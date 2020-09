Suora lähetys 12.15: Ensimmäinen hoivakotitartunta Kanta-Hämeessä – jumalanpalveluksessa altistumisia, karanteenissa kaikkiaan 250 ihmistä

Koronavirustilanne Kanta-Hämeessä ja tarkemmin Hämeenlinnan alueella on heikentynyt lyhyessä ajassa nopeasti. Johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoo tilanteesta. Toimittajana Tiina Kokko, kuvaus Juha-Petri Koponen.

Maakunnan koronatilanne on muuttunut synkäksi nopeasti.

Kanta-Hämeessä on todettu ensimmäinen hoivakotitartunta. COVID-19-tartunta ilmeni Mainiokoti Larin Kyöstin iäkkäällä asukkaalla.

Tartunta todettiin maanantaina 14. syyskuuta. Potilas tuli huonovointisuuden vuoksi iltapäivällä päivystykseen, ja hänet otettiin välittömästi osastohoitoon.

Toistaiseksi ei ole selvyyttä, mistä hän on tartunnan saanut. Sairastunut on palveluasumisen asukas, joka on liikkunut omatoimisesti myös hoivakodin ulkopuolella. Taruntaketjua jäljitetään parhaillaan.

Kaikki hoivakodin 35 asukasta ja työntekijät pyritään testaamaan tiistain 15. syyskuuta aikana. Hoivakodin asukkaat ovat karanteenissa. Hoivakodissa ei voi vierailla tällä hetkellä. Hoivakodin henkilökunta ei ole työskennellyt oireisena.

Tartuntaketjut ulottuvat Hämeenlinnan kirkkoon. Koronalle on saattanut altistua kello 10 alkaneessa jumalanpalveluksessa sunnuntaina 13. syyskuuta. Tilaisuuteen osallistui henkilö, jolla on todettu koronatartunta.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Järvelän mukaan kirkossa istuttiin väljästi turvaväleistä huolehtien. Tilaisuuteen osallistuneita pyydetään silti hakeutumaan koronatestiin.

Tilanne pahentunut nopeasti

Koronavirustilanne on vaikeutunut lyhyessä ajassa Hämeenlinnan alueella. Viikon aikana maakunnassa on todettu 11 uutta tapausta.

– Toisen aallon voisi sanoa rantautuneen Kanta-Hämeeseen, johtajaylilääkäri Sally Järvelä sanoo.

Karanteenissa on tällä hetkellä 250 kantahämäläistä, jotka liittyvät useaan tartuntaketjuun. Ennusteen mukaan maakunnassa todetaan nyt 6–10 tartuntatapausta viikossa. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä riippuu siitä, misssä väestöryhmissä altistumisia tulee.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi maakunnan koronatilanteesta tiedotustilaisuudessa aamupäivällä tiistaina.

Hämeenlinnan lyseon lukio siirtyi kahdeksi viikoksi etäopetukseen viikonloppuna ilmi tulleen tartunnan ja 35 altistumisen vuoksi. Altistus liittyy HPK:n U20-joukkueessa todettuihin tartuntatapauksiin. Myös HPK:n liigajoukkue on tällä hetkellä karanteenissa.

Hämeenlinnassa löydettiin viime viikolla tartunta myös Ruununmyllyn koulun oppilaalla.

