Vastaanottokeskuksen sulkemisen kerrannaisvaikutukset ovat laajat – Monikulttuurityön ammattilainen: Valtava takaisku

Suuri osa turvapaikanhakijoista on asunut seudulla jo viisi vuotta. Nyt monella on edessä uusi aloitus oudossa paikassa.

Seitsemän vastaanottokeskuksen lakkauttaminen vuoden loppuun mennessä riipaisee monia. Suorimmin muutos tietysti koskee keskuksen palveluita käyttäviä turvapaikanhakijoita sekä työpaikkansa menettäviä työntekijöitä. Vaikutukset ulottuvat kuitenkin paljon laajemmalle.

Yksi lakkautettavista vastaanottokeskuksista sijaitsee Kemissä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Mikserissä monikulttuurista työtä koordinoiva Pasi Rauta pitää lakkauttamista isona menetyksenä koko alueelle.

– Se on valtava takaisku. Meri-Lapissa on luotu hyvä verkosto ja polku eri yhteistyötahojen kanssa. On maahanmuuttajaohjaamo, koulutuspolut, työllistymispolut, Kivalo-opiston ja Pohjantähtiopiston kurssit, maahanmuuttajien peruskoulu, Rauta luettelee.

Kemissä vastaanottokeskus on toiminut 12 vuotta ja siinä ajassa toiminta on ehtinyt hakea muotonsa ja yhteistyökuvionsa. Työntekijöille on karttunut runsaasti osaamista. Toiminnan lopettamisen kerrannaisvaikutukset ovat isot monesta syystä.

– Kiinteistöyhtiö Itätuulelta on ollut parhaimmillaan 80–90 asuntoa vuokralla, nytkin varmaan noin 40 asuntoa. Tämä kaikki tulo viedään pois tältä alueelta. Ja vastaanottoraha, sekin poistuu, Rauta harmittelee.

Toistakymmentä menettää työnsä

Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin elokuussa ja nyt Kemin vastaanottokeskuksen yt-prosessi on juuri päättynyt.

13 ihmistä menettää työnsä. Keskuksen 11 vakituista työntekijää ovat saaneet irtisanomisilmoituksen ja työsuhde päättyy joulu- tai tammikuussa. Lisäksi kahden määräaikaisen työsuhteet päättyvät.

Kemin vastaanottokeskuksen asiakkaina oli syyskuun puolivälin tienoilla 99 turvapaikanhakijaa. Heidät siirretään muiden vastaanottokeskusten asiakkaiksi loka-marraskuussa.

Toiveena on, että uusi keskus sijaitsisi Pohjois-Suomessa, mutta takuita siitä ei voida Lapin vastaanottokeskusten johtaja Ritva Metsälammen mukaan antaa.

Vielä ei myöskään tiedetä, kuinka moni jää asumaan Meri-Lappiin perheen, opiskelun tai työn vuoksi siitä huolimatta, että kuuluu jatkossa toisen vastaanottokeskuksen piiriin.

"Me ollaan Kemissä vaikka koko elämä"

Mohamed Hassan Warsame asuu Kemissä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Muu perhe on saanut myönteisen päätöksen ja kuntapaikan, mutta isä sai keväällä kielteisen turvapaikkapäätöksen. Uusi hakemus on vetämässä.

Hassan Warsame aikoo pysyä perheensä luona Kemissä, vaikka tarvitseekin säännöllisesti vastaanottokeskuksen palveluita. Perheen lisäksi häntä pitää alueella opiskelu ammattiopisto Lappiassa.

– Me tykkäämme olla Kemissä ja jäädä Kemiin, emme halua muuttaa mihinkään. Me ollaan Kemissä vaikka koko elämä, Mohamed Hassan Warsame sanoo.

Vielä ei tiedetä, minkä keskuksen asiakkaaksi Hassan Warsame siirretään, mutta matkaa tulee vähintäänkin yli sata kilometriä, koska lähimmät keskukset ovat Oulussa ja Rovaniemellä.

Vastaanottokeskuksen kanssa on hoidettava käytännön asioita kerran, pari kuukaudessa, ja lisäksi Hassan Warsame tarvitsee apua asiakirjojen tulkitsemisessa ja tekemisessä.

