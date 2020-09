Meksikonlahdella vahvistuva hurrikaani Sally uhkaa rantautua Yhdysvaltoihin tiistaina

Hurrikaani Sally on vahvistunut nopeasti Meksikonlahdella ja uhkaa rantautua jo tiistain aikana Alabaman, Louisianan ja Mississippin kohdalla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan Sally saattaa äityä kolmoskategorian hurrikaaniksi Saffirin-Simpsonin asteikolla, mikä voi tarkoittaa tuulennopeudeksi jopa lähes 60 metriä sekunnissa.

Kolmosluokan hurrikaani voi aiheuttaa jo merkittävää tuhoa. NHC:n mukaan puut saattavat lähteä juuriltaan ja talojen katot ovat vaarassa lentää tuulen mukana.

Presidentti Donald Trump on julistanut hätätilan sekä Mississippissä että Louisianassa. Ihmisiä on määrä evakuoida alavilta mailta. Alabamassa hiekkarannat on suljettu yleisöltä ja ihmisiä suositellaan evakuoitumaan. Satamia, kouluja ja liiketiloja on suljettu pitkin rannikkoa.

NHC:n mukaan Sallyn rantautumispistettä on vaikea ennustaa sen hitaan liikkeen vuoksi. Vettä on luvassa 20–40 senttiä rannikolla, joissain paikoissa jopa 60 senttiä. Lisäksi jokien odotetaan tulvivan.