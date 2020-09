Kainuussa satoi ja lujaa: vettä tuli enemmän kuin muualla maassa ja vaikutukset näkyvät yhä

Kainuussa on satanut viimeisen kahden vuorokauden aikana enemmän vettä kuin muualla maassa.

Ilmatieteen laitoksen Kajaanin keskustan sademittariin satoi vuorokaudessa 65,6 millimetriä vettä, ja sillä lukemalla Kajaanin nousee syyskuun kaikkien aikojen sadetilastossa sijalle 13.

Toiseksi eniten Aila satoi Puolangan Paljakassa, missä lukema on 65 millimetriä. Suomussalmen Pesiöllä satoi 63,7 millimetriä vettä. Sademäärät ovat torstaiaamulta.

Sotkamossa työmaa-alue täyttyi vesilätäköillä. Antti Tauriainen / Yle

Meteorologi Hannu Vallan mukana sateet jäävät historiaan, koska näin suuria sateita mitattiin laajalla alueella samanaikaisesti. Erikoisen tilanteesta tekee myös se, että kyse oli matalapaineen sadealueesta, ei kesäisestä ukkoskuuroista.

Kainuussa Aila on jo rauhoittunut, mutta maakunnassa on sen jäljiltä vajaat tuhat asukasta ilman sähköä. Myrsky on torstaina alkuiltapäivällä kovimmillaan länsirannikolla ja maan länsiosissa, mutta suunta on jo itäkaakkoon päin.

