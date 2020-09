Keniassa yritykset keksivät kilpaa kampanjoita, joilla houkutellaan koronan kurittamia asiakkaita: "Loputtomasti tequilaa ja tacoja kiinteään hintaan"

Tarjoilija Stephen desinfioi tuoleja meksikolaisessa ravintolassa Nairobissa. Ennen koronaa ravintolaan piti olla pöytävaraus, nyt salissa on lounasaikaan vain muutamia asiakkaita.

Tarjoilija Stephen desinfioi tuoleja meksikolaisessa ravintolassa Nairobissa. Ennen koronaa ravintolaan piti olla pöytävaraus, nyt salissa on lounasaikaan vain muutamia asiakkaita. Fredrik Lerneryd/Yle

NairobiAuton takakontti on auki, ja Peter Ndirangu on ripustanut kertakäyttömaskeja narulle. Tavalliset maksavat 15 senttiä, hieman parempilaatuiset 40 senttiä. Kauppa on viime päivinä hiipunut.

– Ihmiset ovat todella väsyneitä tähän pandemiaan. Eivät he osta maskeja suojatakseen itsensä, vaan jotta poliisi ei sakottaisi, Ndirangu sanoo.

Keniassa on eletty poikkeusoloissa maaliskuusta lähtien. Maskia on pakko käyttää joka paikassa, käsidesiä jaetaan tiheään kaupoissa ja ravintoloissa ja kuumetta mitataan joka ovella.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto alkaa kello 21. Se on pieni helpotus verrattuna aiempaan, kun seitsemän jälkeen illalla ei saanut enää liikkua ilman erikoislupaa.

Maassa on rekisteröity vajaat 37 000 koronavirustartuntaa ja reilut 600 koronakuolemaa. Testejä on tehty 54 miljoonan asukkaan maassa puoli miljoonaa. Havaittujen tapausten määrä on laskussa, mutta testejäkin tehdään nyt vähemmän kuin heinäkuussa, kun päivittäiset tartuntaluvut olivat huipussaan.

Peter Ndirangu myy kasvomaskeja takakontistaan. Keniassa on maskipakko, mutta viime päivinä ihmisten maski-into on hänen mukaansa selvästi laantunut. Fredrik Lerneryd/Yle

Vauraassa Westlandsin kaupunginosassa suurin osa kadulla vastaan tulevista käyttää maskia. Moni kuitenkin roikottaa sitä toisella korvallaan tai on vetänyt sen leuan alle. Jos poliisi näkyy, maski vedetään nopeasti takaisin paikoilleen.

Turistit katosivat ja talouskasvu kuivui kokoon

Maskikauppias Ndirangu voisi puhua vaikka koko iltapäivän siitä, miten koko pandemia on salaliitto, jonka tavoitteena on muun muassa tuhota Afrikan maiden talouksia.

Tiukat rajoitustoimet ovat myös monen asiantuntijan mielestä aiheuttaneet enemmän haittaa kuin itse virus.

Ennen pandemiaa Kenian talouden odotettiin kasvavan tänä vuonna lähes kuusi prosenttia. Nyt pandemian odotetaan supistavan talouskasvun lähelle nollaa. Miljoonien ihmisten pelätään vajoavan takaisin köyhyysrajan alapuolelle.

Kauppoihin ja ravintoloihin haluavat joutuvat mittauttamaan lämpönsä Nairobissa. Fredrik Lerneryd/Yle

Vaikka Kenia avasi jälleen ilmatilansa kansainväliselle lentoliikenteelle elokuun alussa, turistiryntäystä ei ole näkynyt.

Matkailualalla työskennelleet menettivät maaliskuussa työpaikkansa ja tulonsa lähes yhdessä yössä. Ennen pandemiaa turismin osuus Kenian bruttokansantuotteesta oli noin 10 prosenttia. Kotimaiset turistit eivät riitä paikkaamaan ulkomaisten turistien jättämää lovea, eikä hallituksen viiden miljoonan dollarin tuki alalle lohduttanut pitkään.

