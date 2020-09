Oulun keskustassa myllätään puistoa, jonka kohdalla asuttiin jo 1600-luvulla – katso videolta, mitä tavaroita maasta toistaiseksi on löytynyt

Oulun Snellmanin puistossa tehdään arkeologisia kaivauksia lokakuulle saakka. Toistaiseksi maasta on löytynyt yhden äyrin kolikko 1700-luvulta, nappi, muutamia nauloja ja nuppineula. Haastateltavana on tutkija Matleena Riutankoski Museovirastosta. Toimittajana Päivi Köngäs. Kuvaus ja editointi Timo Nykyri.

Odotuksena on, että Snellmanin puistosta tehtäisiin vielä lisää ja entistä vanhempia löytöjä, sillä paikka on vanhinta Oulua.

Keskelle Oulua on kaivettu kuoppa, josta pääsee katsomaan menneisyyteen. Parhaillaan esillä on se, mitä on jäljellä 1700-luvulta, mutta tavoitteena on kaivaa 1600-luvulle asti.

Kyseessä on Museoviraston tekemä arkeologinen kaivaus, jossa tutkitaan Oulun vanhimman kaupunginosan historiaa.

Selvitys liittyy Snellmanin puiston kunnostustöihin.

Maan alta pilkistää punatiiliä, joka kertoo kaupunkirakentamisesta, sanoo Museoviraston tutkija Matleena Riutankoski.

– Alueelle on ulottunut 1600-luvun kaupunkirakentaminen, ja tästä kaupunki on 1700-luvulla laajentunut.

Toistaiseksi löydökset ovat olleet pieniä. Kolikoita 1700-luvulta, nappi, neula, nauloja, keramiikkaa, lasia, sekä luita ja tiiliä.

Kaivauksissa löytynyt kolikko on peräisin Ruotsin vallan ajalta. Tarkka vuosiluku saadaan selville konservoinnilla. Timo Nykyri / Yle

Snellmanin puisto on luokiteltu tutkimuksen ja suojelun kannalta merkittäväksi alueeksi, joten siellä tehtiin keväällä koekaivauksia.

– Niiden perusteella huomattiin, että alueella on säilyneitä kulttuurikerroksia, arkeologisesti tutkittavia kerroksia, Riutankoski sanoo.

Odotukset ovat kuitenkin isot, sillä osa puistoalueesta on ollut pitkään kajoamaton eikä aluetta ole aiemmin juuri tutkittu. Toiveena ovat löydökset 1600-luvulta.

– Esille voisi tulla esimerkiksi rakennuksen pohjaa tai katualuetta.

Odotuksia lisää se, että Oulussa on tehty merkittäviä löytöjä aiemminkin. Viime vuonna hotellin parkkialueen alta löytyi 1600-luvulta peräisin oleva hylky.

Riutankoski sanoo, että hylky on lisännyt kaupunkilaisten kiinnostusta myös nykyisiä kaivauksia kohtaan ja moni onkin käynyt kysymässä sekä hylystä että mahdollisista uusista löydöistä.

Oulun keskustan arkeologisesti arvokkaat alueet on merkitty karttaan punaisella. Museovirasto

Oulussa ei tarvitse tehdä kaivauksia arvuuttelemalla sopivaa aluetta, sillä kaupungissa on olemassa hyvät kartat, joita on tehty 1600-luvun puolivälistä asti.

Kaivauksia tehdään kuukausi, ja sen jälkeen itse puiston kunnostustyöt pääsevät alkamaan.

Voit keskustella aiheesta 16.9. kello 23:een saakka!