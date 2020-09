Kahden lentoturman tutkintaraportti: Boeing-yhtiölle ja USA:n viranomaisille rajut moitteet

Yhdysvaltain edustajainhuoneen liikennekomitea on saanut valmiiksi raporttinsa kahden Boeing 737 MAX -matkustajakoneen tuhoutumisiin johtaneista syistä.

Komitean mukaan turmat eivät olleet seurausta "yhdestä erehdyksestä, teknisestä viasta tai hallinnollisesta tapahtumasta", vaan olivat "kammottava huipentuma" suoranaiselle virheiden jatkumolle.

Komitea toteaa, että turmat johtuivat hallinnon puutteellisesta valvonnasta, suunnitteluvirheistä ja Boeingin haluttomuudesta korjata jo tiedettyjä konetyypin vikoja.

Boeing 737 MAX -konetyyppi asetettiin lentokieltoon sen jälkeen kun Indonesiassa oli tapahtunut maahansyöksy vuoden 2018 lokakuussa ja toinen Etiopiassa maaliskuussa 2019.

Lento-onnettomuuden muistotilaisuus Etiopiassa maaliskuussa 2020. EPA

Tuhoisa turvajärjestelmä

Turmien syyksi on paljastunut MCAS-järjestelmä, jonka tarkoitus on estää koneen sakkaaminen, eli tilanne, jossa kone on menettänyt nostovoimansa ja alkaa pudota. MCAS korjasi tilannetta automaattisesti kääntämällä koneen nokan alas ja lisäämällä siten lentonopeutta.

Molemmissa turmissa MCAS painoi konetta alaspäin huolimatta siitä, että kone oli liian alhaalla ja lentäjät ponnistelivat estääkseen automaattisen syöksyn.

Liikennekomitea pyrki selvittämään, miksi lentäjät saivat luvan lentää konetyyppiä hyvin lyhyen koulutuksen jälkeen. Ilmeni, että Boeing oli vakuuttanut viranomaiset siitä, että konetyyppi oli vain uudistettu versio aiemmista 737-malleista, vaikka mallit poikkesivat toisitaan olennaisesti.

Komitea löysi todisteita, että Boeing oli jättänyt kertomatta MCAS-järjestelmästä niin viranomaisille kuin lentoyhtiöillekin.

Boeing ei myöskään kertonut, että MCAS toimi yhden ainoan sensorin varassa ja että kyseisen sensorin viasta kertova varoitin oli useimmissa koneissa viallinen.

Boeing-yhtiö myöntää virheensä. Yhtiö sanoo tekevänsä tutkijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja "oppineensa monta kovaa läksyä". Boeing 737 MAX -konetyyppi ei vieläkään ole saanut lentolupaa.

Lähteet: Reuters, AP