Ähtärin eläinpuiston Lumi-panda rakentaa pesää öisin ja luulee olevansa tiineenä – pandahoitaja: "Tyypillistä pandanaaraille"

Ähtärin eläinpuiston Lumi-panda on kuusivuotias. Lumin ja Pyryn pentuja ei ole odotettavissa vielä.

Ähtärin eläinpuiston kuusivuotias pandanaaras Lumi on hoitajansa Anna Palmrothin mukaan tavanomaista uneliaampi.

– Se on väsynyt, omissa maailmoissaan ja haaveileva. Tavallisesti se on virkeämpi, ottaa pitkiä päiväunia ja leikit on jääneet vähemmälle, sanoo pandoja koko niiden Suomessa olemisen ajan hoitanut Palmroth.

Syy pandanaaraan haaveiluun on selvä: se luulee olevansa raskaana.

– Lumin hormonit kertovat sille, että pitää valmistautua mahdolliseen pennun tuloon ja sitä myötä sen käytös muuttuu.

Käytännössä valeraskaus - tai -tiineys - näkyy Lumin pesänrakennusviettinä.

– Etenkin aamuöisin se raahaa bambukeppejä ja rakentaa pesää. Ei nyt ehkä enää ihan niin paljon kuin joku aika sitten.

Anna Palmrothin mukaan on aika tyypilistä pandanaaraille, että ne luulevat olevansa raskaana. Ähtärissäkin arvellaan, että olotila on jo menossa Lumin osalta ohi.

Ei vaikutusta tulevaan

Ensi kevään mahdolliseen kiimaan valeraskaudella ei Palmrothin arvion mukaan ole merkitystä.

– Talvella hormonit on niin sanotusti lepotilassa ja kun kevät koittaa, hormonit hyrähtävät taas käyntiin.

Ähtärin pandat pääsivät totuttelemaan toisiinsa ensimmäisen kiiman aikana viime keväänä. Pentuja ei tämän kiiman jäljiltä kuitenkaan ole odotettavissa.

