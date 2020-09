Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakentaminen jumittaa – yhtään sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu

Havainnekuva Nurmon biokaasulaitoksesta, joka on tarkoitus rakentaa parin kilometrin päähän Atrian tehtaasta.

Nurmon Bioenergian biokaasulaitoksen aikataulut venyvät suunnitellusta.

Yhtiö aikoo rakentaa Suomen suurimman biokaasulaitoksen Etelä-Pohjanmaalle, Uitonloukolle. Se ei ole kuitenkaan onnistunut vielä löytämään ostajia nesteytetylle biokaasulle.

Neuvottelut usean toimijan kanssa ovat yhtiön mukaan edelleen käynnissä, mutta sopimuksia ei ole syntynyt. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilän mukaan ongelmana on biokaasun markkinahinta, jota nostaa esimerkiksi lannan prosessointikustannukset.

Biokaasun raaka-aineena käytettäisiin pääasiassa maataloudesta syntyvää lantaa.

– Maatalouden massoille meille olisi toimittajat valmiina. Raaka-aineen käsittely on kuitenkin sen verran kallista, ettemme ole saaneet nestemäisen biokaasun hintaa vielä riittävälle tasolle, Heilä toteaa.

Houkuttelevaksi jakelijoille

Nurmon Bioenergian laitoksen tuotto olisi vuositasolla arviolta 90 000 megawattituntia, mikä vastaa noin yhdeksää miljoonaa litraa dieseliä. Sen käyttöä on kaavailtu teollisuudelle ja raskaille ajoneuvoille.

Biokaasulaitos on saanut mittavan valtion investointirahan, mutta yhtiö toivoo tukea myös poliittisessa päätöksenteossa.

Heilän mukaan biokaasun kysyntää liikennekäytössä lisäisi sen lisääminen sekoitevelvoitteen piiriin. Sekoitevelvoite määrittelee, minkä verran jakelija on velvollinen toimittamaan biopolttoaineita kulutukseen (siirryt toiseen palveluun).

– Jos jakelijalla on sataprosenttista biokaasua ja velvoite on esimerkiksi 20 prosenttia, jakelija voi myydä loput 80 prosenttia eteenpäin, Heilä valottaa.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että sekoitevelvoitetta pohtinut työryhmä ehdottaa liikennebiokaasun verottamista, jolloin se voitaisiin ottaa jakeluvelvoitteen piiriin.

Rakentamistyöt oli tarkoitus aloittaa viime keväänä. Nyt puhutaan alkuvuodesta 2021. Laitoksen pitäisi valmistua 2022. Nurmon Bioenergia Oy

Valtiontuki onnistuttiin siirtämään

Nurmon biokaasulaitoksen rakentaminen piti aloittaa jo tämän vuoden keväänä, mutta nyt katseet ovat ensi vuoden alkupuoliskolla. Valmista olisi aikaisintaan loppuvuodesta 2022. Laitos on jo saanut ympäristöluvan ja rakennusluvan.

Biokaasulaitoksen rakentamiskustannukset ovat noin 35 miljoonaa euroa. Valtio on myöntänyt sille yli 9 miljoonan euron investointituen. Heilä kertoo, että sille on myönnetty jatko, jonka perusteella rakentaminen on aloitettava viimeistään keväällä 2021.

Nurmon Bioenergian hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä ei paljasta, kenen kanssa neuvotteluita käydään. Vaasan kaupunki ei kuitenkaan ole yksi niistä. Anna Wikman / Yle

Mistä polttoaine uudelle laivalle?

Nurmon Bioenergia on kosiskellut asiakkaita myös laivaliikenteestä. Yksi potentiaalinen asiakas voisi olla Vaasan ja Uumajan välillä kohta matkaava Merenkurkun uusi laiva. Laiva kulkee nesteytetyllä kaasulla.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoo, että laivan polttoaineen toimittajien kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja. Nurmon Bioenergian kanssa asiasta ei ole kuitenkaan keskusteltu.

– Olemme pitäneet Nurmon projektia kyllä silmällä, mutta neuvotteluja ei ole vielä käyty. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tulleessaan, Häyry sanoo.

Vaasassa visioidaan myös siitä, että nesteytettyä biokaasua voitaisiin tuottaa laivan tarpeisiin tulevaisuudessa paikallisesti. Edellytyksiä nesteytetyn maakasun tuotannolle Pohjanmaalla tutkitaan parhaillaan Vaasan yliopistossa.

– Uusi laiva olisi suuri asiakas nesteytetylle biokaasulle. Siihen uppoaisi arviolta kaikki Vaasan alueen ja Jepuan Biokaasun tuotanto tai yli puolet Nurmon tuotannosta, kertoo tutkimuksen projektipäällikkö Kirsi Spoof-Tuomi.

