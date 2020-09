Sheikki kiidätti Perttu Jussilan ökyhotelliin, jossa hänelle tarjottiin 100 000 dollaria – Nyt hän kertoo, mitä tapahtui Keilailuliiton puheenjohtajakilvan kulisseissa

What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.

Sanonta ei päde tamperelaiseen Perttu Jussilaan. On kulunut vuosi siitä, kun Jussila jännitti Maailman Keilailuliiton puheenjohtajakisan tulosta Las Vegasissa.

Hän on valmis kertomaan, mitä tapahtui vaalissa – ja ennen sitä.

Jussila, 29, on entinen ammattikeilaaja ja Suomen Keilailuliiton puheenjohtaja. Hän pelasi ammatikseen vuosina 2011–2015 ja on voittanut useita arvokisamitaleita.

– Keilailu on ollut minulle tärkeintä, kaikki muu toissijaista. Olen todella kunnianhimoinen, ja olenkin onnistunut lähes kaikissa tavoitteissa, jotka olen halunnut saavuttaa, Jussila sanoo.

Hän heitti keilailussa nuorimpana suomalaisena eli 13-vuotiaana täydet 300 pistettä. 17-vuotiaana hän voitti junioreiden Euroopan mestaruuden huolimatta siitä, että polvi oli hajalla ennen kisoja. Kolmas tärkeä saavutus oli aikuisten MM-joukkuekulta 2013.

Lisäksi Jussilasta olisi voinut tulla Maailmanliiton puheenjohtaja, jos asiat olisivat menneet toisin.

Vuonna 2018 Jussilaa pyydettiin haastamaan Maailman Keilailuliiton istuva puheenjohtaja, sheikki Talal Mohammad Al-Sabah. Hän kuuluu kuwaitilaiseen hallitsijasukuun ja on istunut puheenjohtajana vuodesta 2015.

Kukaan muu ei uskaltanut haastaa sheikkiä.

– Yritin aluksi etsiä itseäni parempaa vaihtoehtoa, mutta ei ollut muita kuin meikäläinen. Kaikki tiesivät, että sheikillä on rajattomat resurssit. Lisäksi historia tunnetaan.

Jussila viittaa tapaan, jolla sheikki valittiin edellisen kerran puheenjohtajaksi. Tämä kilpaili silloista puheenjohtajaa Kevin Dornbergeria vastaan, mutta Dornberger jättäytyi pois kisasta, sillä hänelle räätälöitiin toimitusjohtajan pesti.

– He eivät nähneet asiaa lahjontana.

Jussilan mukaan sheikki maksoi toimitusjohtajan palkan omasta taskustaan. Se ei ollut mikään salaisuus, vaan järjestelystä puhuttiin avoimesti.

– He eivät nähneet asiaa lahjontana. Kun sheikki maksoi toimitusjohtajalle, liiton rahoja jäi muuhun.

Titteli ei kiinnostanut, mutta Jussila janosi muutosta. Keilailuliitto oli vienyt lajia urheilijoiden mielestä huonompaan suuntaan, ja Jussila halusi parantaa lajin asemaa. Puheenjohtajana hän pystyisi vaikuttamaan näkyvyyteen ja järjestämään enemmän tapahtumia Euroopassa.

– Sheikki halusi puheenjohtajuutta todennäköisesti siksi, että se edistää hänen bisneksiään Kuwaitissa.

Jussila asettui ehdolle.

Kulisseissa alkoi kuitenkin tapahtua erikoisia asioita.

Kilometrilajin ammattilaiseksi

Tapaamme Perttu Jussilan kanssa Kaupin keilahallilla. Jussila hörppii nojatuolissa Pepsi Maxia, joka on kuulemma hänen suurin heikkoutensa. Hän on pukeutunut tyylikkäästi kokomustaan.

Joka toinen ohikulkija tervehtii.

– Juu juu, siis kaikki täällä tuntevat minut ja minä tunnen kaikki, Jussila sanoo ja nyökkäilee vimmatusti kuin todistaakseen sanansa.

– Minussa ei koskaan ollut urheilullista lahjakkuutta.

