Omistaja jätti vanhan risteilyaluksen uppoamaan satamaan ja katosi – nyt häntä odottaa jättilasku

Entinen risteilyalus on ollut upoksissa Kotkassa jo yli vuoden.

Kotkan Kantasatamaan yli vuosi sitten uponnut purjelaiva aiotaan nostaa ylös syksyn aikana.

Mary Ann-niminen purjelaiva on ollut upoksissa yli vuoden. Alus jätettiin sataman vierasvenelaituriin viime vuoden kesäkuussa, ja elokuussa se upposi. Ongelmana on ollut, ettei aluksen omistajaa ole tavoitettu.

23-metrinen alus on ollut aiemmin risteilykäytössä. Sittemmin se on vaihtanut omistajaa, ja nykyään se on toimintansa jo lopettaneen yrityksen omistuksessa. Kotkan kaupunki tavoitteli pitkään yrityksen pääomistajaa, mutta tuloksetta. Kaupunki lähetti omistajalle asiasta selvityspyyntöjä ja siivouskehotuksia, mutta uponnutta alusta ei haettu pois.

Kesällä kaupunki päätti velvoittaa aluksen omistajan siivoamaan laivansa pois satamasta kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunki asetti päätökselle teettämisuhan, jonka mukaan alus siirrettäisiin pois omistajan kustannuksella, jos tämä ei tekisi sitä itse.

Käräjäoikeuden haastemies toimitti päätöksen tiedoksi purjelaivan omistajalle. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Nyt Kotkan kaupunki on ryhtymässä siirtämään alusta itse. Kaupunki aikoo siirtää uponneen laivan yhteistyössä vierasvenelaituria ylläpitävän Kotka Yacht Store-yrityksen kanssa.

Siirto voi maksaa yli 100 000 euroa

Kotkan kaupunki luokittelee uponneen aluksen jätteeksi. Tarkoituksena on nostaa uponnut alus pintaan ja kuljettaa se vastarannalle, jossa se nostettaisiin ylös merestä ja hävitettäisiin asianmukaisesti.

Kaupungin mukaan laivan siirtokustannukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin tai jopa yli sataan tuhanteen euroon. Kustannukset menevät omistajan piikkiin.

– Tarkoituksena on, että vastuu kohdistuisi sille, joka tämän ympäristörikoksen on tehnyt eikä vain päätetä, että kaupunki hoitaa. Se on kestämätön polku. Sen jälkeen tänne tuodaan kaikki uppoamassa olevat alukset, joita kaupunki saa sitten hoidella, Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen sanoo.

Hannosen mukaan on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, että kaupunki siirtää aluksen pikimmiten ja perii kulut jälkikäteen omistajalta, koska tämä ei ole osoittanut merkkejä aluksen pois korjaamisesta.

Kaupungin tiedossa ei ole tarkasti, mitä laiva pitää tällä hetkellä sisällään tai millainen siivousurakka noston yhteydessä on edessä. Pelastuslaitos kävi pumppaamassa aluksesta polttoöljyä pois sen upottua.

– Toivon, ettei siinä ole kovin paljon erityistä siivottavaa. Sen näkee sitten, kun laiva on nostettu, Markku Hannonen sanoo.

Alus on yhtenä kappaleena

Kotkan kaupungin tontti-insinöörin Katri Ervastin mukaan pelkona on ollut, että aluksen olisi runko murtunut. Silloin laivan nosto olisi tullut vielä huomattavasti kalliimmaksi ja nosto olisi ollut vaikeampaa.

Laivan kuntoa on alustavasti tutkittu sukeltamalla. Ervastin mukaan aluksessa ei ole havaittu murtumia tai halkeamia.

– Se on ehkä paremmassa kunnossa kuin on ajateltu, Ervasti sanoo.

Laivan siirron tekevä yritys on tarkoitus valita tarjouskilpailulla. Kaupungin mukaan moni yritys on jo kiinnostunut urakasta. Alustavan sukelluskartoituksen perusteella alukseen olisi mahdollista kiinnittää siirtoa varten nostoliinat tai vaijerit.

– Tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset varmaankin tekevät alustavien tulosten pohjalta omat nostosuunnitelmansa, Ervasti sanoo.

Kaupungilla ei ole tiedossa, mitä aluksessa on sisällä.

Kotkan ympäristölautakunta käsittelee aluksen siirtoa torstaina.

Tarkoituksena on, että alusta päästäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti, syksyn aikana. Katri Ervastin mukaan kaupungin on todennäköisesti kuitenkin odotettava ainakin kolmen viikon valitusaika siirtopäätöksen tekemisen jälkeen. Siirtopäätöksestä saa valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Myös kilpailutusprosessi vie aikaa, ja kaupungin on myös sovittava siirtokustannusten jakamisesta Kotka Yacht Storen kanssa.