Koulut tulevat näillä näkymin olemaan kiinni koko loppuvuoden, mikä hankaloittaa etenkin köyhien perheiden toimeentuloa, kun lapsilta jää kouluruoka saamatta. Etäopetuksen mahdollisuudet taas ovat pienet, jos kotona ei ole tietokoneita tai nettiyhteyttä.

Alennuskampanjat houkuttelevat kuluttamaan

Yritykset koettavat nyt kuumeisesti keksiä, miten pienille tuloille pudonneet kenialaiset saadaan kuluttamaan. Sosiaalisessa mediassa ja Nairobin katukuvassa näkyy paljon kampanjoita, jotka ovat lähinnä suunnattuja keskiluokalle.

Jos supermarketista ostaa vähintään 15 eurolla, saa kolmen euron taksikupongin kaupan päälle. Sillä pääsee Nairobissa jo pitkälle. Jos taas maksaa kortilla, noutoannoksista saa 15 prosenttia alennusta verkkoalustalla, jonka kautta voi tilata ravintoloista ruokaa.

Kamppailu asiakkaista on kova, ja ravintolat yrittävät kampanjoiden avulla houkutella asiakkaita. Fredrik Lerneryd/Yle

Lisäksi monet ravintolat antavat nyt yhden annoksen ostajalle toisen ilmaiseksi.

– Kuluttajat jahtaavat parhaita tarjouksia, joten meidän piti keksiä jotain omaa, kertoo meksikolaisen ravintolan päällikkö Frank Odongo.

Lounasaikaan hyvätuloisten suosimassa ravintolassa ruokailee vain muutama seurue. Hygieniatoimenpiteet ovat tiukat. Kaikilta ravintolaan tulevilta mitataan lämpö ja käsidesiä jaetaan. Tuoleja ja pöytiä desinfioidaan. Tarjoilijoilla on maskit, suojavisiirit ja hansikkaat.

Ennen pandemiaa tähän ravintolaan piti usein iltaisin olla varaus, jotta pääsi syömään.

– Tilanne on paranemassa, mutta hitaammin kuin odotimme. Siksi päätimme aloittaa kampanjan, jossa saa seuraavalla kerralla syödä puoleen hintaan, Odongo kertoo.

Kuluttajat jahtaavat parhaita tarjouksia, tietää meksikolaisen ravintolan päällikkö Frank Odongo. Fredrik Lerneryd/Yle

Hän sanoo, ettei ravintola tällä hetkellä edes tavoittele voittoa, vaan yrittää saada kanta-asiakkaat palaamaan.

Ravintolat kituvat, kun alkoholia saa vain kaupoista

Ravintoloiden anniskelu sallittiin tauon jälkeen kesäkuussa, mutta railakkaiden päiväbileiden jälkeen hallitus päätti, että alkoholia saa vain kaupoista tai kotiinkuljetettuna. Hotellien ravintoloissa alkoholia saa myydä, mutta vain hotellin asukkaille.

Se oli kova isku ravintoloille ja baareille.

Suoria tukia hallitukselta ei ole ravintoloille herunut. Meksikolaisen ravintolan kokki ja perustaja Raúl Martínez sanoo, että anniskelukielto oli kova isku.

– Meksikolaiseen ravintolaan tullaan tietenkin juomaan margaritoja ja tequilaa, ja alkoholin myynti on normaalisti ollut meille suurin tulonlähde, Martínez sanoo.

Kenian presidentti Uhuru Kenyatta pitää noin kerran kuukaudessa puheen, jossa hän linjaa tulevan kuukauden rajoituksia.

Martínez toivoo monen muun nairobilaisen lailla, että seuraavassa puheessa syyskuun loppupuolella ulkonaliikkumiskielto kumotaan ja anniskelu ravintoloissa sallitaan jälleen.

Ravintolapäällikkö Frank Odongolla on jo sitä odottaville uutisia.

– Silloin meiltä tulee uusi tarjous, loputtomasti tequilaa ja tacoja kiinteään hintaan! Uskomme, että saamme sillä tavalla asiakkaat palaamaan.