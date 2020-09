Koronan kiihdyttämä digiloikka näkyy Naantalin asuntomessukodeissa – työhuoneita lisätään piirustuksiin

Koronaepidemian myötä yleistynyt etätyö näkyy Naantalin tulevilla asuntomessuilla. Messut järjestetään Luonnonmaalla kesällä 2022.

Messutalojen piirustuksiin lisäillään nyt kotitoimistoja.

– Varsinkin lähes kaikkiin omakotitaloihin tulee työhuoneet, että pystytään tarvittaessa tekemään kotona töitä, kertoo projektipäällikkö Timo Tirri.

Hänen mukaansa jokunen helsinkiläinenkin on kysellyt tonttia sillä mielellä, että asuisi messualueella alkuviikon ja kävisi vaikka yhden päivän viikossa työpaikalla Helsingissä.

– Kotoa tehtävä työ on nyt selvästi nostanut päätään, Timo Tirri vahvistaa.

Naantalin asuntomessualueen väylä- ja vihertyöt alkavat olla kohta valmiina. Lassi Lähteenmäki / Yle

Ensimmäiset talot alkavat nousta loppuvuodesta

Kunnallistekniikan rakentaminen on jo loppusuoralla tulevalla asuntomessualueella. Tiet on pinnoitettu ja reunustettu kivillä.

– Vesiputket, viemärit ja datakaapelit ovat kaikki valmiina maan alla, iloitsee kallioista aluetta esittelevä projektipäällikkö Timo Tirri.

Tuoreet kukkaistutukset ovat saaristoluontoon hyvin sopivia. Multaa vielä kuskataan ojan reunoihin ja jalkakäytävät ovat viimeisiä kivetyksiä vailla.

Tirrin mukaan kunnallistekniset työt saadaan valmiiksi lähiviikkoina ja sen jälkeen alkavat hommat messutalojen tonteilla. Rakennustyöt alkavat ainakin muutamalla tontilla vielä tämän vuoden puolella.

– Monet kovasti arvostavat luontoa, mitä tänne jää. Me olemme lähteneet siitä, että pihat jätetään mahdollisimman luonnonmukaisiksi ja aitoja tonttien välille ei rakenneta, Timo Tirri kertoo.

200 asukkaan alue meren äärellä

Messualueelle muuttaa vuoden 2022 messujen jälkeen 200 ihmistä. Puolet tulijoista on naantalilaisia ja loput lähikunnista. Muutamia on tulossa vähän kauempaa.

Alueelle on suunnitteilla uusi koulu ja päiväkoti sekä kauppa. Saaristoon kulkevat Naantalin bussit menevät messualueen vierestä eli messukodeista kävelee bussipysäkille alle kymmenessä minuutissa.

Luonnonmaan messualue on kumpuilevaa kallioaluetta. Etelään avautuu näkymä Matalahdelle, jota on ruopattu viime vuosina. Sinne tulee noin 70 venepaikkaa. Messujen aikana ranta-alue on tapahtuma-aukiona.

Lounatuuleksi nimetylle 20 hehtaarin messualueelle on tulossa yhtiömuotoista asumista, vapaa-ajan asuntoja ja noin 20 pientaloa.

Vapaana on Timo Tirrin mukaan vielä neljä pientalotonttia ja yksi yhtiömuotoiseen rakentamiseen soveltuva tontti.

