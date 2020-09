Näkövammaiselle Hannu Suvannolle bussilipun ostaminenkin voi olla vaikeaa, kun verkkosivujen saavutettavuus ei toteudu – nyt asiaa aletaan onneksi valvoa

Mitä verkkosivun saavutettavuus tarkoittaa näkövammaiselle? Hannu Suvanto näyttää, missä usein on ongelmia

Evästeiden hyväksymiseen tarkoitettu painike on usein hukassa. Kieli vaihtuu yhtäkkiä englantiin: “choose 15 syyskuuta choose 16 syyskuuta”. Sisältöä on niin paljon, että halutun tiedon löytäminen tai asian tekeminen on vaikeaa - bussilippua ostettaessa tarjotaankin paketin lähettämistä tai somekanavien tykkäys- ja jakonappeja.

Ruudunlukuohjelmaa käyttävä Hannu Suvanto listaa tyypillisiä ongelmia, joita tulee vastaan monilla verkkosivuilla. Suvannolla on synnynnäinen harmaakaihi, joten hän tarvitsee apuvälineitä tietokoneen käyttöön.

– Tietyt sivustot alkavat olla jo aika saavutettavia, mutta paljon on vielä tehtävää, sanoo Suvanto, joka toimii Varsinais-Suomen näkövammaiset ry:n ICT-asiantuntijana.

Keskiviikosta alkaen julkishallinnon toimijoiden digipalveluiden tulee olla saavutettavia. Asia on määritelty puolitoista vuotta sitten voimaan tulleessa laissa, jonka siirtymäaika on nyt päättymässä. Jo vuoden ajan uudet verkkosivustot on pitänyt tehdä saavutettaviksi, mutta nyt myös vanhojen tulee olla päivitetty ajan tasalle.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi, että yli miljoona suomalaista kaipaa saavutettavampia palveluita. Näkovammaisten lisäksi heitä ovat muun muassa henkilöt, joilla on kuulovamma, lukivaikeus tai muistihäiriö. Oleellista on huomioida käyttäjien erilaiset tarpeet. Näkövammainen saa tiedon videosta, jos sen ääniraita on kattava, mutta kuulovammainen tarvitsee tekstitystä.

AVI valvoo saavutettavuuden toteutumista

Jatkossa saavuttavuuden toteutumista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lakimies Emilia Ojala arvioi, että saavutettavuus toteutuu tällä hetkellä vaihtelevasti.

Ojalan mukaan osa toimijoista on herännyt asiaan, kartoittanut sivustonsa toimivuuden ja tehnyt tarvittavia muutoksia. Myös Hannu Suvanto on havainnut saman.

– Viimeisen vuoden ajan on puhelin soinut aika tiiviisti, ja on tullut kysymyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta sivut olisivat toimivat, Suvanto sanoo.

Turun yliopiston verkkosivuja päivitetään saavutettavaan muotoon. Paula Collin / Yle

Mobiilisovellusten kimppuun seuraavaksi

Hannu Suvanto ei usko, että tilanne yhtäkkiä uudistuksen myötä täysin korjaantuu. Lisäksi vaatimus koskee vain julkishallinnon toimijoita, ja Suomi on erilaisia verkkosivuja ja digipalveluita täynnä. Toisaalta kaikki muutokset ovat askel oikeaan suuntaan.

– Varmaan tarvitaan joitakin huomautuksia ennen kuin asia muuttuu, hän sanoo.

Suvanto muistuttaa, että saavutettava verkkosivusto ei tarkoita sitä, että se olisi pelkistetty tai yksinkertainen. Sivut voivat olla ulkonäöltään hyvin monipuolisia – monet saavutettavuuteen liittyvät asiat kun tapahtuvat pinnan alla.

– Laitetaan oikeat koodit oikeisiin kohtiin. Voi olla esimerkiksi piilotettuna linkki, jolla ruudunlukuohjelmalla pystyy siirtymään suoraan sisältöön, suurien linkkiryppäitten ohi. Ja jos sivu on hyvin tehty, siellä voi edetä ruudunlukuohjelmalla otsikoittain. Se toimii hyvin esimerkiksi uutissivustoilla.

Nyt kuntoon laitetaan verkkosivustoja ja muita digipalveluita, mutta mobiilisovelluksia uudistus ei vielä koske. Niiden osalta siirtymäaika päättyy 23.6.2020.

Työmaata siis riittää.

– Niissäkin on paljon ongelmia, Hannu Suvanto sanoo.

