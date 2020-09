Suora lähetys klo 14.30: Mänttä-Vilppulassa todettu 11 koronatartuntaa kuntoutusosastolla – sairastuneet pääosin yli 80-vuotiaita

Kahdelta työntekijältä ja yhdeksältä asukkaalta on löytynyt koronavirustartunta Punatulkun palvelukeskuksessa Mänttä-Vilppulassa.

Mänttä-Vilppulassa on todettu 11 koronatartuntaa Harjupeipon kuntoutusosastolla Punatulkun palvelukeskuksessa. Tartunnat on todettu kahdelta työntekijältä ja yhdeksältä asukkaalta. Osa asukkaista on kotiutettuja.

Hallintoylilääkäri Tarja Marjamäki Mänttä-Vilppulan kaupungilta kertoo, että sairastuneet asukkaat ovat pääosin 80- ja yli 80-vuotiaita.

– Kaikilla tartunnan saaneilla asukkailla on ymmärtääkseni oireita, lähinnä kuumeilua ja yskää. He ovat tällä hetkellä hoidossa ja eristyksissä Mänttä-Vilppulan terveyskeskussairaalassa, Marjamäki kertoo.

Marjamäen tietojen mukaan tartunnan saaneiden työntekijöiden tilanne on hyvä.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tartuntalähdettä, mutta sitä selvitetään. Kaikilta asukkailta ja työntekijöiltä on otettu koronavirusnäytteet. Altistuneet lähikontaktissa olleet on asetettu karanteeniin.

Mäntänvuoren Terveys on ryhtynyt välittömiin varotoimiin asukkaiden ja työntekijöiden suojaamiseksi ja tartuntaketjun katkaisemiseksi. Tässä tehdään yhteistyötä kaupungin tartuntatautivastuulääkärin ja Taysin infektioyksikön kanssa.

Kuntoutusosastolle laitettiin viime lauantaina vierailukielto heti sen jälkeen, kun ensimmäisestä koronavirustartunnasta saatiin tieto. Vierailukielto on voimassa myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Mänttä-Vilppulasta ei ole aiemmin raportoitu koronavirustartuntoja. Se tarkoittaa, että tartuntoja ei ole ollut tai niitä on alle viisi.

Nyt ilmenneistä koronavirustartunnoista ei aiheudu muutoksia muihin kaupungin palveluihin eikä kuntalaisten epidemiaohjeistuksiin.