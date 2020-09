Suomen suurimmassa avovankilassa treenataan ja kokataan vapaasti, mutta valvontapannat pysyvät nilkoissa – Tältä Keravan uudessa vankilassa näyttää

Keravan avovankilassa joka kolmas vanki on alle kolmekymppinen. Ensikertalaisia on yli puolet vangeista.

Suomen suurin avovankila otettiin käyttöön tänään keskiviikkona Keravalla, kun 86 vankia muutti sisään läheisen vanhan avovankilan tiloista. Kaikki 136 paikkaa täytetään vuoden loppuun mennessä.

Keravan avovankila on yksi Suomen yhdestätoista avovankilasta.

Ensimmäisten asukkaiden joukossa on Mika, jolla on takanaan pitkä rikoshistoria. Suurin osa nykyisestä tuomiosta on jo istuttu suljetulla puolella. Avovankilaan hän pääsi viisi kuukautta sitten. Tämä on hänen ensimmäinen kertansa avovankilassa.

Mikalle on uutta, että hän saa itse avata ja lukita huoneensa oven ja kulkea avovankilan alueella vapaasti. Vangeilla on kuitenkin valvontapannat jaloissaan.

– Kun olen pitkäaikaisvanki, niin odotin, että joku tulee avamaan oven, että en saa itse mennä, kunnes muistin, että ai niin, minulla itselläni on avaimet, Mika kertoo.

Mikan huone on kooltaan 8,5 neliömetriä. Petteri Juuti / Yle

Mikan mielestä avovankilalla on iso merkitys hänen sopeutumiselleen yhteiskuntaan, kun hän seuraavan kerran vapautuu. Lomilla hän on päässyt normaalin elämän makuun, ja avovankilan yhteiset tilat kannustavat sosiaalisuuteen.

Ensimmäisenä iltana Mikan talon asukkaat ovat jo päättäneet pitää palaverin, jossa keskustellaan siitä, miten uudessa kodissa eletään yhdessä.

– Olen sosiaalinen ihminen ja tulen toimeen kaikkien kanssa. Se oli synkkää, kun kivitalossa sosiaalinen elämä jäi aika pieneksi.

Kivitalolla Mika tarkoittaa suljettua vankilaa, jossa hän on istunut vuosia. Siellä suuri osa ajasta piti viettää omassa sellissä.

Avovankilassa Mika saa kokata ja urheilla silloin, kun itse haluaa. Erityisesti hän nauttii Metsähallituksen työpaikasta Nuuksion kansallispuistossa.

– Uskomatonta, että tämmöistä pystyy tekemään vankilassa.

Vangit voivat kokata itse yhteiskeittiössä. Petteri Juuti / Yle

Mikaa voi jo sanoa vankilamaailman "konkariksi", mutta noin kolmannes Keravan avovankilan asukkaista on alle kolmekymppisiä nuoria.

Ensikertalaisia on yli puolet vangeista. Yhtenä avovankilan kriteerinä on tuomion pituus, joka saa olla enintään kaksi vuotta. Jos kyseessä on pitempi tuomio, siitä saa olla enintään kaksi vuotta jäljellä, että voi päästä avopuolelle.

Sosiaalisissa tiloissa voi pitää palavereita tai istuskella muuten vaan yhdessä. Petteri Juuti / Yle

Keravan kuntouttavassa avovankilassa vangit osallistuvat itse omien asioidensa hoitoon muun muassa terveydenhoidossa ja opettelevat arjen taitoja.

– Se tarkoittaa esimerkiksi pyykinpesua, ruuanlaittoa, laskujen maksamista, ihan arjen perusjuttuja, sanoo Keravan vankilan johtaja Minna Saukko.

Uuden avovankilan myötä pääkaupunkiseutu saa neljäkymmentä avolaitospaikkaa lisää. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan paikkojen määrä on ollut tähän asti riittämätön Uudellamaalla. Petteri Juuti / Yle

Myös ammattitutkinnon suorittaminen vankilasta käsin on mahdollista aiempaa sujuvammin. Metsähallitus ja keravalaiset ammattiopistot KEUDA sekä LIVE ovat toiminnassa mukana.

– Vankien työtoimintaa on opinnollistettu. Meidän koulutusyhteistyökumppanimme ovat määritelleet, minkä tyyppiset tehtävät ovat sen tasoisia, että vanki voi suorittaa niiden kautta ammatillisia tutkintoja tai niiden osasuorituksia, Saukko kertoo.

Ruokala-, poliklinikka- ja opetustilojen lisäksi avovankilan alueella on yhdeksän asuinrakennusta. Petteri Juuti / Yle

Lisäksi uutena toimintana vankilassa on intensiivisen päihdekuntoutuksen yksikkö. Päihteettömän elämän tuki ei pääty vapautumiseen, vaan myös vapautumisen jälkeistä aikaa suunnitellaan jo vankilassaoloaikana.

– Pyritään siihen, että vanki voi jo rangaistusaikana kuntoutua päihdehoitolaitoksessa. Osa tuomiosta voidaan suorittaa pitkäaikaisessa päihdekuntoutuksessa.

Päihteetöntä elämää suunnittelee myös Mika, joka vapautuu tammikuussa 2021. Hän aikoo palata työelämään vapautumisen jälkeen.