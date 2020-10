"Kattokaa, miten hieno kuva ja hienoja ihmisiä" – Nämä kolme ilmiötä naurattavat sosiaalisessa mediassa

Aikuinen saattaa välillä ajatella, että juuri hänen sukupolvensa on keksinyt sosiaalisen median, vaikka asiasta ei ollakaan täysin yksimielisiä.

Sen sijaan fakta on, että monen nuoren silmissä keski-ikäisten somekäyttäyminen näyttäytyy välin omituisena ja usein huvittavana.

Tunnistatko näistä kolmesta tavasta itsesi tai vanhempasi?

Mom selfie

Mom selfie otetaan reilusta yläkulmasta ja käsivarren mitan päästä. Silja Viitala / Yle

Keski-ikäistä imarteleva kuvaustapa ei ole jäänyt nuorilta huomaamatta. “Mom selfie” on käsite, josta tehdään häikäilemätöntä pilkkaa somekanavilla.

Aikuisen mielestä oma naama voi olla suoraan edestäpäin aika tyly näky.

Mutta kun puhelimen selfiekameran siirtää hiukan yläviistoon, muuttuu äkäisempikin täti- tai setäihminen sympaattisen näköiseksi hymynaamaksi.

Kameraa kohti ojentuvien käsivarsien näkyminen kuvassa ei haittaa, sillä nyt kaksoisleuka painuu piiloon ja kokonaisuus on kaiken kaikkiaan edustavampi - ainakin keski-ikäisen omassa mielessä.

Aikuiset laittaa someen sellaisia kuvia, että "kattokaa miten hieno kuva tai miten hienoja ihmisiä". Kohokohtia. Akira Takayama, lukiolainen

Twitterissä julkaistu mom selfie -haaste (siirryt toiseen palveluun) tekee aiheesta huumoria, mutta lempeällä otteella.

Elämäkerturi

Valokuvausta harrastava Mikko Lehtonen julkaisee sosiaalisessa mediassa kuvia arkiympäristön yksityiskohdista. Silja Viitala / Yle

Keski-ikäinen on viettänyt päivän retkeilemällä luonnossa perheensä kanssa. Puhelimen kamera on räpsähdellyt tiuhaan, sillä elämän parhaita ja näyttävimpiä hetkiä on ollut tyrkyllä yllin kyllin kuvattaviksi pitkospuilla ja nuotiolla.

Illalla on yhteenvedon aika. Sen aikuinen tekee somessa. Hän kertoo siellä hehkutellen, missä on käyty, kenen kanssa, ja miten hieno päivä on ollut.

Elämänsä tähtihetkien höysteeksi hän jakaa kollaasin päivän parhaista kuvista. Myös arjen dokumentointi laadukkaiden kuvien avulla on elämäkerturille herkeämätön projekti.

“Aikuiset kertovat somen kautta muille, mitä heidän sosiaalisessa elämässään on tapahtunut. Nuorilla sosiaalinen elämä tapahtuu somessa itsessään.” Reeta Päivinen, lukiolainen

Hashtag-hirmu

Minna Rekonen Jyväskylästä lisää kuviinsa yleensä kolmesta viiteen hashtagia. Hänen usein käyttämiään tunnisteita ovat koiraharrastuksesta kertova #beagles sekä mieluisia luontopaikkoja kuvaavat #water, #sea, #river ja #lake. Silja Viitala / Yle

Facebookiin ladattu kuva esittää oman mökkitontin järvenrantaa kesäisen illan auringonlaskussa, joten siihen on hyvä lisätä hashtagit #kesä #kesäilta #auringonlasku #mökki ja #järvenranta.

Kekseliäs aikuissomettaja ei kuitenkaan jätä asiaa tähän. Hän haluaa erottua, ja jatkoksi sopivat vaikkapa tunnisteet #parhauttakesäiltana #omamökkiparasmökki sekä #suomalainenjärvenrantaonkyllämaailmankauneinpaikka.

Joku ehkä kertoi hashtag-hirmulle, että risuaitatunnisteen käyttötarkoitus on toimia hakusanana, mutta hän ei siitä piittaa – tärkeintä on pyrkiä tässäkin yksilöllisyyteen.

YleX Aamussa Köpi kertoo äidistään, joka on hashtagien käyttäjänä ikäluokkansa valioedustaja.

Jutun on kirjoittanut keski-ikäinen somettaja, joka tunnistaa itsensä joka kohdasta. Asiantuntija-apua hän on saanut Helsingin medialukion opiskelijoilta Akira Takayamalta, Amanda Niemelältä ja Reeta Päiviseltä.