Kokoomuksen Orpo: Budjettiriihen päätökset pettymys, hallituksella ei suunnitelmaa, miten velkaantuminen saadaan hallintaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luonnehtii tuoreeltaan hallituksen budjettiriihen päätöksiä pettymykseksi. Orpon mukaan Suomi on vakavassa tilanteessa, jossa ihmisiä irtisanotaan, työpaikkoja häviää ja tehtaita suljetaan. Hänen mukaansa hallitus ei silti pysty tekemään päätöksiä työllisyystilanteen parantamiseksi.

Hallitus kertoi tavoittelevansa sopimillaan työllisyystoimilla 31–36 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Hallitus myös päivitti työllisyystavoitettaan. Hallituskauden tavoitteena on sopia työllisyystoimista, jotka tuovat 80 000 lisätyöllistä aiemman 60 000 lisätyöllisen tavoitteen sijaan.

Orpon mukaan tänään päättyneessä budjettiriihessä uusia työllisyyspäätöksiä tehtiin kuitenkin huomattavasti vähemmän. Hän perustelee näkemystään sillä, että esimerkiksi eläkeputkeen liittyvät päätökset siirrettin työmarkkinajärjestöjen valmisteluun.

– He pystyivät käytännössä tekemään päätöksiä noin 15 000 työpaikan edellytysten luomiseksi ja mittakaava on täysin väärä. Heillä pitäisi olla tavoitteena yli 100 000 työpaikan määrä ja tämän isommankin tavoitteen he siirsivät vuosikymmenen loppuun. Työpaikkoja tarvitaan nyt ja toivoa ihmisille, jotka ovat menettämässä työpaikkansa, eikä 10 vuoden päästä, Orpo sanoo.

Orpo moittii hallitusta myös velkaantumisesta. Orpon mukaan hallituksella ei ole näkemystä siitä, miten velkaantuminen saataisiin kuriin.

– Tässä ollaan erittäin vakavalla ja huolestuttavalla tiellä, hän sanoo.

Essayah: Hallitus ei kyennyt tekemään tarvittavia päätöksiä

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah'n mielestä hallitukselta puuttuu nyt kokonaiskuva talouden ja työllisyyden edistämiseksi. Essayah perää toimia, joilla parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä lisätään työvoiman tarjontaa, liikkuvuutta ja parannetaan kannusteita työn vastaanottamiselle.

– Siitä ei ole mitään hyötyä, että tietyllä toimenpiteellä luodaan tietty määrä päätösperäisiä työpaikkoja, jos samalla työpaikkoja häviää muualta, kun verotusta kiristetään ja kilpailukykyä heikennetään, Essayah sanoo tiedotteessa.

Essayah mukaan hallituksen ainoaksi merkittäväksi työllisyystoimeksi on jäämässä työvoimapalveluiden resurssointi ja aktiivimallin palauttaminen, mutta muut päätökset ulkoistettiin työmarkkinajärjestöille.

– Työllisyystavoitetta nostettiin, mutta tavoitteen saavuttaminen jätettiin seuraavien hallitusten vastuulle.

