Varsinais-Suomen liitto pyrkii auttamaan Naantalia parhaansa mukaan.

– Kaikki mahdollinen tehdään ja pohditaan, mitä olisi järkevintä tehdä, sanoo Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies.

– Kysymys on erittäin merkittävästä yhtiöstä ja vaadin, että tämä saa riittävän poliitisen huomion. Valtiovallan pitää tällaisessa tilanteessa kantaa vastuu, Häkämies sanoo.

Isot investoinnit valuu hukkaan

Perussuomalaisten naantalilainen kansanedustaja Vilhelm Junnila sanoo olevansa järkyttynyt suunnitelmista sulkea Naantalin jalostamo, sillä yhtiö on tehnyt hyvää tulosta.

– Kyllähän tässä päällimmäisenä ajatuksena on se, että Naantalin jalostamo on ilmastopolitiikan uhri, Junnila sanoo.

Junnilan mielestä Nesteen päätös on outo siksikin, että yhtiö on investoinut Naantaliin lähivuosina paljon.

– Ja kymmenen vuotta sitten yhtiön toiveesta valtio ja kaupunki ruoppasivat Itämeren syvimmän syväväylän, niin onhan tämä päätös jalostamon lakkautuksesta suuri järkytys, Junnila sanoo.