Jussila alkoi keilata jo 5-vuotiaana. Neljä vuotta myöhemmin hän keilasi säännöllisesti, ja yläkoulussa harrastus muuttui vakavaksi. Sen jälkeen hän meni keilailulinjalle Kuortaneen urheilulukioon.

– Minussa ei koskaan ollut urheilullista lahjakkuutta, kaikkea muuta. Keilailu on kilometrilaji: toistoja, toistoja ja toistoja. Suurinta lahjakkuutta on työnteon mentaliteetti.

– Saitko selvää, vai oliko tämä vastaus nyt sellainen ympäripyöreä oksennus?

Sanat rönsyilevät ja tulevat nopeasti, kuin tykin suusta, mutta lauseissa on silti punainen lanka.

– En kai minä muuten politiikassa olisikaan, jos en osaisi puhua paskaa, Jussila sanoo ja nauraa.

Jussila on Pirkanmaan vihreiden puoluehallituksen jäsen ja vaikuttaa parhaillaan Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Lahjus luksushotellissa

Palataan vuoteen 2018, Hongkongiin. Jussila on mukana miesten MM-kisoissa joukkueenjohtajana. Ilmansaasteet painavat keuhkoja, vaikka kisat ovat lähellä vehreää Victoria Parkia, hienostoalueella Hongkongin ytimessä.

Ensin Jussila johti Tampereen Keilailuliittoa, sitten Suomen – ja nyt hän oli kurkottamassa maailmalle. Hänellä oli jo eurooppalaisten tuki takanaan, sillä Euroopassa velloi tyytymättömyys Maailmanliittoa kohtaan. Kisat ja kongressit järjestettiin aina Lähi-idässä tai Yhdysvalloissa, ja matkustaminen oli kallista.

Hongkongissa Jussila kiertelee keskustelemassa puheenjohtajuudesta aasialaisten kanssa. Malesia ja Singaporekin kääntyvät hänen puolelleen.

Silloin sheikki tajuaa, että Jussilalla voi sittenkin olla mahdollisuuksia voittoon.

Hongkongilaisessa keilahallissa on ahdasta. Sitä ei ole rakennettu suurelle yleisölle, arvokisoista puhumattakaan. Jussila istuu täpötäyden hallin ravintolassa ja tilaa ranskalaiset, kun nuori aasialaismies tulee hakemaan häntä pääsihteeri Vivien Laun puheille.

Lau on 75-vuotias, viimeisen päälle laittautunut hongkongilaisnainen. Jussila saatetaan hänen toimistonsa ovelle. Yleensä hymyilevä, jopa lipevän kohtelias Lau vaikuttaa kireältä. Hän ilmoittaa, että sheikki haluaa tavata Jussilan seuraavana päivänä.

– Se tuli täysin puun takaa. Sanoin heti, että sopii.

Seuraavana päivänä Jussila haetaan autolla keilahallilta. Kuljettaja ja pääsihteeri Lau puhuvat koko matkan keskenään kantoninkiinaa, Jussilan päässä pyörii sekavia ajatuksia. Auto ajaa yhä kauemmas keilahallilta.

Kuski jättää Jussilan ja Laun luksushotelli Shangri-Lahan. Siellä heitä odottaa sheikki kahden avustajansa kanssa. Sheikki on pukeutunut kauluspaitaan ja suoriin housuihin.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun näin hänet ilman pukua tai kaapua.

He asettuvat sohvaryhmälle kattokruunun alle. Pöydällä on kolmikerroksinen vati, jolle on aseteltu pikkuisia leivoksia. Ympärillä on seurueita, jotka ovat pukeutuneet yhtä arkisesti kuin sheikki, mutta joista aistii yhtä lailla varakkuuden.

Kaikki on toteutettu niin, ettei todisteita jäisi.

Puheenjohtajaehdokkaat keskustelevat noin tunnin näkemyseroistaan hyvässä hengessä. Sitten sheikki ilmoittaa menevänsä yläkertaan rukoilemaan. Pääsihteeri Lau lähtee hakemaan kuskia. Toinen avustaja jää. Jussila istuu yöpyksin odottamassa tuntemattoman kuwaitilaisen kanssa.

