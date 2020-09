Yhdysvaltain länsirannikon paloalue vastaa isoa kaistaletta Etelä-Suomesta – savu tuntuu sitäkin laajemmalla alueella, Seattlessa kehotetaan kaikkia pysymään sisällä

Kartassa on verrattu Yhdysvaltain länsirannikon kolmen osavaltion (Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin) maastopaloaluetta Suomeen.

Yhdysvaltain länsirannikon maastopalojen kausi on vasta alkamassa, mutta jo nyt kolmessa osavaltiossa on palanut maa-ala, joka vastaa kooltaan isoa kaistaletta Etelä-Suomesta.

Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltiossa on palanut yhteensä ainakin 19 000 neliökilometriä.

Vaikein tilanne on Kaliforniassa, jossa palot ovat tuhonneet maastoa 12 800 neliökilometriä.

Kalifornian suurin palo, (siirryt toiseen palveluun) Luoteis-Kalifornian Mendocinon ja Humboldtin piirikunnissa riehuva "August Complex" on alaltaan 3 216 neliökilometriä. Siitä vasta noin 30 prosenttia on saatu hallintaan tai sammutettua.

Seattlessa asukkaita kehotetaan pysymään sisällä

Palon lisäksi ongelmia aiheuttaa savu. Ilmavirtauksien takia sitä on levinnyt laajalti länsirannikon alueelle (siirryt toiseen palveluun) ja Tyynenmeren ylle. Savu vaikuttaa aina Kanadan puolella, Vancouverin seudulla saakka.

Euroopan avaruusjärjestön ESA:n viime torstaina ottama satelliittikuva Yhdysvaltain länsirannikolla olevasta savukerrostumasta. Tuolloin kuvan yläreunassa näkyvä Seattle sekä Kanadan Vancouverin alue olivat vielä selkeän ilman aluetta. Nyt riskiryhmiä kehotetaan pysymään Vancouverissakin sisätiloissa savun takia. ESA / EPA

Aivan rannikolla ilma on merituulen ansiosta parempilaatuista, mutta muualla ilmanlaatu on monin paikoin niin kehnoa, että asukkaita kehotetaan pysymään sisällä savun aiheuttamien terveysriskien takia.

Sellaisia varoituksia on annettu muun muassa Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa.

700 000 asukkaan Seattlessa suljettiin jo viime perjantaina puistot, rannat ja urheilukentät (siirryt toiseen palveluun) savun takia. Asunnottomille on järjestetty hätämajoitusta, jotta he pääsevät sisätiloihin.

Ilmanlaatu arvioidaan terveydelle vaaralliseksi ja jopa erittäin vaaralliseksi. Varoitus huonosta ilmanlaadusta on voimassa ainakin torstaihin puoleenpäivään saakka.

Maastopalojen synnyttämä savu heikensi näkyvyyttä Seattlen satamassa jo viikonloppuna. Jesse G. Mabanglo / EPA

Seattleen ei ennusteta helpotusta ennen perjantaita. Keskiviikkona odotetaan kaupunkiin lisää savua etelän suunnasta.

Oregonissa ja Seattlen itäpuolella sijaitsevassa Spokanessa on jouduttu perumaan lentoja huonon näkyvyyden vuoksi.

Kaikkien aikojen pahimmat palot – taas

Maastopalot ovat jokasyksyinen ilmiö, mutta palot ovat viime vuosina selvästi pahentuneet.

San Franciscossa, Kaliforniassa ilma oli maanantaina näin sameaa Golden Gate -sillan luona. Keskiviikkona tilanne oli kaupungissa hyvä. John G. Mabanglo / EPA

Los Angeles Times arvioi Kalifornian palotilastoja (siirryt toiseen palveluun)usealta kymmeneltä vuodelta ja havaitsi, että kahdeksan Kalifornian pahinta maastopaloa on syttynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. August Complex -palo on pahin tilastohistoriassa.

Katso, miltä näytti San Franciscossa asuvan Teemu Luoman kotimaisemissa viime viikolla.

Kun lasketaan yhteen joka vuosi raivoavat sadat, erikokoiset palot, tämä vuosi on ehdottomasti tilastohistorian pahin, vaikka palokausi on vasta alussa. Tähän mennessä Kaliforniassa on palanut lähes puolet siitä maa-alasta, mitä vuosina 2001–2010 paloi – siis kymmenessä vuodessa.

Palomiehet taltuttivat viime yönä paloa Monrovissa, Kaliforniassa. Eugene Garcia / EPA

Kaupungit ovat levinneet paloriskialueille, joten myös maastopalojen aiheuttamat tuhot ovat kasvaneet: seitsemän eniten tuhoa aiheuttaneesta kymmenestä maastopalosta on sattunut Los Angeles Timesin mukaan viiden viime vuoden aikana.

Asiantuntijoiden mukaan paloihin on monia syitä, mutta ilmastonmuutos on nostanut Kaliforniassa lämpötilaa ja lisännyt kuivuutta. Kun Kalifornian kesän keskilämpötila oli vuonna 1900 21,8 astetta, se oli tänä vuonna 24,1 astetta.