Suomen kieltä taitamattomille muutos on hankala

Afganistanissa syntynyt, mutta pitkään Pakistanissa asunut Sayed Rouhollah Mousavi tuli monen muun tavoin Suomeen syksyllä 2015, jolloin hän oli vielä alaikäinen.

Suomen kielen taito on jo hyvä. Aikuisten peruskoulun jälkeen Mousavi on ehtinyt viime keväänä valmistua ammattiopisto Lappiasta puusepäksi. Puusepän töitä ei kuitenkaan löytynyt. Nyt hän on saanut vakituisen kokopäivätyön siivoojana ja aikoo jäädä Meri-Lappiin.

Mousavi itse tarvitsee vastaanottokeskuksen palveluita harvakseltaan, mutta hän on huolissaan kavereistaan.

– Tunnen monia, jotka eivät osaa vielä kieltä kunnolla eivätkä pysty hoitamaan asioita. Heille on vaikeaa, kun vastaanottokeskus menee kiinni.

Kotoutuminen alkaa uudestaan

Suurin osa Kemin vastaanottokeskuksen asiakkaista on vuonna 2015 tulleita turvapaikanhakijoita ja heidän turvapaikkaprosessinsa on edelleen kesken. Lapin vastaanottokeskusten johtaja Ritva Metsälampi tietää, että tilanne on monelle vaikea.

– Hehän ovat jo kotoutuneet tänne Kemiin, ovat koulussa ja työelämässä. Me pyrimme tietysti heitä auttamaan tässä siirtymävaiheessa ja esimerkiksi olemaan yhteydessä oppilaitoksiin siitä, miten opiskelijat pystyvät siirtymään toiseen oppilaitokseen sillä tavalla joustavasti, ettei katkoksia synny.

Poliisi: Ollaan odottavalla kannalla

Turvapaikanhakijoiden poliisille aiheuttama työmäärä on Lapissa viime aikoina ollut hyvin kohtuullinen. Ulkomaalaistutkinnalle aiheutuu selvästi enemmän töitä esimerkiksi maahantulokiellossa olevista ulkomaalaisista, joita pyrkii maahan viikoittain.

Esimerkiksi kuluneella viikolla on tavoitettu kolme maahantulokiellossa olevaa. Heidän käännyttämisprosessinsa on poliisille huomattavasti työteliäämpää kuin turvapaikanhakijan rekisteröinti ja alkukuulustelu.

Lapin poliisi on noteerannut tiedon Kemin vastaanottokeskuksen sulkemisesta ja aluksi hiukan hätkähtänytkin sitä. Lakkauttamisella voi olla vaikutusta poliisin työmäärään.

– Kyllä siinä se mahdollisuus on. Paljon riippuu länsirajan rajavalvonnasta. sanoo rikoskomisario Reko Silvenius Lapin poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinnasta.

Silveniuksen mukaan koronan vuoksi käyttöön otetuissa rajatarkastuksissa on turvapaikanhakijoita poliisillekin tullut jälleen hieman enemmän. Luvut ovat kuitenkin olleet yhä maltillisia. Heinäkuussa turvapaikanhakijoiden määrässä oli pieni piikki, mutta tulijoita oli silloinkin vain vähän toistakymmentä.

Silvenius sanoo, että jos rajalla palataan koronaa edeltäneeseen aikaan eli rajatarkastukset loppuvat, mahdolliset turvapaikanhakijat tulevat rajan yli ja suurin osa heistä todennäköisesti suuntaa Etelä-Suomeen. Lapin poliisille koituva työmäärä jäisi tässä tapauksessa vähäiseksi.

– Tässä ollaan nyt vähän odottavalla kannalla, koska kukaan ei tiedä, miten tilanne muuttuu. Tietysti Migri on suunnitelmissaan ottanut huomioon erilaisia vaihtoehtoja ja varautunut niihin.

Poliisille saattaa rajan tuntumassa tulla turvapaikanhakijoiden rekisteröintitehtäviä alkukuulusteluineen. Sen jälkeen hakija ohjataan Ouluun transit-vastaanottokeskukseen.