Yhtäkkiä mies sanoo englanniksi: “Olen varma, että sinulla on muitakin mahdollisuuksia, jos päätät jättäytyä pois kisasta.”

Hän näyttää tabletin näytöltä summaa: 100 000 dollaria.

Sana sanaa vastaan

Tilanne on absurdi. Jussilan sydän hakkaa. Hän miettii nopeasti: kukaan ei ole lähimaillakaan, ei sheikki eikä pääsihteeri. Kaikki on toteutettu niin, ettei todisteita jäisi, vaikka hän olisi äänittänyt tilanteen.

– Pulssini oli varmaan 300. Sanoin, että minun pitää mennä. En uskaltanut kertoa tilanteesta kenellekään pitkään aikaan.

Hän ei tiedä, oliko kyseessä sheikin vai avustajan aloite.

– Tätä ei voi todistaa, koska on vain sana sanaa vastaan. Yhden maan puheenjohtaja totesi jälkeenpäin, että hän olisi ihmetellyt, jos minulle ei olisi tarjottu mitään.

Hongkongin kisat jatkuivat, mutta Jussila ei enää nähnyt sheikkiä. Hän oli lähtenyt takaisin Kuwaitiin, kuulemma hoitamaan kiireellisiä asioita.

Surkeiden sattumusten sarja

Puheenjohtajakilvan edetessä omituisuudet jatkuivat.

Kanadalainen varapuheenjohtajaehdokas ilmoitti vetäytyvänsä, koska hänen aviomiehensä mielestä sheikkiä vastaan asettuminen olisi liian vaarallista.

– Silloin minäkin aloin miettiä, että onkohan tämä ihan tervettä.

Euroopassa alettiin kerätä valtakirjoja, sillä kaikilla mailla ei ollut varaa lähettää edustajaa Las Vegasiin kongressiin, jossa puheenjohtaja valittaisiin. Valtakirjoja kerättiin sheikin hyväksi, vaikka eurooppalaiset luulivat niiden menevän Jussilalle.

Pahiten vedätyksestä tuohtui Israel, sillä Kuwait ei edes tunnusta Israelin valtion olemassaoloa. Miksi Israel olisi äänestänyt kuwaitilaista sheikkiä puheenjohtajaksi?

Yle on nähnyt viestinvaihdot edellä mainituista tapauksista. Israelin puheenjohtaja Arie Fisher ihmettelee sähköpostiviestissä tilannetta ja vakuuttaa olevansa Jussilan puolella.

Kaiken huipuksi valtakirjoja kerättiin sellaisilta mailta kuin Pohjois-Korea, Turkmenistan, Afganistan ja Syyria.

– Tällaisia tunnettuja keilailumaita, Jussila toteaa ironisesti.

Puoli vuotta ennen h-hetkeä Jussilan suurin tukija ja Euroopan liiton varapuheenjohtaja Kim Thorsgaard Jensen kuoli sairaskohtaukseen. Tämän jälkeen Euroopan liiton istuva puheenjohtaja käänsi selkänsä Jussilalle, ja kaikki muuttui.

Hänen puheluihinsa ei enää vastattu.

Vastarinta voimistuu

Liitto yritti myös estää Jussilan pääsyn Las Vegasin kongressiin.

Ilmoittautumislomakkeita ei saapunut, ja Suomen Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä alkoi ihmetellä. Jos ei ilmoittaudu, ei pääse sisään.

Ei, vaikka olisi ehdolla puheenjohtajaksi.

Lomakkeet pamahtivat sähköpostiin pari tuntia ennen deadlinea. Pääsihteeri Vivien Lau väitti, ettei viesti tullut perille aiemmin yrityksistä huolimatta.

– Haiskahtaa, ettei siellä pelattu avoimin kortein.

Liitto ei myöskään suostunut jakamaan jäsenmaille Jussilan kirjoittamaa kirjelmää, jossa hän kertoo, miksi hakee puheenjohtajaksi. Maailmanliitto ei kuulemma toimi kenenkään markkinointityökaluna.

