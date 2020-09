Budjettiriihen vääntö jatkuu – Vanhanen: koronatesteihin varautuminen kasvattaa alijäämää, Yle näyttää suorana klo 9.10 alkaen

Tiistaina on pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen poikkeuksellisen vaikeiksi ennakoitujen talousarvioneuvottelujen toinen päivä.

Näytämme suorana, kun ministerit saapuvat Säätytaloon ja mahdollisesti kommentoivat päivän neuvottelutilannetta.

Seuraamme tähän juttuun päivän keskeiset uutiset neuvotteluista.

Maanantaina neuvottelut jatkuivat Säätytalossa myöhään iltaan. Marin kuvaili käsittelyssä olevaa pakettia valtavaksi.

– Kuntien taloudellinen tilanne, järjestöjen rahoituspohja, energiaverotukseen liittyvät kysymykset, työllisyystoimet– meillä on valtavan isoja asioita pöydällä, ja näistä halutaan saavuttaa hallituspuolueiden välillä yhteinen näkemys ja sopu, Marin kommentoi toimittajille Säätytalolla alkuillalla kesken neuvottelujen.

Maanantaina pöydällä oli muun muassa yksi hallituspuolueiden isoimista haasteista: keinot 30 000 työpaikan lisäämiseksi.

Helsingin sanomat uutiso (siirryt toiseen palveluun)i maanantaina, että hallitus on yhtenä työllisyyskeinona sopinut työttömien työnhakuvelvoitteen tiukentamisesta.

Sen sijaan päätöstä paljon esillä olleen eläkeputken poistosta ei HS:n mukaan tehtäisi vielä vaan siitä neuvottelevat ensin työmarkkinajärjestöt.

Eläkeputkea poistoa on pidetty yhtenä keskeisenä keinona työllisyysasteen nostamiseksi.

Tästä jutusta voit lukea tarkemmin neuvottelujen tärkeimmistä kysymyksistä ja kipupisteistä.

Vanhanen: Budjetin alijäämä kasvaa merkittävästi

Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö antoivat hallitukselle maanantaina näkemyksensä talouden isosta kuvasta.

Koronakriisi luo isoja epävarmuustekijöitä sekä maailmantalouteen että kotimaan talouteen, muistutti valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.).

– Tämä heijastuu tietenkin voimakkaasti ensi vuoden budjettiin, Vanhanen sanoi.

Budjetin alijäämä kasvaa Vanhasen mukaan nykyisestä seitsemästä miljardista eurosta vielä "merkittävästi".

Nykyisen päälle on tulossa vielä koronan runtelemien kuntien tarvitsema lisärahoitus sekä miten katetaan veikkausvoittovaroihin syntynyt noin 140 miljoonan euron aukko.

Lisäksi budjettiin halutaan kirjata jo nyt koronatestaamiseen ja ensi vuodeksi ennakoituun koronarokottamiseen tarvittavat rahat.

Seitsemän miljardin euron alijäämään tulee ilman muuta merkittävä lisä sellaisista menoeristä, jotka halutaan jo nyt kirjata näkyviin.

Poliittista erimielisyyttä ei rahan osoitteesta Vanhasen mukaan riihessä ollut.

– Ei erimielisyyttä. Enemmän tuskaa siitä, että isoja summia käsitellään, Vanhanen sanoi.

Neuvottelujen venyminen keskiviikkoon ei olisi ihme

Toistaiseksi varsinaisiin neuvotteluihin ovat osallistuneet vain hallituspuolueiden puheenjohtajat ja valtiovarainministeri. Pienen kokoonpanon tavoitteena on Marinin mukaan ollut neuvottelujen sujuvoittaminen.

– Tällaisella tiiviimmällä kokoonpanolla – valtiovarainministeri mukana – näitä ratkaisuita on syntynyt, Marin kertoi.

– Kaikki on auki niin kauan kuin kaikki on sovittu. Tämä on kokonaisuus ja haetaan kokonaisuusratkaisua, Marin lisäsi.

Tiistaina budjettiriiheen osallistuvat Marinin mukaan todennäköisesti myös muut ministerit.

Neuvotteluista odotetaan tuloksia jo tänään, mutta Marin toisti maanantai-iltana raivanneensa kalenteriinsa tyhjää myös keskiviikoksi, joten neuvottelujen venymistä osataan odottaa.

