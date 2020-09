Pääseekö suomalainen syyslomalle Viroon? – "Rajan auki pysyminen on kaikkien etu", vakuuttaa Viron korona-asiantuntija

TallinnaVirossa koronatartuntojen määrä on kasvanut syksyn aikana nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 24,3 sataatuhatta asukasta kohden.

Luku lähentelee Suomen hallituksen määrittämää turvallisen maan ylärajaa.

Hallitus linjasi viime viikolla, että Suomeen voi matkustaa ilman karanteenia maista, joissa uusia tartuntoja on esiintynyt kahden viikon aikana korkeintaan 25 sataatuhatta asukasta kohti.

Toistaiseksi Viro siis kuuluu maihin, joista voi matkustaa Suomeen vapaasti – mutta kuinka kauan?

Viron uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku on lähes viisi kertaa korkeampi kuin esimerkiksi naapurimaassa Latviassa, jossa luku on vain 5.

Viron tilanteesta huolestuneena Latvia päättikin kiristää omia matkustusrajoituksiaan (siirryt toiseen palveluun) viime viikon lopulla, samaan aikaan kun Suomi lievensi omiaan.

Latviaan saa nyt matkustaa vapaasti vain sellaisista maista, joissa tartuntojen ilmaantuvuusluku on korkeintaan 16.

Uudella linjauksellaan Latvia hajotti toukokuusta asti voimassa olleen Baltian matkustuskuplan, joka on mahdollistanut vapaan liikkumisen Baltian maiden asukkaille.

Virosta ja Liettuasta saapuvia matkailijoita odottaa nyt Latviassa kahden viikon karanteeni. Liettuassa uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku kahden viime viikon ajalta on 16,5.

Suomen luku on vain 9,1, joten Suomesta voi ainakin toistaiseksi matkustaa Latviaan ilman karanteenivaatimusta.

Suomi on määritellyt "turvallisen maan" rajaksi 25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Viron luku alittaa tämän rajan – mutta vain niukasti. Stanislav Moshkov

Peruuntuuko syyslomareissu Viroon?

Viro on niiden harvojen ulkomaiden joukossa, jonne suomalaiset ovat matkustaneet korona-aikana melko rauhallisin mielin. Viro on lähellä, ja sinne pääsee suurilla laivoilla, joissa turvavälien pitäminen muihin matkustajiin on helppoa.

Moni suomalainen suunnitteleekin nyt syyslomamatkaa etelänaapuriin. Peruuntuvatko suunnitelmat, jos Viron tartuntaluvut ylittävät Suomen salliman 25 uuden koronatapauksen rajan?

Viron COVID-19-torjuntaryhmän puhenainen, Tarton yliopiston biolääketieteen instituutin johtaja Irja Lutsar uskoo, että Suomen ja Viron hallitukset tekevät kaikkensa pitääkseen maiden välisen rajan auki.

Ainakin vapaa työmatkaliikenne Viron ja Suomen välillä jatkuu, vaikka tautiluvut pahenisivat, lupasi sisäministeri Maria Ohisalo perjantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Lutsarin mielestä liian tiukkoja matkustusrajoituksia pitäisi välttää, sillä koronaviruksesta eroon pääseminen voi kestää jopa kolmesta neljään vuotta.

– Pitäisi suosia sellaisia rajoituksia, jotka voidaan tarvittaessa pitää voimassa vuosia. Suomen ja Viron rajan sulkeminen vuosiksi ei ole realismia, sillä suomalaisten ja virolaisten arki kietoutuu toisiinsa monin eri tavoin. Rajan auki pysyminen on kaikkien etu, Lutsar sanoo Ylelle.

Lutsar kertoo kannattavansa EU-komission ehdotusta, jonka mukaan saapumista toisesta EU-maasta ei rajoitettaisi, jos lähtömaassa uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku olisi alle 50 sataatuhatta asukasta kohden.

–Sellaisen tartuntaluvun kanssa Viron terveydenhuoltojärjestelmä pärjäisi vielä hyvin, Lutsar sanoo.

Suomalaiset turistit ovat Viron matkailu- ja ravintola-alalle elintärkeitä. Stanislav Moshkov

"Luvut ovat korkeita vain, kun vertaamme Suomeen ja Latviaan"

Euroopan yleiseen koronatilanteeseen suhteutettuna Viron tartuntaluvut eivät ole huolestuttavan korkeita, sanoo Lutsar.

– Luvut ovat korkeita vain, kun vertaamme naapureihimme Suomeen ja Latviaan. Esimerkiksi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC määrittelee Viron edelleen matalan koronariskin maaksi.

Hän korostaa myös, että kesä-syyskuussa Virossa on kuollut koronaan vain yksi ihminen.

Aktiivisia sairastapauksia on eniten Harjumaan maakunnassa, jossa pääkaupunki Tallinna sijaitsee. Monet muut Viron maakunnat ovat lähes koronavapaita.

Viron koronatilanne on pahin pääkaupungissa Tallinnassa. Stanislav Moshkov

Onko Viroon tänä syksynä matkustaminen siis turvallista?

– Tietenkin kannattaa pitää järki päässä. Ei kannata mennä suuriin väkijoukkoihin. Mutta esimerkiksi nähtävyyksiä voi katsella turvallisesti ja syksyisestä luonnosta voi nauttia ilman huolta, Lutsar sanoo.

Hän ei osaa sanoa, mistä Viron naapurimaita korkeammat tartuntaluvut johtuvat. Yhdeksi syyksi hän veikkaa virolaisten loppukesällä tekemiä ulkomaanmatkoja.

Elokuu on Viron vilkkain lomakuukausi ja Lutsar kertoo, että tänä vuonna moni virolainen kävi ulkomailla esimerkiksi tapaamassa perheenjäseniään.

– Ehkä latvialaiset matkustelevat ulkomaille keskimäärin virolaisia vähemmän, hän sanoo.

Moni viime aikojen tartunnoista on jäljitetty paikallisiin yökerhoihin. Tämän vuoksi osa Viron maakunnista on alkanut rajoittaa alkoholinmyyntiä öisin. Esimerkiksi Tallinnassa baarit ja yökerhot ovat elokuun lopusta saakka joutuneet lopettamaan alkoholitarjoilun kello 23.

Viranomaiset arvioivat tilannetta uudelleen kerran viikossa.

Irja Lutsar on Tarton yliopiston biolääketieteen instituutin johtaja. Stanislav Moshkov

Ostosreissut Virosta Latviaan edelleen mahdollisia

Latvian Virolle asettamat matkustusrajoitukset eivät koske kaikkia rajan ylittäjiä.

Latviaan pääsee matkustamaan Virosta edelleen vapaasti esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi, lääkärin vastaanotolle tai sukulaisten luo.

Myös läpikulku Latvian kautta on sallittu ilman karanteenia, jos poistuu maasta 12 tuntia maahantulon jälkeen ilman yöpymistä. Virolaisten suosimat ostosmatkat rajan yli Latvian puolelle ovat siis edelleen mahdollisia.

Täältä löydät päivittyvän grafiikan Euroopan maiden tartuntatilanteesta.

