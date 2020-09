Tiukentunut rajavalvonta johti toivottuun ilmiöön – rikollisilta kaikkosivat keinot tuoda ulkomaalaisia laittomasti Suomeen

Koronapandemia vaikuttaa vähentäneen ammattimaisesti järjestettyjä laittoman maahantulon yrityksiä itärajalla Kaakkois-Suomessa.

Euroopan raja- ja meriturvallisuusvirasto Frontex kertoo (siirryt toiseen palveluun) Euroopan ulkorajoilla kirjatun elokuun loppuun mennessä noin 61 000 laitonta rajanylitystä. Se on 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Juha Kivelä kertoo, että valtioidensisärajavalvonnan ja -tarkastusten lisääminen Euroopan unionin alueellanäkyy myös itärajalla.

– Liikkuminen maiden välillä on vaikeutunut. Lähi-idästä ja Afrikasta liikkeelle lähteneitä henkilöitä on vähemmän, koska matkanteko on paljon vaikeampaa.

Kivelän mukaan edelleen on kuitenkin yksittäisiä tapauksia, joissa rikollisjärjestöt ovat järjestäneet laittomia maahantuloja Suomeen.

Suomen ja Venäjän välistä rajaa Kaakkois-Suomessa valvoo noin kolmas osa koko Rajavartiolaitoksen rajavartiomiehistä. Kare Lehtonen / Yle

Frontexin tilastoista selviää, että erityisesti Välimeren alueella luvattomien rajanylitysten määrä on pudonnut merkittävästi. Esimerkiksi Itäisen Välimeren alueella luvattomien rajanylitysten määrä on vähentynyt yli 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Välimeren tilanne ei kuitenkaan Kivelän mukaan näy kovin nopeasti kaakkoisrajalla. Sen sijaan muualla Suomessa sillä on vaikutusta.

– Kun matkustusrajoituksia höllennettiin kesäkuussa, laittomia maahantulotapauksia alkoi samantien näkyä lentoliikenteessä esimerkiksi Helsinki–Vantaan lentoasemalla.

Luvattomia rajanylityksiä muutama vuodessa

Joka vuosi muutama henkilö ylittää Venäjän ja Suomen välisen rajan luvattomasti Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella. Luvattomat rajanylittäjät liikkuvat pääasiassa metsien kautta.

– Meillä on ollut tänä vuonna yhdeksän tapausta täällä Kaakkois-Suomen rajavartioston vastuualueella. Se noudattelee aikalailla viimevuosien linjaa, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Juha Kivelä.

Vuonna 2019 luvattomia rajanylityksiä tehtiin Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella yhteensä 14.

Luvatonta rajanylitystä yrittäviä on Venäjän ja Suomen välisellä maastorajalla vastassa piikkilanka-aita. Kare Lehtonen / Yle

Ylittäjiä on Kivelän mukaan molempiin suuntiin. Tänä vuonna Kaakkois-Suomen rajavartioston tutkimista yhdeksästä tapauksesta kuusi on ollut sellaisia, joissa henkilö on tullut luvattomasti Venäjältä Suomeen. Loput kolme ovat menneet vastakkaiseen suuntaan.

Kivelän mukaan luvattomissa rajanylityksissä Suomesta Venäjälle on usein kyse satunnaisesta päähänpistosta. Tänäkin vuonna esiin tulleissa tapauksissa ihmiset ovat halunneet käydä ottamassa valokuvan itsestään venäläisellä rajapaalulla.

Päähänpistosta kertyy hintaa sakon muodossa 600 eurosta alkaen aina nelinumeroiseen summaan asti.

Yhtenä syynä luvattomien rajanylitysten vähenemiseen on lisääntynyt valvonta Venäjän sisällä. Venäjän viranomaiset ovat myös tehokkaasti pysäyttäneet ihmisiä, jotka ovat olleet aikeissa ylittää luvattomasti Venäjän ja Suomen välisen rajan.

Rauhallisuus jatkuu

Suomen ja Venäjän välinen raja on koronarajoitusten takia ollut henkilöliikenteeltä suljettuna viime maaliskuusta alkaen. Rajan ylitse kulkee nyt vain murto-osa siitä määrästä, mihin normaalioloissa on totuttu.

Siksi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Juha Kivelä ei usko, että rajaliikenne Kaakkois-Suomessa vilkastuisi loppuvuotta kohden.

– Kuluva vuosi on osoittanut, että ennustaminen on vaikeaa myös täällä rajalla, mutta talvi tulee todennäköisesti olemaan rauhallinen ja aikaisempien vuosien kaltainen. Yksittäisiä luvattomia rajanylitystapauksia tulee varmasti eteen.

