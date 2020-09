Kuka saa jäädä unholaan Googlen hauissa? Rikoksesta tuomitut valittavat tietosuojavaltuutetulle, mutta hakulinkkejä ei läheskään aina poisteta

Alastonkuva rikoksesta tuomitusta, henkilötunnus verkossa ja edellisessä työpaikassa annetut lausunnot. Muun muassa tällaisista hakutuloksista on Googlen kanssa väännetty kättä viime aikoina.

Tietosuojavaltuutettu ratkoo säännöllisesti suomalaisten kanteluita Googlen toiminnasta. Jos Google ei pyynnöstä huolimatta poista henkilöä koskevia hakutuloslinkkejä, EU:ssa asian voi aina halutessaan viedä oman maan tietosuojavaltuutetulle.

Taustalla on Euroopan unionin takaama oikeus tulla unohdetuksi (siirryt toiseen palveluun), joka tuli voimaan 2014. Kovin usein Suomen tietosuojavaltuutettu ei kuitenkaan ole määrännyt Googlea poistamaan hakutuloksia.

– Vuosien varrella meillä on ollut kaikkiaan 78 Google-tapausta. Näistä 14:ssä on määrätty poistamaan hakulinkkejä. Näiden lisäksi kolme keissiä on ollut sellaisia, että linkkejä on määrätty poistamaan osittain, apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus kertoo.

Rikostietoa ei saa helposti pois hakulinkeistä

Talus on ollut tekemässä päätöksiä vuoden ajan. Sinä aikana hänen pöydällään on ollut 31 tapausta. Kyse on ollut usein siitä, että netissä on rikoksia koskevia tietoja, joihin vieviä hakulinkkejä pyydetään poistamaan.

– Hyvin harvoin määrätään poisto. Asia kulkee käsi kädessä sen kanssa, kuinka pitkään rikosrekisterimerkinnät säilyvät. Eli jos on tuoreesta rikoksesta kyse, niistä ei lähtökohtaisesti määrätä poistamaan linkkituloksia. Hyvin vanhaa tapausta voidaan arvioida eri tavalla, Talus kertoo.

Hän muistuttaa, että hakulinkkejä ei voi pyytää poistettavaksi vain siksi, että ne ovat itselle epämiellyttäviä.

Rikoksesta tuomitun alastonkuvaan vievä linkki pois

Tuoreimmat ratkaisut (siirryt toiseen palveluun) ovat toukokuulta. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Googlelle kaksi määräystä poistaa hakutuloslinkkejä tapauksissa, joissa poistoa hakenut henkilö oli tuomittu rikoksesta.

Toisessa tapauksessa nimellä tehtävä haku paljasti poistoa hakeneen henkilötunnuksen. Toisessa Google-haku johti blogiin sisältyvään kuvakollaasiin, jonka yhdessä kuvassa oli hakijan sukuelin. Tuo hakutulos sai lähteä (siirryt toiseen palveluun), vaikka muut rikoksesta kertovat linkit jäivät.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi molemmissa tapauksissa tietojen kuuluvan yksityisyyden suojan piiriin.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi hakutuloslinkkejä poistettavaksi myös tapauksessa, jossa rikoksesta syytetty henkilö oli myöhemmin vapautettu syytteistä.

Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus siirtyy tietosuojavaltuutetuksi marraskuussa, kun Reijo Aarnio jää eläkkeelle. Kai Widell / Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisäksi apulaistietosuojavaltuutettu määräsi linkkejä poistettavaksi (siirryt toiseen palveluun)tapauksessa, jossa henkilö oli antanut lausuntoja entisen työnantajansa edustajana. Päätös ei ole lainvoimainen, koska Google on valittanut ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Jos osapuolet eivät ole tyytyväisiä tietosuojavaltuutetun ratkaisuun, he voivat siis viedä asian hallinto-oikeuteen.

Anu Taluksen mukaan hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä viisi suomalaistapausta. Näistä kolmessa valittaja on kansalainen, kahdessa Google.

Kaikki kolme kansalaisen oikeuteen viemää tapausta linkittyvät tavalla tai toisella lapsipornotuomioihin.

Digitalisoituva maailma haastaa tietosuojan

Anu Talus aloittaa tietosuojavaltuutettuna marraskuun alussa, kun nykyisin pestiä hoitava Reijo Aarnio jää eläkkeelle. Taluksella riittää töitä maailmassa, joka digitalisoituu kiihtyvää vauhtia.

– Ala on mielenkiintoinen, koska koko ajan ollaan uuden edessä. Nyt mukana on rajat ylittävä elementti. Digitalisoituvassa maailmassa enää harvoin ollaan puhtaasti Suomen alueella, ja siksi kansainvälinen yhteistyö korostuu, Talus sanoo.

Esimerkiksi Facebookin Euroopan päätoimipaikka on Irlannissa. Jos suomalaisella sattuisi menemään sukset ristiin Facebookin kanssa, hän voisi olla yhteydessä tietosuojaviranomaiseen, joka olisi yhteydessä Irlannin viranomaiseen.

Työtä riittää myös EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi. Siihen liittyviä ratkaisuja voi tarkastella täällä (siirryt toiseen palveluun).

