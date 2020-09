Laajan huumekauppajutun käräjöinti alkoi Pohjanmaalla – 30 syytetyn joukossa myös kunnallispoliitikko

Jutun keskiössä on kristiinankaupunkilainen perhe, jonka isä on yksi pääsyytetyistä. Perheen äiti ja alaikäinen poika kiistävät syyllisyytensä.

Pohjanmaan käräjäoikeus on aloittanut maanantaina laajan huumekauppajutun käsittelyn. Syytettyjä on peräti kolmisenkymmentä.

Syytettynä on muun muassa kristiinankaupunkilainen kunnallispoliitikko, joka on muutama kuukausi sitten itse eronnut luottamustehtävistään. Hän on ollut jonkin aikaa vangittuna rikostutkinnan aikana. Poliitikkoa syytetään osallistumisesta amfetamiinin kuljettamiseen.

Jutun keskiössä on kristiinankaupunkilainen perhe, jonka isä on yksi pääsyytetyistä. Myös miehen vaimo ja alaikäinen poika ovat syytteessä, mutta he ovat kiistäneet syyllisyytensä. Pojan puolustuksen mukaan alaikäisellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin totella isäänsä. Syyttäjän mukaan perheen hallussa on ollut ainakin noin 46 kiloa amfetamiinia.

Kaikkia syytettyjä epäillään törkeistä huumausainerikoksista.

Epäillyt rikokset ajoittuvat pääosin syksyn 2019 ja kevään 2020 välille. Jutun käsittelylle on varattu käräjäoikeudessa kahdeksan päivää.