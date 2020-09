Viron rikollisliiga iski suomalaisyrityksiin uudella konseptilla, kymmeniä tutkintoja – Katso video: yrittäjä järjesti ansan huijareille

Riihimäkeläinen yrittäjä Ari Haatainen toimii rakennusalalla, esimerkiksi vuokraa kaivinkoneita.

Haataisen Palokatko Haatainen -yritystä lähestyi vuosi sitten kesällä pirkanmaalainen piharemontteja tekevä yritys.

Se halusi vuokrata kaivinkoneen asiakkaansa omakotitalon piharemonttiin Järvenpäähän. Haatainen tarkisti pirkanmaalaisen yrityksen taustat. Yhtiö vaikutti luotettavalta, sen liikevaihto oli satoja tuhansia euroja.

Vuokrasopimus kaivinkoneesta tehtiin viikoksi. Haataisen poika kuljetti sovitusti kaivinkoneen Järvenpäähän ja luovutti sen miehelle, joka kertoi olevansa pirkanmaalaisen yrityksen työntekijä. Talon asukkaita Haataisen poika ei nähnyt.

Viikon kuluttua Haatainen soitti kaivinkoneen vuokranneelle yrittäjälle, milloin kaivinkone haetaan pois.

– Puhelinliittymät oli suljettu. Kaivinkone oli hävinnyt, yrittäjä Ari Haatainen kertoo Ylelle.

Tämän kaivinkoneen rakennusalan yrittäjä Ari Haatainen menetti. Poliisi epäilee, että Haataisen yritys joutui Viron rikollisliigan kohteeksi. Ari Haatainen

"Ei niitä kovin monta haluaisi menettää"

Haataisen yritys oli ostanut kaivinkoneen kaksi vuotta sitten.

– Sen hinta ilman arvonlisäveroa oli 25 000 euroa. Ei niitä kovin monta haluaisi menettää.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että pirkanmaalainen piharemontteja tekevä yritys ei ollut tietoinen koko tapauksesta. Poliisi kertoi Haataiselle, että pirkanmaalaisen yrityksen nimeä oli käytetty törkeän petoksen tekemiseen.

Myöskään Järvenpäässä asuva perhe ei ollut tietoinen kaivinkoneen vuokraamisesta. He olivat olleet matkoilla, kun kaivinkone oli tuotu heidän pihalleen.

Tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen sanoo, että poliisin tietoon tulee viikoittain rakennusalan yrityksiin kohdistuneita uusia törkeitä petosepäilyjä. Jussi Koivunoro / Yle

"Toimintaa pyörittää Viron järjestäytynyt rikollisuus"

Helsingin poliisi tutkii useita kymmeniä törkeitä petoksia, jotka ovat kohdistuneet Etelä-Suomessa toimiviin rakennusalan yrityksiin. Yhteistä näille yrityksille on se, että ne myyvät ja vuokraavat esimerkiksi kaivinkoneita ja henkilönostimia sekä rakennusalan tarvikkeita.

Poliisin mukaan törkeiden petosten taustalla on virolainen rikollisliiga.

– Toimintaa pyörittää Viron järjestäytynyt rikollisuus. Nämä epäillyt kaappaavat minkä tahansa suomalaisen rehdin yrityksen nimen. Kaappaaminen tarkoittaa sitä, että rehdin yrityksen nimissä tehdään ilmaissähköpostiosoite. Sillä otetaan yhteyttä kohdeyritykseen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Kortelainen.

Kun vuokrasopimus on tehty, niin esimerkiksi kaivinkoneen omistaja kuljettaa kaivinkoneen erikoisperäkärryllä jonnekin työmaalle. Usein isolle sellaiselle.

– Suurilla rakennustyömailla ei kiinnitetä huomiota kaikkiin koneisiin ja laitteisiin, joita siellä on. Nämä koneet sitten haetaan hissukseen sieltä.

Kun laite on saatu huijareiden haltuun, se myydään nopeasti Suomessa tai viedään täältä pois.

– Isompia laitteita kuten kaivinkoneita ja henkilönostimia viedään Viroon. Ehkä niitä viedään sieltä eteenpäin tai myydään siellä. Pienempää tavaraa myydään Suomessa esimerkiksi tori.fi -sivulla. Myyntihinnat ovat yleensä noin viidesosa oikeasta hinnasta.

Poliisin esitutkinta-aineistoa. Poliisi on takavarikoinut tutkinnassaan tämän sähköpostin. Se lähetettiin yritykselle, jonka epäillään joutuneen törkeän petoksen kohteeksi. Poliisi, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Kaikkea mahdollista "vuokrataan ja ostetaan"

Esitutkinnoissa on selvinnyt, että rakennusalan yritykset ovat menettäneet törkeistä petoksista epäillyille esimerkiksi seuraavia koneita ja rakennusalan tarvikkeita.

pieniä kaivinkoneita

henkilönostimia

haarukkanostimia

kompressoreja

erilaisia ilmastointilaitteita

alipaineistajia

kuivattimia

erilaisia pumppuja

puutavaraa

raudoitustuotteita

Poliisin mukaan osa näistä koneista ja rakennusalan tarvikkeista on saatu "vuokraamalla" tai "ostamalla" ne rakennusalan yrityksestä.

Yksittäisen yrityksen tappiot ovat olleet muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Kokonaisuudessaan rikoshyöty on ollut merkittävä.

