Miesten tänä vuonna tappamien naisten nimet liimattiin seinään Pariisissa – Feministiryhmä tuo parisuhdeväkivallan uhrien tarinat näkyviin kaduille

Feministiryhmä Les Colleuses liimasi perheväkivallan tappamien naisten nimet elokuun lopussa samalle pariisilaisseinälle, johon he liimasivat ensimmäisen kannanottonsa aloittaessaan toimintaansa vuosi sitten. imago images / AOP

Les Colleuses -ryhmä on liimannut vuoden aikana Pariisissa julkisille paikoille satoja parisuhdeväkivallan uhrien nimiä ja tarinoita.

Pariisilaisen alikulkukäytävän seinään on liimattu isoin tikkukirjaimin kirjoitetut 122 naisen etunimet.

Naiset ovat kuolleet Ranskassa tänä vuonna miesten käsissä.

Seinä on feministiryhmä Les Colleusesin tekemä muistomerkki parisuhdeväkivallan uhreille. Les Colleuses, liimaajat, on vuoden ajan tuonut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ranskalaisten tietoisuuteen liimaamalla seiniin julkisille paikoille uhrien tarinoita ja nimiä.

Ryhmä on tyytymätön siihen, ettei virallinen Ranska puutu tehokkaasti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, vaikka ongelma on Ranskassa kasvava. Viime vuonna parisuhdeväkivalta vaati 146 uhria, mikä on 25 enemmän kuin toissa vuonna.

Ranskan hallitus hyväksyi viime vuonna ohjelman (siirryt toiseen palveluun) ongelmaan puuttumiseksi, mutta naisaktivisteille se ei riitä.

– Hallitus puhuu, mutta ei oikeasti tee käytännössä mitään, sanoo yksi aktivisteista, Camille Lextray, uutisoimisto AFP:lle uutiskanava France 24:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Julisteita revitään, naiset korjaavat

Pariisin 11. kaupunginosaan elokuun viimeisenä sunnuntaina tehdyn muistoseinän naisista 111 on kumppaninsa tappamia. 10 on prostituoituja ja yksi 15-vuotias tyttö, jonka moninkertainen rikoksenuusija on tunnustanut raiskanneensa ja murhanneensa, kertoo Le Parisien -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Parisuhdeväkivallan uhrien muistoseinä Pariisin 11. kaupunginosassa. Seinän tekstissä vakuutetaan, etteivät uhrit unohdu. Bruno Levesque / AOP

Muistoseinän paikka alikulkutunnelissa Bouvier-kadulla on symbolisesti merkittävä. Sinne Les Colleuses liimasi ensimmäisen perheväkivallan vastaisen julisteensa elokuussa 2019. Siinä muistettiin Saloméa, sadatta viime vuonna tapettua naista, kertoo Lextray.

– Salomén nimi revittiin alas, joten päätimme tulla vuosipäivänä juuri tänne osoittaaksemme, ettei näiden naisten nimiä voi repiä alas, Lextray sanoo.

Vuoden aikana naiset ovat liimanneet julkisille paikoille satoja julisteita.

"Poikaystävä hakkasi Maureenin, 28, kuoliaaksi". "Nainen jättää miehen, tämä tappaa hänet". "Isä tappoi äidin veitsellä". Muun muassa tällaisia tekstejä voi nähdä kulkiessaan Pariisin kaduilla.

Naiset kertovat France24:lle, etteivät he päätä etukäteen julisteiden paikkaa, vaan valitsevat sopivan. Naiset vuorottelevat julisteiden liimaamisessa ja toiset pitävät vahtia poliisin varalta. Julisteiden kiinnittäminen luvatta julkisille paikoille on Ranskassa ilkivaltarikos.

The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelema aktivisti Chloé Madesta kertoo, että heidän tavoitteenaan on tuoda naisiin kohdistuva väkivalta näkyviin, jottei kukaan voi katsoa toisaanne.

Usein julisteita revitään, mutta naiset käyvät korjaamassa vauriot.

Les Colleuses sai alkunsa Marguerite Sternin sosiaalisessa mediassa tekemästä aloitteesta. Ryhmä on vuoden aikana kasvanut kymmenistä naisista noin 1 500:aan, The New York Times kertoo.

– Syyskuun alussa käynnistin suuren kollaasikampanjan naisten murhia vastaan. Nyt se on levinnyt eri puolille Ranskaa ja järjestäytyy ilman apuani, Stern tviittasi joulukuussa.

[THREAD organisation d'ateliers "Héroïnes de la rue"]



Début Septembre, j'ai lancé une grande campagne de collages contre les féminicides.

Aujourd'hui, ce mouvement s'est développé partout en France, et s'organise maintenant sans moi. pic.twitter.com/KdALHgeWHI — Marguerite Stern (@Margueritestern) 12. joulukuuta 2019

