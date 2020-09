Historialliset sopimukset allekirjoitettiin Valkoisessa talossa: Israel solmi suhteet Bahrainin ja Arabiemiraattien kanssa

Presidentti Donald Trumpin mukaan lisää vastaavia on tulossa muiden arabimaiden kanssa.

Israel on allekirjoittanut sopimukset diplomaattisuhteiden solmimisesta Yhdistyneiden arabiemiraattien ja Bahrainin kanssa. Maat tapasivat tiistaina Washingtonissa presidentti Donald Trumpin isännöimänä. Sopuun päästiin Yhdysvaltojen välityksellä.

Israelia edusti pääministeri Benjamin Netanjahu, Arabiemiraatteja ulkoministeri Abdullah bin Zayed ja Bahrainia ulkoministeri Abdulatif al-Zayani.

Aivan mutkitta kolmena erikielisenä kappaleena laadittujen sopimusten allekirjoitus ei sujunut, vaan ministerit joutuivat hetken miettimään, kenen nimi tulee mihinkin kohtaan.

Kyse on historiallisista sopimuksista, sillä aiemmin kumpikaan arabimaista ei ole tunnustanut Israelin valtiota. Palestiinalaisia tukevat arabimaat ovat perinteisesti suhtautuneet vihamielisesti Israeliin.

Israel on ollut tähän asti väleissä vain kahden arabimaan kanssa. Israel solmi Egyptin kanssa rauhansopimuksen vuonna 1979 ja Jordanian kanssa vuonna 1994.

Netanjahu kuvaili puheessaan uusia sopimuksia toivon ja rauhan siunaukseksi viikonvaihteessa koittavalle juutalaiselle uudellevuodelle. Bin Zayed puolestaan kiitti Netanjahua siitä, että tämä oli "lakannut liittämästä palestiinalaisten maita" Israeliin.

Kaikki kiittivät myös vuolaasti presidentti Trumpia ja tämän hallintoa.

Merkittävä saavutus sopimusten kätilöinti onkin presidentti Trumpille, jonka mahdollisesta toisesta kaudesta presidenttinä äänestetään vain 1,5 kuukauden päästä.

Trump sanoi tiistaina, että vastaavanlaisia sopimuksia on vireillä "viiden–kuuden maan kanssa". Erityisesti Yhdysvallat on halunnut Saudi-Arabiaa mukaan, mutta se on aiemmin ilmaissut, ettei ole vielä valmis.

Palestiinalaiset puolestaan ovat tuominneet arabimaiden sopimukset Israelin kanssa ja pitävät niitä selkäänpuukotuksena. Netanjahun allekirjoittaessa sopimuksia Washingtonissa eteläisessä Israelissa soivat sireenit varoittaen Gazasta ammutuista raketeista.