– Tätä toimintaa on jatkunut nyt pari vuotta. Me puhumme yhteensä miljoonien eurojen kokonaisvahingosta, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen.

Poliisin esitutkinta-aineistoa. Tämä alipaineistaja vietiin yritykseltä, jonka poliisi epäilee joutuneen törkeän petoksen kohteeksi.

Bulvaaneja saatu kiinni tutkinnoissa

Poliisin mukaan operatiivisen työn törkeissä petoksissa tekevät Suomessa toimivat bulvaanit. He noutavat koneita yrityksistä tai hakevat niitä rakennustyömailta.

– He ovat virolaisia, jotka voivat olla Suomessa keikkatöissä. He reissuavat lahden yli. Tai sitten he tulevat varta vasten hakemaan täältä laitteita. Bulvaaneina käytetään myös henkilöitä, jotka asuvat Suomessa työnsä takia.

Poliisi on ottanut kiinni tutkinnoissaan näitä bulvaaneja. Mutta ylätason tekijöitä poliisi ei ole onnistunut nappaamaan.

– Varsinaiset rikosvyyhdin pyörittäjät ovat Viron järjestäytynyttä rikollisuutta. He ovat joskus olleet Suomessa jopa töissä tai muissa askareissa. He ovat oppineet auttavasti suomen kieltä. He pystyvät kommunikoimaan sähköpostitse suomen kielellä.

Poliisi: Niissä maissa elää paljon leveämmin kuin Euroopassa

Ylätason porukka toimii poliisin mukaan kaukana Suomesta ja Virosta.

– Meidän havaintojemme mukaan heidän sijaintipaikkansa on eri puolilla maailmaa kuten Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Poliisi uskoo tietävänsä, miksi toimintaa pyöritetään toiselta puolelta maapalloa.

– Heidän tavoittamisensa on niistä maista kohtuullisen haasteellista. Jos jostakin Ecuadorista lähdetään pyytämään oikeusapua (esimerkiksi epäillyn kuulustelua), se ei välttämättä tapahdu hetkessä, jos tapahtuu ollenkaan.

Suomella ei myöskään yleensä ole luovutussopimuksia niiden valtioiden kanssa, joihin päätekijät ovat menneet.

Suomen poliisi on tehnyt useista pääepäillyistä etsintäkuulutuksia, mutta kuulutukset eivät tavoita heitä, jos he eivät tule Suomeen tai Eurooppaan.

Poliisi uskoo, että pääepäillyt viettävät mukavaa elämää.

– Niissä maissa elää samalla rahamäärällä paljon leveämmin kuin Euroopassa, tutkinnanjohtaja Kortelainen sanoo.

Poliisi on takavarikoinut tämän sähköpostin tutkinnassa. Poliisi on merkinnyt sähköpostiin punaisella nuolella kohdat, joihin viesteissä kannattaa kiinnittää huomiota. Poliisi, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

"Yhdellä puhelinsoitolla voisi säästää kymmeniä tuhansia"

Virolainen rikollisliiga käyttää poliisin mukaan kohdeyrityksille lähettämissään viesteissä kaapatun rehdin yrityksen nimeä ja usein myös toimitusjohtajan nimeä. Lisäksi viesteissä näkyvät rehdin yrityksen oikea Y-tunnus ja osoite.

Puhelinnumero on kuitenkin aina prepaid-numero.

– Kun kohdeyritys kuvittelee soittavansa rakennuslaitetta ostavalle tai vuokraavalle yritykselle, soitonsiirto yhdistää puhelun skypepuheluksi. Ja pääepäillyt vastaavat puheluihin.

Helsingin poliisi on yrittänyt varoittaa rakennusalan yrityksiä esimerkiksi Suomen yrittäjien kautta.

Viesti ei tunnu menevän perille.

– Voi sanoa, että uusia tapauksia tulee ilmi viikoittain, tutkinnanjohtaja Kortelainen kertoo.

Poliisin mukaan törkeät petokset onnistuvat, koska yritysten välinen liiketoiminta perustuu luottamukseen.

– Kun yritys A tilaa yritykseltä B jotain, siihen luotetaan, että tämä on oikea tilaus.

Poliisin esitutkinta-aineistoa. Tämä henkilönostin vietiin yritykseltä, jonka poliisi epäilee joutuneen törkeän petoksen kohteeksi.

Poliisi antaa yrityksille neuvoksi helpon tavan, jolla voisi välttää joutumasta törkeän petoksen kohteeksi.

– Kun yritys saa tilauksen uudelta asiakkaalta, silloin pitäisi aina soittaa tilauksessa olevaan yritykseen. Näin selviäisi, jos kyseisen yritykset tiedot onkin kaapattu.

Yksi puhelinsoitto voi säästää paljon rahaa.

– Esimerkiksi yhden pienoiskaivinkoneen hinta on 20 000–40 000 euroa. Yhdellä puhelinsoitolla voi säästää aika paljon, tutkinnanjohtaja Kortelainen neuvoo.

Poliisin mukaan moni kertaalleen huijattu yrittäjä on onnistunut estämään seuraavat huijaukset.

Poliisin ja yrittäjä Haataisen mukaan virolaisliiga toimii hyvin ahkerasti Suomessa.

– Eräs virolainen kaveri kertoi tuntevansa Virossa henkilön, joka on vienyt Suomesta Viroon 60 kaivinkonetta. Ei tämä mitään ihan pientä toimintaa ole, Haatainen sanoo.