Sheikin kirjelmä tosin meni läpi, ja liitto jakoi sen kaikille jäsenmaille.

– Siinä oli selvästi jotain outoa. Ei kovin tasa-arvoista, demokraattista tai hyvän hallintotavan mukaista. Haiskahtaa, ettei siellä pelata avoimin kortein, Sami Järvilä toteaa.

Jussila aavisti etukäteen häviänsä vaalin, muttei halunnut päästää vastaehdokasta vapaamatkustamaan seuraavalle kaudelle. Jani Aarnio / Yle

“Ei tämä ole korruptiota”

Lopulta koittaa syyskuu 2019, Las Vegas. Jussila saapuu Syntien kaupunkiin, jet lag painaa ja hän aavistaa, että peli on jo hävitty. Vegasissa on yli 40 asteen helle, ja ulos astuessa tuntuu kuin kävelisi tulikuumaa seinää päin.

– Arvasin, että jonkinlainen farssi on tulossa, mutta päätin keinuttaa venettä, Jussila sanoo.

Kongressi järjestetään South Pointin kasinokeskittymässä. Joka puolella on pelikoneita ja pokeripöytiä, tummennetut ikkunat, mutta ei kelloja. Tarkoituksena on saada ihmiset menettämään ajantajunsa ja pelaamaan rahansa.

Se toimii.

Pelikoneilla istuu väkeä aamusta iltaan, kaikenlaisia ihmisiä vanhoista mummoista stetsonpäisiin rodeofaneihin.

– Vastasin, että tuo on korruption oppikirjamääritelmä.

Jet lagin takia Jussila herää joka yö kolmelta. Hän vihaa Las Vegasia.

Kongressipäivän tunnelma on outo. Jotkut eivät edes vilkaise Jussilaa, toisilta tulee purkauksia siitä, kuinka hän ei tiedä mitä on tekemässä. Eräs itäeurooppalainen läksyttää Jussilaa puolustellen: miksi hän ei ymmärrä, ettei ole korruptiota äänestää jotakuta pientä lahjaa vastaan?

– Vastasin, että tuo on korruption oppikirjamääritelmä.

Murskahäviöllä hopeareunus

Kongressi on pitkä kuin nälkävuosi. Aluksi äänestetään erilaisista keilailuun liittyvistä asioista. Lähes kaikki eurooppalaisten ajamat asiat teurastetaan, mikä harmittaa päävalmentaja Jarmo Ahokasta, joka on Jussilan mukana Las Vegasissa.

– Olihan se outoa, että monilla oli mukana pienten keilailumaiden valtakirjoja. Outo, se on oikea sana, Ahokas toteaa.

Viimeiseksi koittaa puheenjohtajavaali. Ensin puhujanpönttöön nousee sheikki, joka lukee suoraan paperista: “Kiitos, että tulitte paikalle. Olen käytettävissä jatkokaudelle.”

Puhe kestää 15 sekuntia.

– Suurimmat keilailumaat pysyivät takanani loppuun asti.

On Jussilan vuoro. Hän käyttää täydet viisi minuuttia, puhuu maailman keilailun tilasta ja asioista, joihin toivoo muutosta. Kun puhe on ohi, toimitusjohtaja Kevin Dornberger nyökkää hyväksyvästi.

Lopulta Jussila häviää äänestyksessä 22–82.

– Ironista kyllä, selvitimme, mitkä maat olivat tukeneet minua. Lajiliittojen jäsenmäärä oli noin 1,5 miljoonaa, kun taas voittajapuolen jäsenmäärä oli vähän alle 60 000. Suurimmat keilailumaat pysyivät takanani loppuun asti.

Jussila ei väitä, että hän olisi hävinnyt nimenomaan korruption takia. Hän harmittelee, ettei media toimi vallan vahtikoirana pienten lajiliittojen asioissa.

Jussila on kuitenkin tyytyväinen siihen, että keinutti venettä.

– Suhtaudun liittoon yhä skeptisesti, mutta olen kuullut, että jotkut asiat ovat menossa parempaan suuntaan. Se on tärkeintä. Tälläkin pilvellä on hopeareunus.

