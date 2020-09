Poliisin ampuman Breonna Taylorin perheelle maksettiin 12 miljoonan dollarin korvaukset

Yhdysvalloissa Louisvillen kaupunki on taipunut maksamaan mittavat korvaukset poliisin luoteihin kuolleen Breonna Taylorin perheelle. Korvaussumma on 12 miljoonaa dollaria, kertoo muun muassa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi ampui 26-vuotiaan mustaihoisen Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa maaliskuussa Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillessa. Tayloriin osui useita laukauksia.

Osana siviilikanteen sovintoratkaisua Louisvillen kaupunki lupautui tekemään uudistuksia poliisivoimiinsa. Suunnitteilla on esimerkiksi malli, joka ohjaa poliiseja asumaan samoille alueille, joilla he työskentelevät. Lisäksi osassa tehtäviä poliisilla voisi olla tukenaan sosiaalityöntekijä. CNN:n mukaan Louisvillen pormestarin toimistosta vahvistettiin, että korvaussumma on korkein kaupungin koskaan maksama. Taylorin perheen asianajaja Benjamin Crump puolestaan kuvaili summaa historialliseksi.

Sopimuksesta huolimatta kaupunki ei myönnä, että se olisi toiminut asiassa väärin.

Taylor on yksi uhreista, joiden nimi on ollut esillä laajoissa poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavissa Black Lives Matter -mielenosoituksissa viime kuukausina.

Perhe vaatii myös rikossyytteitä

Taylorin kuolemasta ei toistaiseksi ole nostettu poliiseja vastaan rikossyytteitä. Yksi poliisi on irtisanottu virastaan. Kentuckyn osavaltion oikeusministeri Daniel Cameron on nimetty tapauksen erikoissyyttäjäksi. Myös keskusrikospoliisi FBI tutkii tapahtumia.

Perheen asianajaja Crump sanoi tiistaisen korvauspäätöksen jälkeen, että myös rikosoikeudellinen prosessi on käytävä läpi.

Cameronin on odotettu kertovan syyttämispäätöksestä lähiaikoina. Hän ei kuitenkaan vielä viime viikolla halunnut antaa arviota aikataulusta.

– Tutkinta, kun se tehdään kunnolla, ei voi olla sidottu tiettyyn aikatauluun, oikeusministeri tviittasi.

Poliisi teki kotietsinnän

Louisvillen kaupunki on luvannut tehostaa myös poliisin sisäistä valvontaa kotietsintälupiin liittyvissä tilanteissa.Taylorin kuolemaan johtaneet maaliskuiset tapahtumat saivat alkunsa kotietsinnästä. Taylor oli ollut poikaystävänsä kanssa vuoteessa, kun poliisit tunkeutuivat hänen kotiinsa. Poliiseilla oli niin kutsuttu ei koputusta -kotietsintälupa, jonka nojalla poliisi voi mennä sisään asuntoon asukkaalle ilmoittamatta.

Taylorin poikaystävä, jolla on aseenkantolupa, on kertonut luulleensa, että asuntoon tunkeutuivat ryöstäjät. Hän ampui tulijoita ja haavoitti yhtä poliisia. Tämän jälkeen poliisit ampuivat yli 20 luotia. Useita luoteja osui Tayloriin, joka kuoli kotinsa lattialle.

Poliisin mukaan asuntoon menneet olivat kuitenkin ilmoittaneet tulostaan. Taylorin perhe ja naapurit ovat kiistäneet poliisin väitteen.

Poliisi oli mennyt asuntoon huumeisiin liittyvän epäilyn takia. Asunnosta ei löytynyt huumeita. Yksi poliisin epäillyistä huumetutkinnassa oli Taylorin entinen poikaystävä. Poliisi epäili, että tämä käytti Taylorin asuntoa huumeiden vastaanottamiseen.

Taylor ei ollut pääepäilty, eikä hänellä myöskään ollut aiempia huumerikosepäilyjä. Pidätetty ex-poikaystävä sanoi myöhemmin, ettei Taylorilla ollut mitään osuutta epäillyssä huumekaupassa.

Louisville on sittemmin kieltänyt ei koputusta -etsintälupien käytön.

Lähteet: New York Times, Courier-Journal