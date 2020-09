Kun korona levisi nuorten jääkiekkojoukkueessa, pelko iski samaa koulua käyviin korispelaajiin: "Todella monella oli tartunta, se vähän stressaa"

Viikko sitten käynnistyi varsinainen mylly, kun selvisi, että Mikkelin Jukureiden alle 20-vuotiaiden jääjoukkueessa oli todettu koronavirustartuntoja ja myös kiekkoilijoita Kouvolasta oli altistunut tartunnalle.

Toimenpiteisiin ryhdyttiin Kouvolassa heti. Varotoimenpiteenä sekä alle kaksikymppisten ja alle 18-vuotiaiden jääkiekkoharjoitukset peruttiin.

– Onneksi jääkiekkoilijat ovat harjoitelleet omana lajiryhmänään eivätkä ole tehneet esimerkiksi fysiikkaharjoituksia muiden lajien kanssa yhteisesti, sanoo Kouvolan urheiluakatemian akatemiajohtaja Timo Pahkala.

Loppuviikosta selvisi, että tartuntoja on myös KooKoon nuorten jääkiekkojoukkueessa. Tieto kulki joutuisasti terveysviranomaisten, kaupungin sekä urheiluakatemian välillä, ja tilanteeseen reagoitiin nopeasti.

– Meidän kauttamme saatiin esimerkiksi heti selville, missä koulussa kukin on, toteaa Timo Pahkala.

Kouvolalainen nuori koripalloilija Joel Mäntynen kertoo, miten hän yrittää harjoituksissa estää mahdollisen koronaviruksen leviämisen.

Ilmi tulleet tartunnat huolestuttavat myös muita joukkuelajeja harrastavia nuoria. Koripallokentällä Kouvolassa koronatartunnat pistivät mietteliääksi.

– Jääkiekkoilijat ovat kuitenkin aika lähellä ja samasta koulusta. Todella monella oli tartunta, niin se vähän huolestuttaa ja stressaa. Arki muuttuisi aika reilusti, jos ei olisikaan treenejä, miettii asiaa omalta kohdaltaan Kouvolan Urheiluakatamian koripalloilija Joel Mäntynen.

– Jos se tänne koripalloporukoihin tulisi, harjoittelu loppuisi. Se vähän huolestuttaa, myöntää Kouvolan Urheiluakatamian koripalloilija Teemu Kristeri.

Käsipesua, käsidesiä ja etäisyyksiä pukuhuoneissa

Harjoituksissa toimitaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n ja Kouvolan kaupungin yleisten ohjeistusten mukaan. Erillisiä ohjeita Kouvolan urheiluakatemialla ei ole.

– Me korostamme vastuullisuutta ja hygieniaohjeistuksia, painottaa Kouvolan urheiluakatemian akatemiajohtaja Timo Pahkala.

Säännöt ovat koripalloileville nuorille Joel Mäntyselle ja Teemu Kristerille tutut.

– Meillä on puhuttu paljon, että aina ennen treenejä pestään kädet. Ja kun vaihdetaan punttisalilta kentälle, siinä välissä käydään pesemässä kädet. Punttisalin välineet desinfioidaan, kun porukka vaihtuu, kertoo Joel Mäntynen.

– Pukuhuoneissa yritetään pitää väliä toisiin, käsidesiä käytetään ja pestään käsiä aina kun tullaan ja mennään, täydentää Teemu Kristeri.

Teemu Kristeri toivoo, ettei koronavirus leviäisi koripalloilijoihin. Antro Valo / Yle

Erityisesti jalkapalloilijoita valmentava akatemiavalmentaja Jukka Lindström kertoo, että nuhaisena tai puolikuntoisena ei saa osallistua harjoituksiin, vaan kotiin on jäätävä matalalla kynnyksellä.

– Eihän normaalistikaan sairaana harjoitella, mutta nyt kyllä pienestäkin kurkkukivusta liputetaan pihalle. Ei näiden asioiden kanssa leikitä, vakuuttaa akatemiavalmentaja Jukka Lindström Kouvolan urheiluakatemiasta.

Joukkuekaverit pitävät huolta toisistaan. Nuhanenää ei päästetä treeneihin. Antro Valo / Yle

Nuoret urheilijat uskaltavat myös sanoa toisilleen, jos joku yrittää tulla kipeänä harjoituksiin.

– Kyllä siitä on huomautettukin, ettei kukaan tule kipeänä paikalle. Heti jos on vähänkin oireita, niin on mentävä testeihin. Kun testitulos on tullut negatiivisena, pääsee takaisin treeneihin, sanoo koripalloilija Teemu Kristeri.

Varovaisuutta vapaa-ajalla

Abiturientit siirtyivät Kouvolassa maanantaista alkaen varotoimenpiteenä etäopetukseen. Niin myös Teemu Kristeri ja Joel Mäntynen, jotka ovat Kouvolan yhteislyseon abiturientteja. Koulussakaan nuorilla ei ole ote lipsunut.

– Nyt on etäopetusta ties kuinka pitkälle. Just oli kirjotukset, ja nyt vain normaalia opiskelua etänä samalla tavalla kuin viime keväänä, kertoo Joel Mäntynen.

– Vaikka rajoitukset ärsyttävät, niin kyllä niitä pitää noudattaa. Ehkä turvavälit eivät ole enää niin pitkiä, mutta pääsäätöisesti rajoituksia on noudatettu hyvin, sanoo Teemu Kristeri.

Koripalloilijat liikkuvat vapaa-ajallaankin paljon yhdessä. Antro Valo / Yle

KooKoon sisällä ilmenneet koronatartunnat olivat peräisin urheilutoiminnan ulkopuolelta. Koripalloilevat nuoret vakuuttavat, että koulussa ja vapaa-ajalla ollaan edelleen varovaisia ja turvaohjeet ovat muistissa.

– Aina pesen käsiä, en ole kovin isoissa porukoissa liikkunut ja olen saman porukan kanssa kuin treeneissä yleensä, kertoo Joel Mäntynen.