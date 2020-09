Rakennusteollisuus toivoo, että työvoiman saanti Baltiasta turvattaisiin uudella matkustuskuplalla – työntekijäliitto: höpö höpö, sääntöjä ei noudateta

Rakennustyönantajia edustavan Rakennusteollisuuden mukaan ulkomainen työvoima on alalle erittäin tärkeää.

Työntekijäpuolta edustava Rakennusliitto on huolissaan koronan leviämisestä ulkomaisen työvoiman mukana.

Rakennustyönantajia edustava Rakennusteollisuus toivoo työvoimaliikennettä turvaavaa matkustuskuplaa Baltian rajalle. Suomen noin 35 000 ulkomaalaisesta rakentajasta valtaosa on juuri Baltiasta.

Rakennusteollisuuden mukaan ulkomainen työvoima on alalle erittäin tärkeää. Asiamies Paavo Mattila muistuttaa, että hyvin merkittävä osa Suomen rakentamisesta tehdään ulkomaalaisin käsin.

– Se on elinehto rakennusliikkeille, että Baltian maiden ja Viron raja pysyy liikennöitävissä. Keväällä sitä koeteltiin, kun raja oli pitkään kiinni. Ei rakennusalalle sellaista toistamiseen haluta, Mattila sanoo.

Työntekijäpuolta edustava Rakennusliitto sen sijaan on huolissaan koronan leviämisestä ulkomaisen työvoiman mukana.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen sanoo, että tilanne työmailla näyttää pahalta.

– En ota kantaa siihen tapaan tai tekniikkaan, jolla se toteutetaan, vaan siihen, että pitäisi varmistautua siitä, että tullaan terveinä työmaalle ja näin ei nyt kaikilta osin tapahdu, Palonen sanoo.

Rakennusteollisuus: Huoli taudin leviämisestä on alan yhteinen

Palonen muistuttaa, että keväällä rakennustyönantajat olivat kovasti huolissaan siitä, että tänne täytyy päästä ilman rajoituksia muun muassa Virosta.

– Täytyy ikäväkseni sanoa, että siihen se huoli sitten loppuikin.

Palosen mukaan Rakennusliiton katselmukset työmailla kertovat, että useilla työmailla sosiaalitilojen siivous ja hygienia eivät ole sillä tasolla kuin pitäisi olla.

Rakennusteollisuuden asiamiehen Paavo Mattilan mukaan huoli taudin leviämisestä on koko alan yhteinen.

– Huoli taudin leviämisestä on yhteinen. Työntekijän, työnantajan ja pääurakoitsijan yhteinen asia on pitää huoli, että tauti ei leviä ja varsin hyvin siinä on onnistuttu, Mattila sanoo.

Rakennusliiton Palonen: Sanon, että höpö höpö

Palonen näkee asian toisin. Hänen mukaansa rakennusalalla käytössä olevaa omaehtoista kahden viikon karanteenia ei noudateta.

– Sanon, että höpö höpö. Ohjeistukset ovat hyvät, mutta ei niitä noudateta.

Palosen mukaan useilla ulkomaisilla työntekijöillä on vain kaksi vaihtoehtoa.

– Töihin tai kotiiin.

Rakennusteollisuuden asiamiehen Paavo Mattilan mukaan erityistä huomiota on nyt kiinnitetty muun muassa asumisoloihin.

– Pyritty ohjeistamaan, ettei sielläkään mitään ylimääräisiä riskejä oteta.

Rakennusteollisuudelta ohjeet yhdellätoista kielellä

RT kertoo tehneensä vastikään ulkomailta tuleville työntekijöille erillisen ohjeen yhdellätoista kielellä.

Mattilan mukaan Rakennusteollisuuden työmaille tekemien kyselyjen mukaan ongelmia on ollut työmailla varsin vähän.

– Uskon, että tämä on nyt työntekijöiden ja rakennusliikkeiden hyvässä hoidossa, Mattila sanoo.

Mattila toteaa, että totta kai kenttä on laaja ja on monennäköistä työmaata.

– Meidän tietoon ei kuitenkaan ole tullut, että näitä sääntöjä olisi rikottu.

Baltian maat ovat Suomelle läheisin kumppani ja sitä siis seurataan tarkkaan, miten tautitilanne siellä muuttuu.

Rakennusteollisuuden asiamiehen Paavo Mattilan mukaan viranomaiset voivat joutua jatkossa arvioimaan, voitaisiinko kahden viikon karanteenia lyhentää negatiivisella testituloksella.

– Jos tautitilanne pahenee syksyn mittaan, niin siitä voi tulla erittäin tarkeä väylä hyödyntää maan rajojen ulkopuolista työvoimaresurssia, Mattila sanoo.

