Supernanny Pia Penttalan uusi harrastus yllättää: "Tavoitteena on kisa, ehkä jopa senioreiden MM-kisa"

Psykoterapeutti Pia Penttalalla on monta rautaa tulessa. Parhaillaan kuvataan Supernanny-ohjelman kolmatta tuotantokautta. Ohjelman lisäksi hän johtaa kahta lastenkotia, luennoi ja kouluttaa, pitää psykoterapeutin vastaanottoa ja on nyt aloittanut myös kirjan kirjoittamisen.

– Mun lottovoitto on yrittäjyys, eli mä voin itse vähän määrittää, missä vaiheessa mitäkin töitä teen, Penttala nauraa ja kiittelee samalla myös yrityksessään työskenteleviä taitavia kollegoitaan.

Penttala antoi Puoli seitsemän -ohjelmassa myös vinkkejä perheiden toimivaan arkeen ja hyvinvointiin. Perheiden hyvinvoinnin peruskiviin kuuluvat hänen mukaansa ainakin yhteinen ruokahetki, hallittu ruutuaika, leikki ja pelleily sekä ajoittainen tylsyys, joka antaa tilaa luovuudella.

Katso tästä, miten Pia Penttala selitti näiden peruskivien tärkeyttä:

Penttalan mielestä ruokahetki, ruutuaika, pelleily ja ajoittainen tylsyys ovat perheiden hyvinvoinnin peruskiviä.

Moukarinheitto on Supernannyn uusin harrastus

Monipuolisen työn lisäksi Penttalalla riittää aikaa myös monipuolisiin harrastuksiin. Laskettelusta, ratsastuksesta ja golfista hän on puhunut julkisuudessa aiemminkin, mutta nyt kalenterista löytyy aivan uusi laji: moukarinheitto.

Kaikki alkoi noin vuosi sitten, kun Pentalan tytär oli kertonut talleilla, että äiti tulee vähän myöhemmin, kun televisiosta tulee nyt moukarinheittoa. Moukarinheitto kun on Penttalan intohimo.

Moukarivalmentaja Petri Puhakaisen vaimo oli myös talleilla ja höristi korviaan.

– Siitähän se pyörä lähti sitten pyörimään, että tämä on ihan pakkoa katsoa. En ollut koskaan edes nähnyt livenä moukaria, mutta olen tietysti katsonut telkkarista tosi paljon. Joku siinä on ollut aina mikä on kiehtonut.

Ja tähtäimessä Penttalalla on kilpailut – ehkä jopa maailmanmestaruuskisat.

– Ensi vuonna olisi senioreiden MM-kisat täällä Suomessa. Ja ilmeisesti nyt ei ole mitään pohjarajoja tämän vallitsevan tilanteen eli koronan takia, joten siihen voisi olla mahdollisuudet, Penttala hymyilee.

Katso tästä koko Puoli seitsemän -lähetys: